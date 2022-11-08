https://ria.ru/20221108/dovolstvie-1829853080.html

Семья мобилизованного может получать за него довольствие

Семья мобилизованного может получать за него довольствие - РИА Новости, 08.11.2022

Семья мобилизованного может получать за него довольствие

Семья военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, может получать за него денежное довольствие, если он изъявит также желание, сообщил... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:47

2022-11-08T08:47

2022-11-08T08:47

безопасность

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Семья военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, может получать за него денежное довольствие, если он изъявит также желание, сообщил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."Да, есть такая возможность. Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, который военнослужащий представил. По желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам. Для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность", - сказал Микищенко.Кроме того, по его словам, есть возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий должен принять самостоятельно и сам же оформить дополнительную банковскую карту.

https://ria.ru/20221105/mobilizatsiya-1829406723.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, частичная мобилизация в россии