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Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/donbass-1829968567.html
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:47
2022-11-08T14:47
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.20 украинские войска выпустили по Троицкому шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 13.30 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.40 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 13.45 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.50 по Никитовскому району Горловки - восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221108/obstrel-1829929011.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221108/vsu-1829861908.html
донецк
ясиноватая
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происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
14:47 08.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Троицкое и Горловку

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Женщина возле машины МЧС - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 13:04Специальная военная операция на Украине
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку
Представительство добавило, что в 13.20 украинские войска выпустили по Троицкому шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 13.30 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.40 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 13.45 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.50 по Никитовскому району Горловки - восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия вечернего обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 09:42В мире
ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 36 раз
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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