https://ria.ru/20221108/ekskursii-1829811498.html

"Открой#Моспром" проведет более 160 экскурсий по фабрикам и заводам

"Открой#Моспром" проведет более 160 экскурсий по фабрикам и заводам - РИА Новости, 08.11.2022

"Открой#Моспром" проведет более 160 экскурсий по фабрикам и заводам

Экскурсии по 30 промышленным предприятиям столицы пройдут в рамках нового сезона проекта "Открой#Моспром" с 14 ноября по 2 декабря, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:18

2022-11-08T09:18

2022-11-08T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Экскурсии по 30 промышленным предприятиям столицы пройдут в рамках нового сезона проекта "Открой#Моспром" с 14 ноября по 2 декабря, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Этот сезон станет самым продолжительным и масштабным - мероприятия впервые будут проходить в течение трех недель. За это время состоится свыше 160 экскурсий по 30 фабрикам и заводам, популярная серия мастер-классов, а также дегустации и другие мероприятия. Кроме того, в этот раз мы подготовили специальный ИТ-маршрут по нескольким площадкам, одна из которых — крупнейший производитель микроэлектроники в России", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Так, в рамках нового маршрута 24 ноября гости смогут побывать в офисе российской технологической компании VK, где посетителям расскажут о ее проектах и сервисах.Среди новинок сезона — экскурсии на завод "Монтем", где изготавливают нетканые материалы для средств гигиены, защиты, спецодежды и автомобильных фильтров. Также участникам покажут процесс изготовления печатных плат на заводе "МикроЭМ Технологии" и производство настольных игр на "Московском комбинате игрушек".Регистрация на часть мероприятий уже началась. Подать заявку на участие можно на сайте проекта "Открой#Моспром". Аудитория проекта уже превысила 11 миллионов человек, которые в онлайн и офлайн форматах посетили порядка 1,1 тысячи экскурсий более, чем по 100 промышленным предприятиям города и их музеям.

https://ria.ru/20221103/obekty-1828791340.html

москва

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владислав овчинский, москва