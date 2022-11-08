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Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве Алексея Ананьева - РИА Новости, 08.11.2022
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Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве Алексея Ананьева
Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве Алексея Ананьева - РИА Новости, 08.11.2022
Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве Алексея Ананьева
Промсвязьбанк (ПСБ) подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве одного из своих экс-бенефициаров, бывшего председателя совета директоров Алексея... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:08
2022-11-08T09:19
экономика
алексей ананьев
москва
промсвязьбанк
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве одного из своих экс-бенефициаров, бывшего председателя совета директоров Алексея Ананьева, из-за задолженности в размере более 91,2 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.Ровно такая сумма была взыскана с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Решение вступило в силу 24 октября, после проверки апелляционной инстанцией. Заявление ПСБ о банкротстве Ананьева поступило в суд 1 ноября. Поскольку на тот момент уже было возбуждено дело о банкротстве Ананьева по заявлению ООО "ЮрКонсалтГрупп", суд принял заявление банка как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Оно будет рассмотрено после проверки обоснованности обращения первого заявителя, которая назначена на 6 декабря.Девятый арбитражный апелляционный суд 24 октября оставил без изменения решение арбитражного суда Москвы, который в июне по иску ПСБ к 13 бывшим контролирующим лицам на 243,2 миллиарда рублей взыскал солидарно более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую они раньше контролировали ПСБ.При этом с Алексея Ананьева суд взыскал всю сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева – около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V. – более 23,1 миллиарда.Младший брат – Дмитрий Ананьев – был признан банкротом в январе 2021 года по заявлению зерновой компании "Настюша", которой он задолжал около 2,9 миллиарда рублей. В деле о банкротстве продолжается процедура реализации имущества.Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу, и после санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
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экономика, алексей ананьев, москва, промсвязьбанк
Экономика, Алексей Ананьев, Москва, Промсвязьбанк
09:08 08.11.2022 (обновлено: 09:19 08.11.2022)
 
Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве Алексея Ананьева

Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве Ананьева из-за долга в 91,2 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве одного из своих экс-бенефициаров, бывшего председателя совета директоров Алексея Ананьева, из-за задолженности в размере более 91,2 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.
Ровно такая сумма была взыскана с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Решение вступило в силу 24 октября, после проверки апелляционной инстанцией. Заявление ПСБ о банкротстве Ананьева поступило в суд 1 ноября. Поскольку на тот момент уже было возбуждено дело о банкротстве Ананьева по заявлению ООО "ЮрКонсалтГрупп", суд принял заявление банка как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Оно будет рассмотрено после проверки обоснованности обращения первого заявителя, которая назначена на 6 декабря.
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Девятый арбитражный апелляционный суд 24 октября оставил без изменения решение арбитражного суда Москвы, который в июне по иску ПСБ к 13 бывшим контролирующим лицам на 243,2 миллиарда рублей взыскал солидарно более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую они раньше контролировали ПСБ.
При этом с Алексея Ананьева суд взыскал всю сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева – около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V. – более 23,1 миллиарда.
Младший брат – Дмитрий Ананьев – был признан банкротом в январе 2021 года по заявлению зерновой компании "Настюша", которой он задолжал около 2,9 миллиарда рублей. В деле о банкротстве продолжается процедура реализации имущества.
Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу, и после санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
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ЭкономикаАлексей АнаньевМоскваПромсвязьбанк
 
 
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