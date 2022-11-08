https://ria.ru/20221108/dokhody-1830052301.html

Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми

Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми - РИА Новости, 08.11.2022

Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми

Несмотря на особенности сегодняшней ситуации, нельзя забывать о будничных вещах фундаментального характера, в том числе о доходах семей с детьми, заявил... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:36

2022-11-08T18:36

2022-11-08T18:53

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несмотря на особенности сегодняшней ситуации, нельзя забывать о будничных вещах фундаментального характера, в том числе о доходах семей с детьми, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на наиболее значимые события сегодняшнего дня, на особенности сегодняшней ситуации, мы, конечно, ни в коем случае не должны забывать о, казалось бы, будничных вещах – таких, которые являются вопросами фундаментального характера. И сегодня рассмотрим очень важный, чувствительный вопрос, значимый для миллионов наших граждан во всех регионах страны. Речь пойдет о доходах семей с детьми, об их динамике", - сказал Путин на совещании, посвященном социальным вопросам.

https://ria.ru/20221108/posobie-1829887487.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество