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Лукашенко поручил вмонтировать Всебелорусское собрание в госуправление - РИА Новости, 08.11.2022
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Лукашенко поручил вмонтировать Всебелорусское собрание в госуправление
Лукашенко поручил вмонтировать Всебелорусское собрание в госуправление - РИА Новости, 08.11.2022
Лукашенко поручил вмонтировать Всебелорусское собрание в госуправление
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно аккуратно вмонтировать Всебелорусское народное собрание (ВНС) в действующую систему управления... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:33
2022-11-08T13:15
в мире
александр лукашенко
белоруссия
минск
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно аккуратно вмонтировать Всебелорусское народное собрание (ВНС) в действующую систему управления государством."Усложнять не надо, но упрощаться тоже нельзя. Мы вводим новую структуру управления государством и нашим обществом. Ее надо аккуратно вмонтировать в систему, которая функционирует сегодня", - поручил Лукашенко на совещании в Минске по законопроектам, предусматривающим корректировку законов о правительстве и нормативных правовых актах. Слова президента приводит официальный сайт главы Белоруссии.Он подчеркнул, что новой конституцией, которая была принята в феврале, в Белоруссии замахнулись на совершенствование системы госуправления, не ломая ее. "Ни в коем случае. Никакого слома. Никакой ломки быть не должно. Все должно вырастать, появляться из того, что есть. Если мы начнем круто ломать, то это почти революционные преобразования. К чему они приводят, мы видели в середине 90-х, когда сломали страну. Поэтому все должно логично произрастать из того опыта, который мы имеем", - заявил глава государства.По его словам, это касается работы Всебелорусского народного собрания, корректировки положений о функциях президента, парламента, правительства, других органов власти.Глава государства отметил, что, судя по общественному обсуждению законопроекта о Всебелорусском народном собрании, люди порой не совсем понимают суть ВНС и порядок выдвижения делегатов. "Все, кто будет участвовать в работе ВНС, так или иначе избираются народом", - сказал он.Лукашенко подчеркнул, что члены правительства пусть и назначаются президентом, но он ведь в свою очередь является народным избранником. "Ну и вообще, давайте так говорить: если не будет вот этих профессионалов - губернаторов, правительства, президента в работе ВНС - это превратится в говорильню. Но все решения там будут приниматься голосованием… Там будут представители нашего гражданского общества. И профсоюзов, и ветеранов, женская, молодежная организации. А это что, не народ? Народ", - сказал Лукашенко.Он заверил, что в составе ВНС будут и представители всех профессий и сфер жизни, весь срез белорусского общества. "Там должны быть активные и, главное, профессиональные люди. Мы же хотим, чтобы ВНС явился стабилизатором нашего общества. Чтобы никто ни в коем случае не привел к тому, чтобы повторился 2020 год. Это будет сильный стабилизатор. Как я говорил, не на улице, а там надо обсуждать основные проблемы жизни нашего общества. Людям надо объяснить, что это не просто пришел, отсиделся там и ушел", - поручил Лукашенко.Белорусский лидер также заявил, что нынешние чиновники, разрабатывающие законопроект, не должны создавать его под себя, а должны думать о будущем страны. "Надо формировать законодательство на будущее, чтобы система была устойчивая и ее никто не мог раскачать. Залог нашего будущего. Мы уйдем от активной жизни, но будем еще жить и видеть, как будет развиваться страна. Чтобы перед детьми не было стыдно", - отметил президент.В соответствии с новой конституцией Белоруссии, ВНС стало высшим представительным органом народовластия в стране, оно будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны, принимать решение о легитимности выборов.Предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания составляет 1200 человек. Собрание будет формироваться на паритетной основе из делегатов по должности (действующий президент и президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной власти, исполнительной власти, судебной власти), из представителей местных советов депутатов и из представителей гражданского общества. Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составляет пять лет.Лукашенко ранее заявил, что не позднее марта 2023 года необходимо принять проект закона о ВНС. Планируется, что Всебелорусское собрание пройдет в первой половине 2024 года.
https://ria.ru/20221108/belorussiya-1829917264.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, минск
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск
12:33 08.11.2022 (обновлено: 13:15 08.11.2022)
 
