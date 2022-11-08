https://ria.ru/20221108/britaniya-1829875676.html
СМИ: Сунак отказался от обещания пересмотреть некоторые законы за сто дней
СМИ: Сунак отказался от обещания пересмотреть некоторые законы за сто дней - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: Сунак отказался от обещания пересмотреть некоторые законы за сто дней
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от данного во время летней предвыборной кампании обещания пересмотреть или убрать все законодательные акты... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:44
2022-11-08T10:44
2022-11-08T10:44
в мире
риши сунак
великобритания
евросоюз
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от данного во время летней предвыборной кампании обещания пересмотреть или убрать все законодательные акты Европейского союза из законодательства королевства в течение 100 дней после назначения на должность, сообщила во вторник газета Financial Times."Риши Сунак начал отказываться от своих амбициозных предложений убрать из законодательства Британии нежелательные законы ЕС, отказываясь от своего обещания завершить это в течение 100 дней", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что такое решение было принято после обнаружения в законодательстве страны еще 1400 актов Евросоюза, теперь чиновникам придется всего проанализировать 3800 документов.По информации источников, новый министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Грант Шаппс намерен замедлить процесс пересмотра европейских законов в связи с нехваткой нескольких сотен сотрудников в правительстве для выполнения задачи, говорится в статье.Однако министерство сообщило, что намерено "в полной мере воспользоваться преимуществами Brexit", отметив, что пересмотр законов является "важной работой для ускорения регулятивной реформы и восстановления законодательства Великобритании", сообщает газета.Высокопоставленные чиновники отметили, что полный пересмотр законов ЕС и принятие решения о том, стоит ли оставить их в британском законодательстве, является серьезной задачей, которая потребует проведения внешних юридических консультаций и обсуждений с бизнес-группами, пишет издание. Отмечается, что бизнес-группы предупредили, что подобные реформы могут привести к дополнительным расходам компаний и сложной экономической ситуации.
https://ria.ru/20221107/sovet-1829554057.html
https://ria.ru/20221105/britaniya-1829305411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, великобритания, евросоюз
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Евросоюз
СМИ: Сунак отказался от обещания пересмотреть некоторые законы за сто дней
FT: Сунак отказался от обещания пересмотреть за сто дней действующие в Британии законы ЕС
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от данного во время летней предвыборной кампании обещания пересмотреть или убрать все законодательные акты Европейского союза из законодательства королевства в течение 100 дней после назначения на должность, сообщила во вторник газета Financial Times
.
"Риши Сунак начал отказываться от своих амбициозных предложений убрать из законодательства Британии нежелательные законы ЕС
, отказываясь от своего обещания завершить это в течение 100 дней", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что такое решение было принято после обнаружения в законодательстве страны еще 1400 актов Евросоюза, теперь чиновникам придется всего проанализировать 3800 документов.
По информации источников, новый министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Грант Шаппс намерен замедлить процесс пересмотра европейских законов в связи с нехваткой нескольких сотен сотрудников в правительстве для выполнения задачи, говорится в статье.
Однако министерство сообщило, что намерено "в полной мере воспользоваться преимуществами Brexit", отметив, что пересмотр законов является "важной работой для ускорения регулятивной реформы и восстановления законодательства Великобритании", сообщает газета.
Высокопоставленные чиновники отметили, что полный пересмотр законов ЕС и принятие решения о том, стоит ли оставить их в британском законодательстве, является серьезной задачей, которая потребует проведения внешних юридических консультаций и обсуждений с бизнес-группами, пишет издание. Отмечается, что бизнес-группы предупредили, что подобные реформы могут привести к дополнительным расходам компаний и сложной экономической ситуации.