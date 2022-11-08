Рейтинг@Mail.ru
В Донецке мужчина погиб при обстреле - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/donetsk-1829852681.html
В Донецке мужчина погиб при обстреле
В Донецке мужчина погиб при обстреле - РИА Новости, 08.11.2022
В Донецке мужчина погиб при обстреле
Мужчина погиб в Ленинском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:45
2022-11-08T08:45
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
ленинский район
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819565012_0:205:3041:1916_1920x0_80_0_0_05ca29166c53d02a7e3cb09be44a61a5.jpg
ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Мужчина погиб в Ленинском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина 1954 года рождения. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее сегодня в Ленинском районе Донецка в результате обстрела был ранен мирный житель. Также было зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.
https://ria.ru/20221107/gorlovka-1829639451.html
донецк
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819565012_285:0:3014:2047_1920x0_80_0_0_5741c64065f39dc1d40a6f305b87e747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей кулемзин (донецк), донецк, ленинский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Ленинский район, В мире
08:45 08.11.2022
 
В Донецке мужчина погиб при обстреле

В Ленинском районе Донецка мужчина погиб при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Мужчина погиб в Ленинском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина 1954 года рождения. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня в Ленинском районе Донецка в результате обстрела был ранен мирный житель. Также было зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 12:54Специальная военная операция на Украине
В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкЛенинский районВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала