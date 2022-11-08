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Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми - РИА Новости, 08.11.2022
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Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми
Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми - РИА Новости, 08.11.2022
Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми
Несмотря на особенности сегодняшней ситуации, нельзя забывать о будничных вещах фундаментального характера, в том числе о доходах семей с детьми, заявил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:36
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владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несмотря на особенности сегодняшней ситуации, нельзя забывать о будничных вещах фундаментального характера, в том числе о доходах семей с детьми, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на наиболее значимые события сегодняшнего дня, на особенности сегодняшней ситуации, мы, конечно, ни в коем случае не должны забывать о, казалось бы, будничных вещах – таких, которые являются вопросами фундаментального характера. И сегодня рассмотрим очень важный, чувствительный вопрос, значимый для миллионов наших граждан во всех регионах страны. Речь пойдет о доходах семей с детьми, об их динамике", - сказал Путин на совещании, посвященном социальным вопросам.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
18:36 08.11.2022 (обновлено: 18:53 08.11.2022)
 
Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми

Путин призвал не забывать о будничных вещах, в том числе о доходах семей с детьми

© Fotolia / KzenonСемья на прогулке
Семья на прогулке - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Fotolia / Kzenon
Семья на прогулке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несмотря на особенности сегодняшней ситуации, нельзя забывать о будничных вещах фундаментального характера, в том числе о доходах семей с детьми, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на наиболее значимые события сегодняшнего дня, на особенности сегодняшней ситуации, мы, конечно, ни в коем случае не должны забывать о, казалось бы, будничных вещах – таких, которые являются вопросами фундаментального характера. И сегодня рассмотрим очень важный, чувствительный вопрос, значимый для миллионов наших граждан во всех регионах страны. Речь пойдет о доходах семей с детьми, об их динамике", - сказал Путин на совещании, посвященном социальным вопросам.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 11:20
В Минтруде объяснили назначение универсального пособия на детей до 17 лет
 
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