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Медведев обсудил с главами "Росатома" и "Роскосмоса" вопросы безопасности - РИА Новости, 08.11.2022
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Медведев обсудил с главами "Росатома" и "Роскосмоса" вопросы безопасности
Медведев обсудил с главами "Росатома" и "Роскосмоса" вопросы безопасности - РИА Новости, 08.11.2022
Медведев обсудил с главами "Росатома" и "Роскосмоса" вопросы безопасности
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник встретился с главами "Росатома" и "Роскосмоса" Алексеем Лихачевым и Юрием Борисовым, обсуждались вопросы... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:57
2022-11-08T17:57
космос - риа наука
дмитрий медведев
юрий борисов (роскосмос)
алексей лихачев
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
роскосмос
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник встретился с главами "Росатома" и "Роскосмоса" Алексеем Лихачевым и Юрием Борисовым, обсуждались вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры и обеспечения обороноспособности России."Вопросы развития существующих и создания новых технологий для поддержания безопасности критической информационной инфраструктуры РФ были обсуждены на встрече с генеральным директором корпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым и генеральным директором корпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым", - написал Медведев у себя на странице "Вконтакте".Он также добавил, что были затронуты некоторые другие вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности страны.
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космос - риа наука, дмитрий медведев, юрий борисов (роскосмос), алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос
Космос - РИА Наука, Дмитрий Медведев, Юрий Борисов (Роскосмос), Алексей Лихачев, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Роскосмос
17:57 08.11.2022
 
Медведев обсудил с главами "Росатома" и "Роскосмоса" вопросы безопасности

Медведев обсудил с главами "Росатома" и "Роскосмоса" вопросы безопасности России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник встретился с главами "Росатома" и "Роскосмоса" Алексеем Лихачевым и Юрием Борисовым, обсуждались вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры и обеспечения обороноспособности России.
"Вопросы развития существующих и создания новых технологий для поддержания безопасности критической информационной инфраструктуры РФ были обсуждены на встрече с генеральным директором корпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым и генеральным директором корпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым", - написал Медведев у себя на странице "Вконтакте".
Он также добавил, что были затронуты некоторые другие вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности страны.
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 14:59
Медведев назвал важнейшую задачу для "Единой России"
 
Космос - РИА НаукаДмитрий МедведевЮрий Борисов (Роскосмос)Алексей ЛихачевРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Роскосмос
 
 
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