https://ria.ru/20221108/donbass-1829968567.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 08.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:47

2022-11-08T14:47

2022-11-08T14:47

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.20 украинские войска выпустили по Троицкому шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 13.30 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.40 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 13.45 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.50 по Никитовскому району Горловки - восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221108/obstrel-1829929011.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/vsu-1829861908.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк