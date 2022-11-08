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В Белоруссии назвали число ходатайств о приеме в гражданство в 2022 году - РИА Новости, 08.11.2022
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В Белоруссии назвали число ходатайств о приеме в гражданство в 2022 году
В Белоруссии назвали число ходатайств о приеме в гражданство в 2022 году - РИА Новости, 08.11.2022
В Белоруссии назвали число ходатайств о приеме в гражданство в 2022 году
Ходатайства о приеме в белорусское гражданство в 2022 году подали 4075 иностранцев, из них 2811 – украинцы, сообщили в министерстве внутренних дел Белоруссии. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:51
2022-11-08T09:51
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Ходатайства о приеме в белорусское гражданство в 2022 году подали 4075 иностранцев, из них 2811 – украинцы, сообщили в министерстве внутренних дел Белоруссии."Ежегодно тысячи иностранцев ходатайствуют о приеме в белорусское гражданство. В текущем году уже рассмотрено 4075 таких документов. В основном это обращения украинцев – 2811. Из общего числа положительное решение принято по 3997 иностранцам", - отмечено в комментарии, опубликованном во вторник в Telegram-канале ведомства.При этом начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун напомнил, что тем, кто изъявляет желание стать частью белорусского общества, необходимо постоянно проживать в республике на протяжении пяти лет, иметь легальный источник существования, соблюдать положения конституции и законодательства страны."К примеру, привлечение к административной ответственности три и более раз станет основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о приеме в гражданство", - цитирует начальника департамента Telegram-канал МВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20221023/minsk-1826090658.html
https://ria.ru/20211018/grazhdanstvo-1755101762.html
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алексей бегун, белоруссия, мвд белоруссии, в мире
Алексей Бегун, Белоруссия, МВД Белоруссии, В мире
09:51 08.11.2022
 
В Белоруссии назвали число ходатайств о приеме в гражданство в 2022 году

Почти три тысячи украинцев обратились за белорусским гражданством в 2022 году

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Ходатайства о приеме в белорусское гражданство в 2022 году подали 4075 иностранцев, из них 2811 – украинцы, сообщили в министерстве внутренних дел Белоруссии.
"Ежегодно тысячи иностранцев ходатайствуют о приеме в белорусское гражданство. В текущем году уже рассмотрено 4075 таких документов. В основном это обращения украинцев – 2811. Из общего числа положительное решение принято по 3997 иностранцам", - отмечено в комментарии, опубликованном во вторник в Telegram-канале ведомства.
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При этом начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун напомнил, что тем, кто изъявляет желание стать частью белорусского общества, необходимо постоянно проживать в республике на протяжении пяти лет, иметь легальный источник существования, соблюдать положения конституции и законодательства страны.
"К примеру, привлечение к административной ответственности три и более раз станет основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о приеме в гражданство", - цитирует начальника департамента Telegram-канал МВД.
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