"Открой#Моспром" проведет более 160 экскурсий по фабрикам и заводам
"Открой#Моспром" проведет более 160 экскурсий по фабрикам и заводам столицы
© Пресс-служба ДИПП "Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
"Открой#Моспром"
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Экскурсии по 30 промышленным предприятиям столицы пройдут в рамках нового сезона проекта "Открой#Моспром" с 14 ноября по 2 декабря, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Этот сезон станет самым продолжительным и масштабным - мероприятия впервые будут проходить в течение трех недель. За это время состоится свыше 160 экскурсий по 30 фабрикам и заводам, популярная серия мастер-классов, а также дегустации и другие мероприятия. Кроме того, в этот раз мы подготовили специальный ИТ-маршрут по нескольким площадкам, одна из которых — крупнейший производитель микроэлектроники в России", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
© Пресс-служба ДИПП "Открой#Моспром"
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"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
© Пресс-служба ДИПП "Открой#Моспром"
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"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
© Пресс-служба ДИПП "Открой#Моспром"
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"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
© Пресс-служба ДИПП "Открой#Моспром"
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"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
© Пресс-служба ДИПП "Открой#Моспром"
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"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
© Пресс-служба ДИПП "Открой#Моспром"
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"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
© Пресс-служба ДИПП "Открой#Моспром"
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"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
© Пресс-служба ДИПП "Открой#Моспром"
8 из 8
"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
1 из 8
"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
2 из 8
"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
3 из 8
"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
4 из 8
"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
5 из 8
"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
6 из 8
"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
7 из 8
"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
8 из 8
"Открой#Моспром"
© Пресс-служба ДИПП
Так, в рамках нового маршрута 24 ноября гости смогут побывать в офисе российской технологической компании VK, где посетителям расскажут о ее проектах и сервисах.
Среди новинок сезона — экскурсии на завод "Монтем", где изготавливают нетканые материалы для средств гигиены, защиты, спецодежды и автомобильных фильтров. Также участникам покажут процесс изготовления печатных плат на заводе "МикроЭМ Технологии" и производство настольных игр на "Московском комбинате игрушек".
Регистрация на часть мероприятий уже началась. Подать заявку на участие можно на сайте проекта "Открой#Моспром". Аудитория проекта уже превысила 11 миллионов человек, которые в онлайн и офлайн форматах посетили порядка 1,1 тысячи экскурсий более, чем по 100 промышленным предприятиям города и их музеям.