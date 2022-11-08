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Путин потребовал свести к минимуму угрозу бедности в семьях с детьми - РИА Новости, 08.11.2022
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Путин потребовал свести к минимуму угрозу бедности в семьях с детьми
Путин потребовал свести к минимуму угрозу бедности в семьях с детьми - РИА Новости, 08.11.2022
Путин потребовал свести к минимуму угрозу бедности в семьях с детьми
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать целостную систему поддержки семей с детьми, отметив, что главная задача - свести к минимуму... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:55
2022-11-08T20:21
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать целостную систему поддержки семей с детьми, отметив, что главная задача - свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях."Создать нужно такую целостную систему", - сказал он на совещании, посвященном социальным вопросам."Повторю, главная задача государственной поддержки - свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребенок, и для тех, которые уже воспитывают детей", - подчеркнул Путин.Глава государства отметил, что при этом нужно постоянно анализировать и настраивать работу такой системы, видеть ситуацию в целом - не только демографические процессы, но и состояние рынка труда, динамику доходов и зарплат."Чтобы вот эти параметры не становились ограничением для расширения семьи и для принятия решения о том, заводить ребенка или нет", - пояснил он.
https://ria.ru/20221108/semi-1830060189.html
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Путин: "Необходимо держать на контроле ситуацию с доходами семей с детьми"
Путин поручил держать на контроле вопросы доходов семей с детьми
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
18:55 08.11.2022 (обновлено: 20:21 08.11.2022)
 
Путин потребовал свести к минимуму угрозу бедности в семьях с детьми

Путин: главная задача — свести к минимуму угрозу бедности в семьях с детьми

© РИА Новости / Андрей ФинтисовГорожане на прогулке в сквере
Горожане на прогулке в сквере - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Горожане на прогулке в сквере. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать целостную систему поддержки семей с детьми, отметив, что главная задача - свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях.
"Создать нужно такую целостную систему", - сказал он на совещании, посвященном социальным вопросам.
"Повторю, главная задача государственной поддержки - свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребенок, и для тех, которые уже воспитывают детей", - подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что при этом нужно постоянно анализировать и настраивать работу такой системы, видеть ситуацию в целом - не только демографические процессы, но и состояние рынка труда, динамику доходов и зарплат.
"Чтобы вот эти параметры не становились ограничением для расширения семьи и для принятия решения о том, заводить ребенка или нет", - пояснил он.
Люди во время прогулки с детьми - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 18:52
Путин призвал сделать господдержку семей с детьми более весомой
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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