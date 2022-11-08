https://ria.ru/20221108/deti-1830060639.html

Путин потребовал свести к минимуму угрозу бедности в семьях с детьми

Путин потребовал свести к минимуму угрозу бедности в семьях с детьми - РИА Новости, 08.11.2022

Путин потребовал свести к минимуму угрозу бедности в семьях с детьми

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать целостную систему поддержки семей с детьми, отметив, что главная задача - свести к минимуму... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:55

2022-11-08T18:55

2022-11-08T20:21

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать целостную систему поддержки семей с детьми, отметив, что главная задача - свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях."Создать нужно такую целостную систему", - сказал он на совещании, посвященном социальным вопросам."Повторю, главная задача государственной поддержки - свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребенок, и для тех, которые уже воспитывают детей", - подчеркнул Путин.Глава государства отметил, что при этом нужно постоянно анализировать и настраивать работу такой системы, видеть ситуацию в целом - не только демографические процессы, но и состояние рынка труда, динамику доходов и зарплат."Чтобы вот эти параметры не становились ограничением для расширения семьи и для принятия решения о том, заводить ребенка или нет", - пояснил он.

https://ria.ru/20221108/semi-1830060189.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Необходимо держать на контроле ситуацию с доходами семей с детьми" Путин поручил держать на контроле вопросы доходов семей с детьми 2022-11-08T18:55 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия