https://ria.ru/20221108/bezhentsy-1829829801.html

Болгары потребовали выгнать недовольных украинских беженцев

Болгары потребовали выгнать недовольных украинских беженцев - РИА Новости, 08.11.2022

Болгары потребовали выгнать недовольных украинских беженцев

Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg отреагировали на публикацию о группе из 35 украинских беженцев, переведенных в буферный центр в Елхово и выразивших... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T00:51

2022-11-08T00:51

2022-11-08T00:53

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg отреагировали на публикацию о группе из 35 украинских беженцев, переведенных в буферный центр в Елхово и выразивших недовольство условиями проживания.Украинцы, выселенные из отелей, останутся в лагере в буферном центре в Елхово до тех пор, пока для них не будут найдены места на государственных базах отдыха. При этом беженцы не хотят оставаться в фургонах, где, по их словам, тесно, нет элементарных бытовых условий и доступа к медицинской помощи.Публикация вызвала активную реакцию читателей в комментариях."Если бы от меня что-то зависело, всех недовольных усадил бы в автобус и отправил бы к румыно-украинской границе", - заявил пользователь Chicho Dr."Пусть обращаются в организации и те помогут им уехать в любой уголок Европы, куда захотят. Автобусы, самолеты – и их как не бывало. Сколько можно мучиться?" – задался вопросом Киро."Тесно им – пусть возвращаются на Украину. Им тесно, а болгарам, пострадавшим от наводнения, не тесно. Пусть ищут работу и платят за аренду жилья", - потребовал Капитана."Им стоит вести себя поскромнее. Наши пенсионеры живут в условиях похуже и не жалуются, а они на каком основании претензии предъявляют? Беженцу нужны безопасность, еда и крыша над головой – все. А не отели, интернет, сауна или джакузи", - указал Тукашен."Все потому, что сначала они жили в пятизвездочных отелях, а теперь их перевезли в лагерь для беженцев, где им и место. Не говоря уже о том, что они пробудут там всего одну-две недели, пока их не вернут на государственные базы отдыха. Но они все равно будут недовольны – это же не пятизвездочный отель", - возмутился Така става."И хорошо. Поймут значение слова "беженец"", - добавил Butsoni.Ранее техническое правительство Болгарии продлило до 15 ноября программу предоставления жилья украинским беженцам. Она предусматривала размещение переселенцев в отелях за государственный счет. До этого срок действия программы истекал 31 октября. Согласно новым распоряжениям, украинцев теперь переселяют на государственные и муниципальные базы отдыха.В пятницу более тысячи беженцев с Украины провели акцию протеста в центре города Приморско на побережье Черного моря, обратившись к правительству страны и Еврокомиссии с просьбой пересмотреть решение о перемещении на базы отдыха и сохранить текущую программу размещения в отелях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221107/zhile-1829767625.html

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в мире, украина, болгария, еврокомиссия