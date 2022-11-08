Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, заявил пленный - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/begstvo-1829831713.html
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, заявил пленный
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, заявил пленный - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, заявил пленный
Украинские войска несут большие потери и оставляют позиции у Артемовска, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T01:27
2022-11-08T01:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_f7e7179db7b5580f68b9224ab04f8949.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и оставляют позиции у Артемовска, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.В течение суток, незадолго до пленения, как рассказал Ткачук, происходили постоянные "прилеты и прострелки", в результате которых многие погибли и получили ранения. По его словам, украинские силовики удерживали позиции около поселка Опытное. После обстрела российские солдаты заняли населенный пункт. Они заметили группу Ткачука и приказали сдаваться, украинские военнослужащие подчинились.Бегут с передовойУкраинские офицеры бегут с передовой, бросая рядовых, это негативно отражается моральном духе военных, рассказал ранее пленный разведчик 5-го батальона 24-й отдельной моторизированной бригады украинской армии Владимир Козловский.У Козловского двойное гражданство, Украины и Израиля, однако его призвали в украинскую армию, не дав выехать из страны с женой и ребенком.По его словам, офицеры идут в армию не воевать, а чтобы получать хорошие зарплаты.Бои за пригород АртемовскаКак сообщил в воскресенье корреспондент РИА Новости, в настоящее время бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив украинские войска из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. ВСУ пытались наступать на город со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу.Денацификация и демилитаризацияРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются все дальше.В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 23-27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828204697.html
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829716197.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
01:27 08.11.2022
 
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, заявил пленный

Пленный 53-й бригады ВСУ Ткачук заявил о бегстве украинских войск у Артемовска

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и оставляют позиции у Артемовска, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.
"Моральный дух был довольно низкий. Мало кто хотел оставаться на позициях, даже "старые" (украинские военнослужащие. — Прим. ред.), кто уже несколько месяцев, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там", - сказал он.
В течение суток, незадолго до пленения, как рассказал Ткачук, происходили постоянные "прилеты и прострелки", в результате которых многие погибли и получили ранения. По его словам, украинские силовики удерживали позиции около поселка Опытное. После обстрела российские солдаты заняли населенный пункт. Они заметили группу Ткачука и приказали сдаваться, украинские военнослужащие подчинились.

Бегут с передовой

Украинские офицеры бегут с передовой, бросая рядовых, это негативно отражается моральном духе военных, рассказал ранее пленный разведчик 5-го батальона 24-й отдельной моторизированной бригады украинской армии Владимир Козловский.
У Козловского двойное гражданство, Украины и Израиля, однако его призвали в украинскую армию, не дав выехать из страны с женой и ребенком.
По его словам, офицеры идут в армию не воевать, а чтобы получать хорошие зарплаты.
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 17:26Специальная военная операция на Украине
Украинские диверсанты пытались сорвать прокладку газопровода под Запорожьем

Бои за пригород Артемовска

Как сообщил в воскресенье корреспондент РИА Новости, в настоящее время бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив украинские войска из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.
Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. ВСУ пытались наступать на город со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 16:39
В США заговорили о резком сокращении помощи ВСУ из-за "грядущего кошмара"

Денацификация и демилитаризация

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются все дальше.
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 23-27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав Российской Федерации.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала