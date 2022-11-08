https://ria.ru/20221108/drony-1829971486.html

Комплектующие в "иранских дронах" произведены в США, заявили на Украине

Комплектующие в "иранских дронах" произведены в США, заявили на Украине - РИА Новости, 08.11.2022

Комплектующие в "иранских дронах" произведены в США, заявили на Украине

В разведке Украины утверждают, что детали "иранских дронов" изготовлены после начала спецоперации РФ, а большинство комплектующих произведены в США, сообщает... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:53

2022-11-08T14:53

2022-11-08T14:53

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министерство обороны украины

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В разведке Украины утверждают, что детали "иранских дронов" изготовлены после начала спецоперации РФ, а большинство комплектующих произведены в США, сообщает пресс-служба главного управления разведки (ГУР) миноброны в Telegram-канале.Ранее украинский телеканал 5.ua со ссылкой на представителя ГУР минобороны Украины сообщил, что "иранский дрон" состоит из комплектующих шести стран, разведке предстоит выяснить, как в нем оказался компонент украинского производства."Представители военной разведки Украины нашли информацию, которая может свидетельствовать, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля. Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить", - приводит слова представителя ГУР минобороны пресс-служба ведомства.По его словам, иранский Mohajer собран из деталей, производимых в разных странах, большинство комплектующих из США. Он отметил, что у беспилотника есть австрийский двигатель и японская камера, "никаких российских элементов здесь не нашли"."Как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах, украинские специалисты изучают. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам", - уточнили в ведомстве.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.

https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829950636.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, министерство обороны украины