https://ria.ru/20221108/dovolstvie-1829853080.html
Семья мобилизованного может получать за него довольствие
Семья мобилизованного может получать за него довольствие - РИА Новости, 08.11.2022
Семья мобилизованного может получать за него довольствие
Семья военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, может получать за него денежное довольствие, если он изъявит также желание, сообщил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:47
2022-11-08T08:47
2022-11-08T08:47
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Семья военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, может получать за него денежное довольствие, если он изъявит также желание, сообщил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."Да, есть такая возможность. Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, который военнослужащий представил. По желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам. Для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность", - сказал Микищенко.Кроме того, по его словам, есть возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий должен принять самостоятельно и сам же оформить дополнительную банковскую карту.
https://ria.ru/20221105/mobilizatsiya-1829406723.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России
Семья мобилизованного может получать за него довольствие
Минобороны: семья мобилизованного может получать за него довольствие
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Семья военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, может получать за него денежное довольствие, если он изъявит также желание, сообщил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
"Да, есть такая возможность. Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, который военнослужащий представил. По желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам. Для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность", - сказал Микищенко.
Кроме того, по его словам, есть возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий должен принять самостоятельно и сам же оформить дополнительную банковскую карту.