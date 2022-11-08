https://ria.ru/20221108/donetsk-1829852681.html

В Донецке мужчина погиб при обстреле

В Донецке мужчина погиб при обстреле - РИА Новости, 08.11.2022

В Донецке мужчина погиб при обстреле

Мужчина погиб в Ленинском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:45

2022-11-08T08:45

2022-11-08T08:45

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

ленинский район

в мире

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ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Мужчина погиб в Ленинском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина 1954 года рождения. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее сегодня в Ленинском районе Донецка в результате обстрела был ранен мирный житель. Также было зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.

https://ria.ru/20221107/gorlovka-1829639451.html

донецк

ленинский район

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Варвара Скокшина

алексей кулемзин (донецк), донецк, ленинский район, в мире