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У большинства россиян нет недавно потерявших работу знакомых, показал опрос - РИА Новости, 08.11.2022
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У большинства россиян нет недавно потерявших работу знакомых, показал опрос
У большинства россиян нет недавно потерявших работу знакомых, показал опрос - РИА Новости, 08.11.2022
У большинства россиян нет недавно потерявших работу знакомых, показал опрос
Среди близких и знакомых 70% россиян нет потерявших работу в последние 2-3 месяца, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:38
2022-11-08T08:38
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Среди близких и знакомых 70% россиян нет потерявших работу в последние 2-3 месяца, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).У респондентов спросили, сколько человек среди их близких, знакомых потеряли работу в течение последних 2-3 месяцев. Почти три четверти (70%) россиян ответили, что среди их знакомых таких нет. Еще 15% сообщили, что среди их знакомых без работы остались 1-3 человека. По словам 6% респондентов, безработными в их окружении стали четыре человека и более, затруднились с ответом 9% опрошенных. Индекс безработицы составил -49 пунктов.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 сентября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
08:38 08.11.2022
 
У большинства россиян нет недавно потерявших работу знакомых, показал опрос

ВЦИОМ: у 70 процентов россиян нет знакомых, потерявших работу за последние три месяца

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкЦентр занятости населения
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Центр занятости населения. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Среди близких и знакомых 70% россиян нет потерявших работу в последние 2-3 месяца, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
У респондентов спросили, сколько человек среди их близких, знакомых потеряли работу в течение последних 2-3 месяцев. Почти три четверти (70%) россиян ответили, что среди их знакомых таких нет. Еще 15% сообщили, что среди их знакомых без работы остались 1-3 человека. По словам 6% респондентов, безработными в их окружении стали четыре человека и более, затруднились с ответом 9% опрошенных. Индекс безработицы составил -49 пунктов.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 сентября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 19:23
Уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
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