Рейтинг@Mail.ru
Болгары потребовали выгнать недовольных украинских беженцев - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/bezhentsy-1829829801.html
Болгары потребовали выгнать недовольных украинских беженцев
Болгары потребовали выгнать недовольных украинских беженцев - РИА Новости, 08.11.2022
Болгары потребовали выгнать недовольных украинских беженцев
Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg отреагировали на публикацию о группе из 35 украинских беженцев, переведенных в буферный центр в Елхово и выразивших... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T00:51
2022-11-08T00:53
в мире
украина
болгария
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774827853_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_d35de0e7f6afda86065f32f0dab3a9db.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg отреагировали на публикацию о группе из 35 украинских беженцев, переведенных в буферный центр в Елхово и выразивших недовольство условиями проживания.Украинцы, выселенные из отелей, останутся в лагере в буферном центре в Елхово до тех пор, пока для них не будут найдены места на государственных базах отдыха. При этом беженцы не хотят оставаться в фургонах, где, по их словам, тесно, нет элементарных бытовых условий и доступа к медицинской помощи.Публикация вызвала активную реакцию читателей в комментариях."Если бы от меня что-то зависело, всех недовольных усадил бы в автобус и отправил бы к румыно-украинской границе", - заявил пользователь Chicho Dr."Пусть обращаются в организации и те помогут им уехать в любой уголок Европы, куда захотят. Автобусы, самолеты – и их как не бывало. Сколько можно мучиться?" – задался вопросом Киро."Тесно им – пусть возвращаются на Украину. Им тесно, а болгарам, пострадавшим от наводнения, не тесно. Пусть ищут работу и платят за аренду жилья", - потребовал Капитана."Им стоит вести себя поскромнее. Наши пенсионеры живут в условиях похуже и не жалуются, а они на каком основании претензии предъявляют? Беженцу нужны безопасность, еда и крыша над головой – все. А не отели, интернет, сауна или джакузи", - указал Тукашен."Все потому, что сначала они жили в пятизвездочных отелях, а теперь их перевезли в лагерь для беженцев, где им и место. Не говоря уже о том, что они пробудут там всего одну-две недели, пока их не вернут на государственные базы отдыха. Но они все равно будут недовольны – это же не пятизвездочный отель", - возмутился Така става."И хорошо. Поймут значение слова "беженец"", - добавил Butsoni.Ранее техническое правительство Болгарии продлило до 15 ноября программу предоставления жилья украинским беженцам. Она предусматривала размещение переселенцев в отелях за государственный счет. До этого срок действия программы истекал 31 октября. Согласно новым распоряжениям, украинцев теперь переселяют на государственные и муниципальные базы отдыха.В пятницу более тысячи беженцев с Украины провели акцию протеста в центре города Приморско на побережье Черного моря, обратившись к правительству страны и Еврокомиссии с просьбой пересмотреть решение о перемещении на базы отдыха и сохранить текущую программу размещения в отелях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221107/zhile-1829767625.html
https://ria.ru/20221107/sovet-1829554057.html
украина
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774827853_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_52f37208394f6894b97c722c00212272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, болгария, еврокомиссия
В мире, Украина, Болгария, Еврокомиссия
00:51 08.11.2022 (обновлено: 00:53 08.11.2022)
 
Болгары потребовали выгнать недовольных украинских беженцев

Читателей Dnes.dir.bg возмутило поведение пожаловавшихся на условия в Болгарии украинцев

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБагаж
Багаж - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Багаж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg отреагировали на публикацию о группе из 35 украинских беженцев, переведенных в буферный центр в Елхово и выразивших недовольство условиями проживания.
Украинцы, выселенные из отелей, останутся в лагере в буферном центре в Елхово до тех пор, пока для них не будут найдены места на государственных базах отдыха. При этом беженцы не хотят оставаться в фургонах, где, по их словам, тесно, нет элементарных бытовых условий и доступа к медицинской помощи.
Жители Украины проходят польско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Вчера, 18:32
Работающих в Польше украинских беженцев заставят платить за жилье
Публикация вызвала активную реакцию читателей в комментариях.
"Если бы от меня что-то зависело, всех недовольных усадил бы в автобус и отправил бы к румыно-украинской границе", - заявил пользователь Chicho Dr.
"Пусть обращаются в организации и те помогут им уехать в любой уголок Европы, куда захотят. Автобусы, самолеты – и их как не бывало. Сколько можно мучиться?" – задался вопросом Киро.
"Тесно им – пусть возвращаются на Украину. Им тесно, а болгарам, пострадавшим от наводнения, не тесно. Пусть ищут работу и платят за аренду жилья", - потребовал Капитана.
"Им стоит вести себя поскромнее. Наши пенсионеры живут в условиях похуже и не жалуются, а они на каком основании претензии предъявляют? Беженцу нужны безопасность, еда и крыша над головой – все. А не отели, интернет, сауна или джакузи", - указал Тукашен.
"Все потому, что сначала они жили в пятизвездочных отелях, а теперь их перевезли в лагерь для беженцев, где им и место. Не говоря уже о том, что они пробудут там всего одну-две недели, пока их не вернут на государственные базы отдыха. Но они все равно будут недовольны – это же не пятизвездочный отель", - возмутился Така става.
"И хорошо. Поймут значение слова "беженец"", - добавил Butsoni.
Ранее техническое правительство Болгарии продлило до 15 ноября программу предоставления жилья украинским беженцам. Она предусматривала размещение переселенцев в отелях за государственный счет. До этого срок действия программы истекал 31 октября. Согласно новым распоряжениям, украинцев теперь переселяют на государственные и муниципальные базы отдыха.
В пятницу более тысячи беженцев с Украины провели акцию протеста в центре города Приморско на побережье Черного моря, обратившись к правительству страны и Еврокомиссии с просьбой пересмотреть решение о перемещении на базы отдыха и сохранить текущую программу размещения в отелях.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Вчера, 05:50
Британцы дали совет отчаявшемуся из-за Украины премьеру Сунаку
 
В миреУкраинаБолгарияЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала