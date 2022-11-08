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Программа "Наши дворы" в Ярославской области почти завершилась - РИА Новости, 08.11.2022
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Ярославская область
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Программа "Наши дворы" в Ярославской области почти завершилась
Программа "Наши дворы" в Ярославской области почти завершилась - РИА Новости, 08.11.2022
Программа "Наши дворы" в Ярославской области почти завершилась
Работы в рамках губернаторской программы "Наши дворы" в Ярославской области завершены на 474 из 493 объектов, оставшиеся 19 объектов находятся в высокой степени РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:32
2022-11-08T16:32
ярославская область
общество
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Работы в рамках губернаторской программы "Наши дворы" в Ярославской области завершены на 474 из 493 объектов, оставшиеся 19 объектов находятся в высокой степени готовности, сообщило правительство региона.По данным областного правительства, реализацию губернаторской программы "Наши дворы" обсудили на совещании под руководством главы региона Михаила Евраева. Там было озвучено, что работы по проекту завершены в 18 районах и городских округах региона. "На сегодняшний день завершены работы на 474 из 493 объектов. Оставшиеся 19 находятся в высокой степени готовности", - говорится в сообщении.Губернатор подчеркнул, что к следующему совещанию, к 15 ноября, все дворы должны быть полностью завершены.По словам Евраева, в 2023 году на реализацию проекта "Наши дворы" в областном бюджете предусмотрено 600 миллионов рублей."Давайте сделаем меньше объектов, но сделаем их качественно – с нормальным освещением, с беговыми дорожками, с детскими и спортивными площадками, с обязательным озеленением. Подчеркну, что дворы мы делаем для людей, а не для машин, поэтому места под парковку должны быть спроектированы не за счет сокращения зеленых зон, а за счет расширения межквартальных проездов и улиц", – обратился губернатор к главам муниципальных образований.По его словам, желательно, чтобы автостоянки находились по внешнему периметру двора, а не по внутреннему. Проекты следующего года будут оцениваться с учетом такого базового подхода.На совещании Михаил Евраев также поручил собрать информацию с муниципалитетов о количестве детских площадок, у которых необходима установка ограждений, информирует областное правительство. Финансирование будет выделено в рамках программы благоустройства на следующий год.
https://ria.ru/20221010/blagoustroystvo-1822946907.html
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общество, михаил евраев, ярославская область
Ярославская область, Общество, Михаил Евраев, Ярославская область
16:32 08.11.2022
 
Программа "Наши дворы" в Ярославской области почти завершилась

Работы по программе "Наши дворы" в Ярославской области завершились на 474 из 493 объектов

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в медиабанкВид набережной Ярославля
Вид набережной Ярославля - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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Вид набережной Ярославля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Работы в рамках губернаторской программы "Наши дворы" в Ярославской области завершены на 474 из 493 объектов, оставшиеся 19 объектов находятся в высокой степени готовности, сообщило правительство региона.
По данным областного правительства, реализацию губернаторской программы "Наши дворы" обсудили на совещании под руководством главы региона Михаила Евраева. Там было озвучено, что работы по проекту завершены в 18 районах и городских округах региона. "На сегодняшний день завершены работы на 474 из 493 объектов. Оставшиеся 19 находятся в высокой степени готовности", - говорится в сообщении.
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Губернатор подчеркнул, что к следующему совещанию, к 15 ноября, все дворы должны быть полностью завершены.
По словам Евраева, в 2023 году на реализацию проекта "Наши дворы" в областном бюджете предусмотрено 600 миллионов рублей.
"Давайте сделаем меньше объектов, но сделаем их качественно – с нормальным освещением, с беговыми дорожками, с детскими и спортивными площадками, с обязательным озеленением. Подчеркну, что дворы мы делаем для людей, а не для машин, поэтому места под парковку должны быть спроектированы не за счет сокращения зеленых зон, а за счет расширения межквартальных проездов и улиц", – обратился губернатор к главам муниципальных образований.
По его словам, желательно, чтобы автостоянки находились по внешнему периметру двора, а не по внутреннему. Проекты следующего года будут оцениваться с учетом такого базового подхода.
На совещании Михаил Евраев также поручил собрать информацию с муниципалитетов о количестве детских площадок, у которых необходима установка ограждений, информирует областное правительство. Финансирование будет выделено в рамках программы благоустройства на следующий год.
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