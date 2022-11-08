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Болгары потребовали выгнать недовольных украинских беженцев
Болгары потребовали выгнать недовольных украинских беженцев - РИА Новости, 08.11.2022
Болгары потребовали выгнать недовольных украинских беженцев
Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg отреагировали на публикацию о группе из 35 украинских беженцев, переведенных в буферный центр в Елхово и выразивших... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T00:51
2022-11-08T00:51
2022-11-08T00:53
в мире
украина
болгария
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg отреагировали на публикацию о группе из 35 украинских беженцев, переведенных в буферный центр в Елхово и выразивших недовольство условиями проживания.Украинцы, выселенные из отелей, останутся в лагере в буферном центре в Елхово до тех пор, пока для них не будут найдены места на государственных базах отдыха. При этом беженцы не хотят оставаться в фургонах, где, по их словам, тесно, нет элементарных бытовых условий и доступа к медицинской помощи.Публикация вызвала активную реакцию читателей в комментариях."Если бы от меня что-то зависело, всех недовольных усадил бы в автобус и отправил бы к румыно-украинской границе", - заявил пользователь Chicho Dr."Пусть обращаются в организации и те помогут им уехать в любой уголок Европы, куда захотят. Автобусы, самолеты – и их как не бывало. Сколько можно мучиться?" – задался вопросом Киро."Тесно им – пусть возвращаются на Украину. Им тесно, а болгарам, пострадавшим от наводнения, не тесно. Пусть ищут работу и платят за аренду жилья", - потребовал Капитана."Им стоит вести себя поскромнее. Наши пенсионеры живут в условиях похуже и не жалуются, а они на каком основании претензии предъявляют? Беженцу нужны безопасность, еда и крыша над головой – все. А не отели, интернет, сауна или джакузи", - указал Тукашен."Все потому, что сначала они жили в пятизвездочных отелях, а теперь их перевезли в лагерь для беженцев, где им и место. Не говоря уже о том, что они пробудут там всего одну-две недели, пока их не вернут на государственные базы отдыха. Но они все равно будут недовольны – это же не пятизвездочный отель", - возмутился Така става."И хорошо. Поймут значение слова "беженец"", - добавил Butsoni.Ранее техническое правительство Болгарии продлило до 15 ноября программу предоставления жилья украинским беженцам. Она предусматривала размещение переселенцев в отелях за государственный счет. До этого срок действия программы истекал 31 октября. Согласно новым распоряжениям, украинцев теперь переселяют на государственные и муниципальные базы отдыха.В пятницу более тысячи беженцев с Украины провели акцию протеста в центре города Приморско на побережье Черного моря, обратившись к правительству страны и Еврокомиссии с просьбой пересмотреть решение о перемещении на базы отдыха и сохранить текущую программу размещения в отелях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, болгария, еврокомиссия
В мире, Украина, Болгария, Еврокомиссия
00:51 08.11.2022 (обновлено: 00:53 08.11.2022)
Болгары потребовали выгнать недовольных украинских беженцев
Читателей Dnes.dir.bg возмутило поведение пожаловавшихся на условия в Болгарии украинцев
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости.
Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg отреагировали
на публикацию о группе из 35 украинских беженцев, переведенных в буферный центр в Елхово и выразивших недовольство условиями проживания.
Украинцы, выселенные из отелей, останутся в лагере в буферном центре в Елхово до тех пор, пока для них не будут найдены места на государственных базах отдыха. При этом беженцы не хотят оставаться в фургонах, где, по их словам, тесно, нет элементарных бытовых условий и доступа к медицинской помощи.
Публикация вызвала активную реакцию читателей в комментариях.
"Если бы от меня что-то зависело, всех недовольных усадил бы в автобус и отправил бы к румыно-украинской границе", - заявил пользователь Chicho Dr.
"Пусть обращаются в организации и те помогут им уехать в любой уголок Европы
, куда захотят. Автобусы, самолеты – и их как не бывало. Сколько можно мучиться?" – задался вопросом Киро.
"Тесно им – пусть возвращаются на Украину. Им тесно, а болгарам, пострадавшим от наводнения, не тесно. Пусть ищут работу и платят за аренду жилья", - потребовал Капитана.
"Им стоит вести себя поскромнее. Наши пенсионеры живут в условиях похуже и не жалуются, а они на каком основании претензии предъявляют? Беженцу нужны безопасность, еда и крыша над головой – все. А не отели, интернет, сауна или джакузи", - указал Тукашен.
"Все потому, что сначала они жили в пятизвездочных отелях, а теперь их перевезли в лагерь для беженцев, где им и место. Не говоря уже о том, что они пробудут там всего одну-две недели, пока их не вернут на государственные базы отдыха. Но они все равно будут недовольны – это же не пятизвездочный отель", - возмутился Така става.
"И хорошо. Поймут значение слова "беженец"", - добавил Butsoni.
Ранее техническое правительство Болгарии
продлило до 15 ноября программу предоставления жилья украинским беженцам. Она предусматривала размещение переселенцев в отелях за государственный счет. До этого срок действия программы истекал 31 октября. Согласно новым распоряжениям, украинцев теперь переселяют на государственные и муниципальные базы отдыха.
В пятницу более тысячи беженцев с Украины провели акцию протеста в центре города Приморско на побережье Черного моря
, обратившись к правительству страны и Еврокомиссии
с просьбой пересмотреть решение о перемещении на базы отдыха и сохранить текущую программу размещения в отелях.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>