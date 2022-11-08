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Комплектующие в "иранских дронах" произведены в США, заявили на Украине - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/drony-1829971486.html
Комплектующие в "иранских дронах" произведены в США, заявили на Украине
Комплектующие в "иранских дронах" произведены в США, заявили на Украине - РИА Новости, 08.11.2022
Комплектующие в "иранских дронах" произведены в США, заявили на Украине
В разведке Украины утверждают, что детали "иранских дронов" изготовлены после начала спецоперации РФ, а большинство комплектующих произведены в США, сообщает... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:53
2022-11-08T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны украины
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В разведке Украины утверждают, что детали "иранских дронов" изготовлены после начала спецоперации РФ, а большинство комплектующих произведены в США, сообщает пресс-служба главного управления разведки (ГУР) миноброны в Telegram-канале.Ранее украинский телеканал 5.ua со ссылкой на представителя ГУР минобороны Украины сообщил, что "иранский дрон" состоит из комплектующих шести стран, разведке предстоит выяснить, как в нем оказался компонент украинского производства."Представители военной разведки Украины нашли информацию, которая может свидетельствовать, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля. Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить", - приводит слова представителя ГУР минобороны пресс-служба ведомства.По его словам, иранский Mohajer собран из деталей, производимых в разных странах, большинство комплектующих из США. Он отметил, что у беспилотника есть австрийский двигатель и японская камера, "никаких российских элементов здесь не нашли"."Как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах, украинские специалисты изучают. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам", - уточнили в ведомстве.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
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в мире, украина, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны Украины
14:53 08.11.2022
 
Комплектующие в "иранских дронах" произведены в США, заявили на Украине

Украинская разведка: большинство комплектующих в "иранских дронах" произведены в США

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе "Куб"
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе Куб - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе "Куб". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В разведке Украины утверждают, что детали "иранских дронов" изготовлены после начала спецоперации РФ, а большинство комплектующих произведены в США, сообщает пресс-служба главного управления разведки (ГУР) миноброны в Telegram-канале.
Ранее украинский телеканал 5.ua со ссылкой на представителя ГУР минобороны Украины сообщил, что "иранский дрон" состоит из комплектующих шести стран, разведке предстоит выяснить, как в нем оказался компонент украинского производства.
"Представители военной разведки Украины нашли информацию, которая может свидетельствовать, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля. Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить", - приводит слова представителя ГУР минобороны пресс-служба ведомства.
По его словам, иранский Mohajer собран из деталей, производимых в разных странах, большинство комплектующих из США. Он отметил, что у беспилотника есть австрийский двигатель и японская камера, "никаких российских элементов здесь не нашли".
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"Как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах, украинские специалисты изучают. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам", - уточнили в ведомстве.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны Украины
 
 
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