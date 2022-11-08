https://ria.ru/20221108/ekotekhnopark-1829900233.html

Нижегородская область получит 1,4 миллиарда рублей на экотехнопарк

Нижегородская область получит 1,4 миллиарда рублей на экотехнопарк - РИА Новости, 08.11.2022

Нижегородская область получит 1,4 миллиарда рублей на экотехнопарк

Федеральный бюджет выделяет 1,4 миллиарда рублей на строительство экопромышленного парка в Нижегородской области, который создадут на территории завода "Заря" в РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:43

2022-11-08T11:43

2022-11-08T11:43

экономика

глеб никитин

михаил мишустин

владимир путин

ставропольский край

россия

нижегородская область

российский экологический оператор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744731868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26bf861928238d425377c6f3b3dfdcbf.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Федеральный бюджет выделяет 1,4 миллиарда рублей на строительство экопромышленного парка в Нижегородской области, который создадут на территории завода "Заря" в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее постановление о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Всего государственную поддержку получат восемь регионов России, где планируется реализовать пилотные проекты по созданию экотехнопарков."Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) определена площадка для реализации данного проекта в регионе. Экотехнопарк планируется создать на территории промышленной зоны завода "Заря" в Дзержинске", - говорится в сообщении.Как отметил Никитин, при поддержке РЭО на площадке будет создана необходимая инфраструктура, что позволит потом привлечь сюда резидентов. В качестве сырьевой базы планируется использовать также отходы производства и потребления. "Это значит, что Нижегородская область снова станет площадкой для применения новейших экологических технологий. Кроме того, будут создаваться рабочие места, появятся большие возможности для роста профильных специалистов. Для успешного развития в этом направлении у нас есть научная, кадровая, промышленная база", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.До 2024 года экопромышленные парки появятся в Нижегородской области, Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие публично-правовой компании "Российский экологический оператор". Из федерального бюджета на эти цели выделено в целом 9,4 миллиарда рублей."Создание экологических промышленных парков существенно приблизит регион к целям нацпроекта "Экология", которые ставит президент России Владимир Путин. К 2030 году необходимо снизить вдвое объем отходов, отправляемых на полигоны, а саму сортировку отходов довести до ста процентов", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова.Проектно-изыскательские работы с получением заключений государственных экспертиз планируется завершить до 1 марта 2023 года. В настоящее время минэкологии Нижегородской области организовало работу по координации данного проекта на территории региона. В частности, проведена значительная работа с Кадастровой палатой, Росреестром, администрацией Дзержинска в части предоставления земельного участка для реализации проекта.Создание экопромышленных парков предусмотрено федеральным проектом "Экономика замкнутого цикла". Его основная задача – увеличить к 2024 году долю использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в строительстве – до 20%, в промышленности – до 15%.

https://ria.ru/20220928/avtomobili-1820089177.html

https://ria.ru/20220919/vtb-1817811356.html

ставропольский край

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, глеб никитин, михаил мишустин, владимир путин, ставропольский край, россия, нижегородская область, российский экологический оператор, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)