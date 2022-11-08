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Семья мобилизованного может получать за него довольствие - РИА Новости, 08.11.2022
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Семья мобилизованного может получать за него довольствие
Семья мобилизованного может получать за него довольствие - РИА Новости, 08.11.2022
Семья мобилизованного может получать за него довольствие
Семья военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, может получать за него денежное довольствие, если он изъявит также желание, сообщил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:47
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безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Семья военнослужащего, призванного в рамках&nbsp; частичной мобилизации, может получать за него денежное довольствие, если он изъявит также желание, сообщил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."Да, есть такая возможность. Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, который военнослужащий представил. По желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам. Для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность", - сказал Микищенко.Кроме того, по его словам, есть возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий должен принять самостоятельно и сам же оформить дополнительную банковскую карту.
https://ria.ru/20221105/mobilizatsiya-1829406723.html
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безопасность, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России
08:47 08.11.2022
 
Семья мобилизованного может получать за него довольствие

Минобороны: семья мобилизованного может получать за него довольствие

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Семья военнослужащего, призванного в рамках  частичной мобилизации, может получать за него денежное довольствие, если он изъявит также желание, сообщил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
"Да, есть такая возможность. Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, который военнослужащий представил. По желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам. Для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность", - сказал Микищенко.
Кроме того, по его словам, есть возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий должен принять самостоятельно и сам же оформить дополнительную банковскую карту.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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