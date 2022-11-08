https://ria.ru/20221108/bezrabotitsa-1829851965.html

У большинства россиян нет недавно потерявших работу знакомых, показал опрос

У большинства россиян нет недавно потерявших работу знакомых, показал опрос - РИА Новости, 08.11.2022

У большинства россиян нет недавно потерявших работу знакомых, показал опрос

Среди близких и знакомых 70% россиян нет потерявших работу в последние 2-3 месяца, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:38

2022-11-08T08:38

2022-11-08T08:38

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Среди близких и знакомых 70% россиян нет потерявших работу в последние 2-3 месяца, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).У респондентов спросили, сколько человек среди их близких, знакомых потеряли работу в течение последних 2-3 месяцев. Почти три четверти (70%) россиян ответили, что среди их знакомых таких нет. Еще 15% сообщили, что среди их знакомых без работы остались 1-3 человека. По словам 6% респондентов, безработными в их окружении стали четыре человека и более, затруднились с ответом 9% опрошенных. Индекс безработицы составил -49 пунктов.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 сентября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220928/bezrabotitsa-1820176824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вциом