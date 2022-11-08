https://ria.ru/20221108/begstvo-1829831713.html
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, заявил пленный
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, заявил пленный - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, заявил пленный
Украинские войска несут большие потери и оставляют позиции у Артемовска, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T01:27
2022-11-08T01:27
2022-11-08T01:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и оставляют позиции у Артемовска, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.В течение суток, незадолго до пленения, как рассказал Ткачук, происходили постоянные "прилеты и прострелки", в результате которых многие погибли и получили ранения. По его словам, украинские силовики удерживали позиции около поселка Опытное. После обстрела российские солдаты заняли населенный пункт. Они заметили группу Ткачука и приказали сдаваться, украинские военнослужащие подчинились.Бегут с передовойУкраинские офицеры бегут с передовой, бросая рядовых, это негативно отражается моральном духе военных, рассказал ранее пленный разведчик 5-го батальона 24-й отдельной моторизированной бригады украинской армии Владимир Козловский.У Козловского двойное гражданство, Украины и Израиля, однако его призвали в украинскую армию, не дав выехать из страны с женой и ребенком.По его словам, офицеры идут в армию не воевать, а чтобы получать хорошие зарплаты.Бои за пригород АртемовскаКак сообщил в воскресенье корреспондент РИА Новости, в настоящее время бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив украинские войска из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. ВСУ пытались наступать на город со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу.Денацификация и демилитаризацияРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются все дальше.В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 23-27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828204697.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, заявил пленный
Пленный 53-й бригады ВСУ Ткачук заявил о бегстве украинских войск у Артемовска
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и оставляют позиции у Артемовска, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.
"Моральный дух был довольно низкий. Мало кто хотел оставаться на позициях, даже "старые" (украинские военнослужащие. — Прим. ред.), кто уже несколько месяцев, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там", - сказал он.
В течение суток, незадолго до пленения, как рассказал Ткачук, происходили постоянные "прилеты и прострелки", в результате которых многие погибли и получили ранения. По его словам, украинские силовики удерживали позиции около поселка Опытное. После обстрела российские солдаты заняли населенный пункт. Они заметили группу Ткачука и приказали сдаваться, украинские военнослужащие подчинились.
Украинские офицеры бегут с передовой, бросая рядовых, это негативно отражается моральном духе военных, рассказал ранее пленный разведчик 5-го батальона 24-й отдельной моторизированной бригады украинской армии Владимир Козловский.
У Козловского двойное гражданство, Украины и Израиля, однако его призвали в украинскую армию, не дав выехать из страны с женой и ребенком.
По его словам, офицеры идут в армию не воевать, а чтобы получать хорошие зарплаты.
Бои за пригород Артемовска
Как сообщил в воскресенье корреспондент РИА Новости, в настоящее время бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска
— Опытное, окончательно выбив украинские войска из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.
Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. ВСУ
пытались наступать на город со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу.
Денацификация и демилитаризация
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
. Глава МИД Сергей Лавров
предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются все дальше.
В ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
23-27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области
– 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав Российской Федерации.