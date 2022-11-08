https://ria.ru/20221108/belorussiya-1829917264.html

Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на конституцию, а не на него

Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на конституцию, а не на него - РИА Новости, 08.11.2022

Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на конституцию, а не на него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители республики должны знать основные положения конституции страны, в большей мере ориентироваться на... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:25

2022-11-08T12:25

2022-11-08T12:25

в мире

александр лукашенко

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители республики должны знать основные положения конституции страны, в большей мере ориентироваться на них, а не на президента, членов парламента и правительства."Надо понимать, что конституция - это основа нашей жизни. Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Я хочу, чтобы вы понимали: это не просто взял и сказал жить по закону. Это не я придумал. Об этом всегда говорят. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди часто живут, ориентируясь на личность. Прежде всего, на президента, парламент, депутатов, Совет министров и так далее", - приводит слова Лукашенко во вторник пресс-служба."Надо наших людей окунуть в глубину той законодательной матрицы, того объема законодательства, которые существуют в нашей стране. Правовые знания должны стать основой. Вот тогда будет стабильность в обществе. Потому что лидеры, и правительство, и депутаты приходят и уходят, меняются. Конституция создает более-менее стабильную страну, общество", - пояснил Лукашенко.В то же время он заметил, что ни в одной стране граждане не обладают обширными или всеобъемлющими знаниями конституции и законов. "И не надо. Закон и законодательство сложили некий образ жизни, поведения людей в той или иной стране, в частности в Беларуси. И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что - нет", - сказал Лукашенко. Однако он подчеркнул, что "конституцию надо знать хотя бы по основным положениям".

https://ria.ru/20211227/belorussiya-1765717282.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия