https://ria.ru/20221108/donetsk-1829852681.html
В Донецке мужчина погиб при обстреле
В Донецке мужчина погиб при обстреле - РИА Новости, 08.11.2022
В Донецке мужчина погиб при обстреле
Мужчина погиб в Ленинском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:45
2022-11-08T08:45
2022-11-08T08:45
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
ленинский район
в мире
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ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Мужчина погиб в Ленинском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина 1954 года рождения. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее сегодня в Ленинском районе Донецка в результате обстрела был ранен мирный житель. Также было зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.
https://ria.ru/20221107/gorlovka-1829639451.html
донецк
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей кулемзин (донецк), донецк, ленинский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Ленинский район, В мире
В Донецке мужчина погиб при обстреле
В Ленинском районе Донецка мужчина погиб при обстреле со стороны ВСУ