https://ria.ru/20221108/drony-1829971486.html
Комплектующие в "иранских дронах" произведены в США, заявили на Украине
Комплектующие в "иранских дронах" произведены в США, заявили на Украине - РИА Новости, 08.11.2022
Комплектующие в "иранских дронах" произведены в США, заявили на Украине
В разведке Украины утверждают, что детали "иранских дронов" изготовлены после начала спецоперации РФ, а большинство комплектующих произведены в США, сообщает... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:53
2022-11-08T14:53
2022-11-08T14:53
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В разведке Украины утверждают, что детали "иранских дронов" изготовлены после начала спецоперации РФ, а большинство комплектующих произведены в США, сообщает пресс-служба главного управления разведки (ГУР) миноброны в Telegram-канале.Ранее украинский телеканал 5.ua со ссылкой на представителя ГУР минобороны Украины сообщил, что "иранский дрон" состоит из комплектующих шести стран, разведке предстоит выяснить, как в нем оказался компонент украинского производства."Представители военной разведки Украины нашли информацию, которая может свидетельствовать, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля. Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить", - приводит слова представителя ГУР минобороны пресс-служба ведомства.По его словам, иранский Mohajer собран из деталей, производимых в разных странах, большинство комплектующих из США. Он отметил, что у беспилотника есть австрийский двигатель и японская камера, "никаких российских элементов здесь не нашли"."Как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах, украинские специалисты изучают. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам", - уточнили в ведомстве.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829950636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны Украины
Комплектующие в "иранских дронах" произведены в США, заявили на Украине
Украинская разведка: большинство комплектующих в "иранских дронах" произведены в США
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В разведке Украины утверждают, что детали "иранских дронов" изготовлены после начала спецоперации РФ, а большинство комплектующих произведены в США, сообщает пресс-служба главного управления разведки (ГУР) миноброны в Telegram-канале.
Ранее украинский телеканал 5.ua со ссылкой на представителя ГУР минобороны Украины
сообщил, что "иранский дрон" состоит из комплектующих шести стран, разведке предстоит выяснить, как в нем оказался компонент украинского производства.
"Представители военной разведки Украины нашли информацию, которая может свидетельствовать, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля. Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить", - приводит слова представителя ГУР минобороны пресс-служба ведомства.
По его словам, иранский Mohajer собран из деталей, производимых в разных странах, большинство комплектующих из США. Он отметил, что у беспилотника есть австрийский двигатель и японская камера, "никаких российских элементов здесь не нашли".
"Как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах, украинские специалисты изучают. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам", - уточнили в ведомстве.
Страны Запада утверждают, что Иран
якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва
и Тегеран
такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
ранее заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.