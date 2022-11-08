https://ria.ru/20221108/bezopasnost-1830037006.html
Медведев обсудил с главами "Росатома" и "Роскосмоса" вопросы безопасности
Медведев обсудил с главами "Росатома" и "Роскосмоса" вопросы безопасности - РИА Новости, 08.11.2022
Медведев обсудил с главами "Росатома" и "Роскосмоса" вопросы безопасности
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник встретился с главами "Росатома" и "Роскосмоса" Алексеем Лихачевым и Юрием Борисовым, обсуждались вопросы... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:57
2022-11-08T17:57
2022-11-08T17:57
космос - риа наука
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник встретился с главами "Росатома" и "Роскосмоса" Алексеем Лихачевым и Юрием Борисовым, обсуждались вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры и обеспечения обороноспособности России."Вопросы развития существующих и создания новых технологий для поддержания безопасности критической информационной инфраструктуры РФ были обсуждены на встрече с генеральным директором корпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым и генеральным директором корпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым", - написал Медведев у себя на странице "Вконтакте".Он также добавил, что были затронуты некоторые другие вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности страны.
https://ria.ru/20221108/zadacha-1829975217.html
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космос - риа наука, дмитрий медведев, юрий борисов (роскосмос), алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос
Космос - РИА Наука, Дмитрий Медведев, Юрий Борисов (Роскосмос), Алексей Лихачев, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Роскосмос
Медведев обсудил с главами "Росатома" и "Роскосмоса" вопросы безопасности
Медведев обсудил с главами "Росатома" и "Роскосмоса" вопросы безопасности России