Лукашенко поручил вмонтировать Всебелорусское собрание в госуправление

Лукашенко поручил аккуратно вмонтировать Всебелорусское собрание в систему госуправления

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно аккуратно вмонтировать Всебелорусское народное собрание (ВНС) в действующую систему управления государством.
"Усложнять не надо, но упрощаться тоже нельзя. Мы вводим новую структуру управления государством и нашим обществом. Ее надо аккуратно вмонтировать в систему, которая функционирует сегодня", - поручил Лукашенко на совещании в Минске по законопроектам, предусматривающим корректировку законов о правительстве и нормативных правовых актах. Слова президента приводит официальный сайт главы Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 12:25
Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на конституцию, а не на него
Он подчеркнул, что новой конституцией, которая была принята в феврале, в Белоруссии замахнулись на совершенствование системы госуправления, не ломая ее. "Ни в коем случае. Никакого слома. Никакой ломки быть не должно. Все должно вырастать, появляться из того, что есть. Если мы начнем круто ломать, то это почти революционные преобразования. К чему они приводят, мы видели в середине 90-х, когда сломали страну. Поэтому все должно логично произрастать из того опыта, который мы имеем", - заявил глава государства.
По его словам, это касается работы Всебелорусского народного собрания, корректировки положений о функциях президента, парламента, правительства, других органов власти.
Глава государства отметил, что, судя по общественному обсуждению законопроекта о Всебелорусском народном собрании, люди порой не совсем понимают суть ВНС и порядок выдвижения делегатов. "Все, кто будет участвовать в работе ВНС, так или иначе избираются народом", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что члены правительства пусть и назначаются президентом, но он ведь в свою очередь является народным избранником. "Ну и вообще, давайте так говорить: если не будет вот этих профессионалов - губернаторов, правительства, президента в работе ВНС - это превратится в говорильню. Но все решения там будут приниматься голосованием… Там будут представители нашего гражданского общества. И профсоюзов, и ветеранов, женская, молодежная организации. А это что, не народ? Народ", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября 2021, 15:30
Лукашенко рассказал о значении Всебелорусского собрания
Он заверил, что в составе ВНС будут и представители всех профессий и сфер жизни, весь срез белорусского общества. "Там должны быть активные и, главное, профессиональные люди. Мы же хотим, чтобы ВНС явился стабилизатором нашего общества. Чтобы никто ни в коем случае не привел к тому, чтобы повторился 2020 год. Это будет сильный стабилизатор. Как я говорил, не на улице, а там надо обсуждать основные проблемы жизни нашего общества. Людям надо объяснить, что это не просто пришел, отсиделся там и ушел", - поручил Лукашенко.
Белорусский лидер также заявил, что нынешние чиновники, разрабатывающие законопроект, не должны создавать его под себя, а должны думать о будущем страны. "Надо формировать законодательство на будущее, чтобы система была устойчивая и ее никто не мог раскачать. Залог нашего будущего. Мы уйдем от активной жизни, но будем еще жить и видеть, как будет развиваться страна. Чтобы перед детьми не было стыдно", - отметил президент.
В соответствии с новой конституцией Белоруссии, ВНС стало высшим представительным органом народовластия в стране, оно будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны, принимать решение о легитимности выборов.
Предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания составляет 1200 человек. Собрание будет формироваться на паритетной основе из делегатов по должности (действующий президент и президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной власти, исполнительной власти, судебной власти), из представителей местных советов депутатов и из представителей гражданского общества. Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составляет пять лет.
Лукашенко ранее заявил, что не позднее марта 2023 года необходимо принять проект закона о ВНС. Планируется, что Всебелорусское собрание пройдет в первой половине 2024 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
20 августа 2021, 16:56Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко рассказал, зачем хочет изменить статус Всебелорусского собрания
 
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