https://ria.ru/20221108/bankrotstvo-1829857116.html

Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве Алексея Ананьева

Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве Алексея Ананьева - РИА Новости, 08.11.2022

Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве Алексея Ананьева

Промсвязьбанк (ПСБ) подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве одного из своих экс-бенефициаров, бывшего председателя совета директоров Алексея... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:08

2022-11-08T09:08

2022-11-08T09:19

экономика

алексей ананьев

москва

промсвязьбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве одного из своих экс-бенефициаров, бывшего председателя совета директоров Алексея Ананьева, из-за задолженности в размере более 91,2 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.Ровно такая сумма была взыскана с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Решение вступило в силу 24 октября, после проверки апелляционной инстанцией. Заявление ПСБ о банкротстве Ананьева поступило в суд 1 ноября. Поскольку на тот момент уже было возбуждено дело о банкротстве Ананьева по заявлению ООО "ЮрКонсалтГрупп", суд принял заявление банка как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Оно будет рассмотрено после проверки обоснованности обращения первого заявителя, которая назначена на 6 декабря.Девятый арбитражный апелляционный суд 24 октября оставил без изменения решение арбитражного суда Москвы, который в июне по иску ПСБ к 13 бывшим контролирующим лицам на 243,2 миллиарда рублей взыскал солидарно более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую они раньше контролировали ПСБ.При этом с Алексея Ананьева суд взыскал всю сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева – около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V. – более 23,1 миллиарда.Младший брат – Дмитрий Ананьев – был признан банкротом в январе 2021 года по заявлению зерновой компании "Настюша", которой он задолжал около 2,9 миллиарда рублей. В деле о банкротстве продолжается процедура реализации имущества.Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу, и после санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

https://realty.ria.ru/20221018/filion-1824915321.html

https://ria.ru/20221031/google-1828126632.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, алексей ананьев, москва, промсвязьбанк