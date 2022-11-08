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В США увидели свою "погибель" в победе одной из двух "разных Америк"
В США увидели свою "погибель" в победе одной из двух "разных Америк" - РИА Новости, 08.11.2022
В США увидели свою "погибель" в победе одной из двух "разных Америк"
Промежуточные выборы в конгресс США покажут, куда движется государство — к выздоровлению или к погибели, пишет The Washington Times. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T06:16
2022-11-08T06:16
2022-11-08T11:05
в мире
сша
конгресс сша
республиканская партия сша
демократическая партия сша
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Промежуточные выборы в конгресс США покажут, куда движется государство — к выздоровлению или к погибели, пишет The Washington Times.В бюллетенях, говорится в статье, в этом году встретятся "две в корне разные Америки". Республиканцы предлагают энергонезависимую, патриотичную и религиозную страну. Демократы, в свою очередь, выступают за право детей самим определять свой пол, призывают сидеть в темноте ради зеленой повестки и пускают в страну множество нелегальных иммигрантов, отмечает автор материала."В одной Америке высшая ценность — это справедливость. В другой белых детей учат себя ненавидеть, а колледжи ратуют за положительную дискриминацию", — говорится в публикации.В основе нынешних выборов лежит конфликт мировоззрений. Одна сторона руководствуется конституцией, рыночной экономикой и иудео-христианской этикой, другая — социализмом, культурным марксизмом и неоязычеством, полагает автор статьи.Нация должна определиться, в какой из Америк она хочет жить, резюмирует The Washington Post.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов, а также главы ряда штатов и территорий.Сайт политической аналитики FiveThirtyEight утверждает, что 40 тысяч раз моделировал разные сценарии выборов, и в 82 случаях из ста большинство в палате представителей доставалось республиканцам. Вероятность республиканской победы в сенате FiveThirtyEight оценивает в 54 процента.В палате представителей борьба на промежуточных выборах развернется за все 435 "голосующих" мест, в сенате — за 35 из 100, на кону также 36 губернаторских должностей. В обновленном составе конгресс приступит к работе 3 января 2023 года, а до тех пор продолжит функционировать под началом демократов, у которых будет время на завершение расследований против экс-президента Дональда Трампа и выделение новых миллиардов в помощь Украине.Сейчас в палате представителей заседают 220 демократов и 212 республиканцев, еще три места вакантны. Сенат поровну поделен между демократами и республиканцами, но на стороне первых голосует вице-президент Камала Харрис, обеспечивая им большинство в патовых ситуациях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, конгресс сша, республиканская партия сша, демократическая партия сша
В мире, США, Конгресс США, Республиканская партия США, Демократическая партия США
06:16 08.11.2022 (обновлено: 11:05 08.11.2022)
В США увидели свою "погибель" в победе одной из двух "разных Америк"
The Washington Times: на выборах в конгресс США столкнутся две "разные Америки"
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Промежуточные выборы в конгресс США покажут, куда движется государство — к выздоровлению или к погибели, пишет
The Washington Times.
В бюллетенях, говорится в статье, в этом году встретятся "две в корне разные Америки". Республиканцы предлагают энергонезависимую, патриотичную и религиозную страну. Демократы, в свою очередь, выступают за право детей самим определять свой пол, призывают сидеть в темноте ради зеленой повестки и пускают в страну множество нелегальных иммигрантов, отмечает автор материала.
"В одной Америке высшая ценность — это справедливость. В другой белых детей учат себя ненавидеть, а колледжи ратуют за положительную дискриминацию", — говорится в публикации.
В основе нынешних выборов лежит конфликт мировоззрений. Одна сторона руководствуется конституцией, рыночной экономикой и иудео-христианской этикой, другая — социализмом, культурным марксизмом и неоязычеством, полагает автор статьи.
Нация должна определиться, в какой из Америк она хочет жить, резюмирует The Washington Post.
В США
8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов, а также главы ряда штатов и территорий.
Сайт политической аналитики FiveThirtyEight утверждает, что 40 тысяч раз моделировал разные сценарии выборов, и в 82 случаях из ста большинство в палате представителей доставалось республиканцам. Вероятность республиканской победы в сенате FiveThirtyEight оценивает в 54 процента.
В палате представителей борьба на промежуточных выборах развернется за все 435 "голосующих" мест, в сенате — за 35 из 100, на кону также 36 губернаторских должностей. В обновленном составе конгресс приступит к работе 3 января 2023 года, а до тех пор продолжит функционировать под началом демократов, у которых будет время на завершение расследований против экс-президента Дональда Трампа
и выделение новых миллиардов в помощь Украине
.
Сейчас в палате представителей заседают 220 демократов и 212 республиканцев, еще три места вакантны. Сенат поровну поделен между демократами и республиканцами, но на стороне первых голосует вице-президент Камала Харрис
, обеспечивая им большинство в патовых ситуациях.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>