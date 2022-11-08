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Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на конституцию, а не на него - РИА Новости, 08.11.2022
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Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на конституцию, а не на него
Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на конституцию, а не на него - РИА Новости, 08.11.2022
Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на конституцию, а не на него
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители республики должны знать основные положения конституции страны, в большей мере ориентироваться на... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:25
2022-11-08T12:25
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители республики должны знать основные положения конституции страны, в большей мере ориентироваться на них, а не на президента, членов парламента и правительства."Надо понимать, что конституция - это основа нашей жизни. Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Я хочу, чтобы вы понимали: это не просто взял и сказал жить по закону. Это не я придумал. Об этом всегда говорят. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди часто живут, ориентируясь на личность. Прежде всего, на президента, парламент, депутатов, Совет министров и так далее", - приводит слова Лукашенко во вторник пресс-служба."Надо наших людей окунуть в глубину той законодательной матрицы, того объема законодательства, которые существуют в нашей стране. Правовые знания должны стать основой. Вот тогда будет стабильность в обществе. Потому что лидеры, и правительство, и депутаты приходят и уходят, меняются. Конституция создает более-менее стабильную страну, общество", - пояснил Лукашенко.В то же время он заметил, что ни в одной стране граждане не обладают обширными или всеобъемлющими знаниями конституции и законов. "И не надо. Закон и законодательство сложили некий образ жизни, поведения людей в той или иной стране, в частности в Беларуси. И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что - нет", - сказал Лукашенко. Однако он подчеркнул, что "конституцию надо знать хотя бы по основным положениям".
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
12:25 08.11.2022
 
Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на конституцию, а не на него

Лукашенко заявил, что белорусам стоит ориентироваться на конституцию, а не на президента

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители республики должны знать основные положения конституции страны, в большей мере ориентироваться на них, а не на президента, членов парламента и правительства.
"Надо понимать, что конституция - это основа нашей жизни. Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Я хочу, чтобы вы понимали: это не просто взял и сказал жить по закону. Это не я придумал. Об этом всегда говорят. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди часто живут, ориентируясь на личность. Прежде всего, на президента, парламент, депутатов, Совет министров и так далее", - приводит слова Лукашенко во вторник пресс-служба.
"Надо наших людей окунуть в глубину той законодательной матрицы, того объема законодательства, которые существуют в нашей стране. Правовые знания должны стать основой. Вот тогда будет стабильность в обществе. Потому что лидеры, и правительство, и депутаты приходят и уходят, меняются. Конституция создает более-менее стабильную страну, общество", - пояснил Лукашенко.
В то же время он заметил, что ни в одной стране граждане не обладают обширными или всеобъемлющими знаниями конституции и законов. "И не надо. Закон и законодательство сложили некий образ жизни, поведения людей в той или иной стране, в частности в Беларуси. И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что - нет", - сказал Лукашенко. Однако он подчеркнул, что "конституцию надо знать хотя бы по основным положениям".
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