https://ria.ru/20221108/dokhody-1830052301.html
Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми
Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми - РИА Новости, 08.11.2022
Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми
Несмотря на особенности сегодняшней ситуации, нельзя забывать о будничных вещах фундаментального характера, в том числе о доходах семей с детьми, заявил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:36
2022-11-08T18:36
2022-11-08T18:53
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несмотря на особенности сегодняшней ситуации, нельзя забывать о будничных вещах фундаментального характера, в том числе о доходах семей с детьми, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на наиболее значимые события сегодняшнего дня, на особенности сегодняшней ситуации, мы, конечно, ни в коем случае не должны забывать о, казалось бы, будничных вещах – таких, которые являются вопросами фундаментального характера. И сегодня рассмотрим очень важный, чувствительный вопрос, значимый для миллионов наших граждан во всех регионах страны. Речь пойдет о доходах семей с детьми, об их динамике", - сказал Путин на совещании, посвященном социальным вопросам.
https://ria.ru/20221108/posobie-1829887487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
18:36 08.11.2022 (обновлено: 18:53 08.11.2022)
Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми
Путин призвал не забывать о будничных вещах, в том числе о доходах семей с детьми