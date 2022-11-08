https://ria.ru/20221108/belorussiya-1829862451.html
В Белоруссии назвали число ходатайств о приеме в гражданство в 2022 году
В Белоруссии назвали число ходатайств о приеме в гражданство в 2022 году - РИА Новости, 08.11.2022
В Белоруссии назвали число ходатайств о приеме в гражданство в 2022 году
Ходатайства о приеме в белорусское гражданство в 2022 году подали 4075 иностранцев, из них 2811 – украинцы, сообщили в министерстве внутренних дел Белоруссии. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:51
2022-11-08T09:51
2022-11-08T09:51
алексей бегун
белоруссия
мвд белоруссии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/76/1560057667_0:147:3154:1921_1920x0_80_0_0_4c651fbaff57d9a06753668bbeb289e4.jpg
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Ходатайства о приеме в белорусское гражданство в 2022 году подали 4075 иностранцев, из них 2811 – украинцы, сообщили в министерстве внутренних дел Белоруссии."Ежегодно тысячи иностранцев ходатайствуют о приеме в белорусское гражданство. В текущем году уже рассмотрено 4075 таких документов. В основном это обращения украинцев – 2811. Из общего числа положительное решение принято по 3997 иностранцам", - отмечено в комментарии, опубликованном во вторник в Telegram-канале ведомства.При этом начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун напомнил, что тем, кто изъявляет желание стать частью белорусского общества, необходимо постоянно проживать в республике на протяжении пяти лет, иметь легальный источник существования, соблюдать положения конституции и законодательства страны."К примеру, привлечение к административной ответственности три и более раз станет основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о приеме в гражданство", - цитирует начальника департамента Telegram-канал МВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20221023/minsk-1826090658.html
https://ria.ru/20211018/grazhdanstvo-1755101762.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/76/1560057667_425:0:3154:2047_1920x0_80_0_0_d3f936935b64166d758440c0a738cc0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей бегун, белоруссия, мвд белоруссии, в мире
Алексей Бегун, Белоруссия, МВД Белоруссии, В мире
В Белоруссии назвали число ходатайств о приеме в гражданство в 2022 году
Почти три тысячи украинцев обратились за белорусским гражданством в 2022 году