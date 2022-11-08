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Нижегородская область получит 1,4 миллиарда рублей на экотехнопарк - РИА Новости, 08.11.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221108/ekotekhnopark-1829900233.html
Нижегородская область получит 1,4 миллиарда рублей на экотехнопарк
Нижегородская область получит 1,4 миллиарда рублей на экотехнопарк - РИА Новости, 08.11.2022
Нижегородская область получит 1,4 миллиарда рублей на экотехнопарк
Федеральный бюджет выделяет 1,4 миллиарда рублей на строительство экопромышленного парка в Нижегородской области, который создадут на территории завода "Заря" в РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:43
2022-11-08T11:43
экономика
глеб никитин
михаил мишустин
владимир путин
ставропольский край
россия
нижегородская область
российский экологический оператор
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Федеральный бюджет выделяет 1,4 миллиарда рублей на строительство экопромышленного парка в Нижегородской области, который создадут на территории завода "Заря" в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее постановление о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Всего государственную поддержку получат восемь регионов России, где планируется реализовать пилотные проекты по созданию экотехнопарков."Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) определена площадка для реализации данного проекта в регионе. Экотехнопарк планируется создать на территории промышленной зоны завода "Заря" в Дзержинске", - говорится в сообщении.Как отметил Никитин, при поддержке РЭО на площадке будет создана необходимая инфраструктура, что позволит потом привлечь сюда резидентов. В качестве сырьевой базы планируется использовать также отходы производства и потребления. "Это значит, что Нижегородская область снова станет площадкой для применения новейших экологических технологий. Кроме того, будут создаваться рабочие места, появятся большие возможности для роста профильных специалистов. Для успешного развития в этом направлении у нас есть научная, кадровая, промышленная база", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.До 2024 года экопромышленные парки появятся в Нижегородской области, Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие публично-правовой компании "Российский экологический оператор". Из федерального бюджета на эти цели выделено в целом 9,4 миллиарда рублей."Создание экологических промышленных парков существенно приблизит регион к целям нацпроекта "Экология", которые ставит президент России Владимир Путин. К 2030 году необходимо снизить вдвое объем отходов, отправляемых на полигоны, а саму сортировку отходов довести до ста процентов", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова.Проектно-изыскательские работы с получением заключений государственных экспертиз планируется завершить до 1 марта 2023 года. В настоящее время минэкологии Нижегородской области организовало работу по координации данного проекта на территории региона. В частности, проведена значительная работа с Кадастровой палатой, Росреестром, администрацией Дзержинска в части предоставления земельного участка для реализации проекта.Создание экопромышленных парков предусмотрено федеральным проектом "Экономика замкнутого цикла". Его основная задача – увеличить к 2024 году долю использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в строительстве – до 20%, в промышленности – до 15%.
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экономика, глеб никитин, михаил мишустин, владимир путин, ставропольский край, россия, нижегородская область, российский экологический оператор, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Экономика, Глеб Никитин, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Ставропольский край, Россия, Нижегородская область, Российский экологический оператор, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Нижегородская область
11:43 08.11.2022
 
Нижегородская область получит 1,4 миллиарда рублей на экотехнопарк

Нижегородская область получит 1,4 миллиарда рублей на строительство экотехнопарка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЛист с денежными купюрами номиналом 100 рублей
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Федеральный бюджет выделяет 1,4 миллиарда рублей на строительство экопромышленного парка в Нижегородской области, который создадут на территории завода "Заря" в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее постановление о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Всего государственную поддержку получат восемь регионов России, где планируется реализовать пилотные проекты по созданию экотехнопарков.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) определена площадка для реализации данного проекта в регионе. Экотехнопарк планируется создать на территории промышленной зоны завода "Заря" в Дзержинске", - говорится в сообщении.
Как отметил Никитин, при поддержке РЭО на площадке будет создана необходимая инфраструктура, что позволит потом привлечь сюда резидентов. В качестве сырьевой базы планируется использовать также отходы производства и потребления. "Это значит, что Нижегородская область снова станет площадкой для применения новейших экологических технологий. Кроме того, будут создаваться рабочие места, появятся большие возможности для роста профильных специалистов. Для успешного развития в этом направлении у нас есть научная, кадровая, промышленная база", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.
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До 2024 года экопромышленные парки появятся в Нижегородской области, Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие публично-правовой компании "Российский экологический оператор". Из федерального бюджета на эти цели выделено в целом 9,4 миллиарда рублей.
"Создание экологических промышленных парков существенно приблизит регион к целям нацпроекта "Экология", которые ставит президент России Владимир Путин. К 2030 году необходимо снизить вдвое объем отходов, отправляемых на полигоны, а саму сортировку отходов довести до ста процентов", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова.
Проектно-изыскательские работы с получением заключений государственных экспертиз планируется завершить до 1 марта 2023 года. В настоящее время минэкологии Нижегородской области организовало работу по координации данного проекта на территории региона. В частности, проведена значительная работа с Кадастровой палатой, Росреестром, администрацией Дзержинска в части предоставления земельного участка для реализации проекта.
Создание экопромышленных парков предусмотрено федеральным проектом "Экономика замкнутого цикла". Его основная задача – увеличить к 2024 году долю использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в строительстве – до 20%, в промышленности – до 15%.
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Нижегородская областьЭкономикаГлеб НикитинМихаил МишустинВладимир ПутинСтавропольский крайРоссияНижегородская областьРоссийский экологический операторФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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