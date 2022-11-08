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Воробьев: еще 200 новых автобусов поставят в Подмосковье до конца года
Воробьев: еще 200 новых автобусов поставят в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 08.11.2022
Воробьев: еще 200 новых автобусов поставят в Подмосковье до конца года
Еще 200 новых автобусов выйдут на маршруты Московской области до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:51
2022-11-08T13:51
2022-11-08T13:51
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Еще 200 новых автобусов выйдут на маршруты Московской области до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в городской округ Подольск передал региональному перевозчику 110 современных автобусов."У нас большая программа по модернизации автопарка: в прошлом году обновили около 500 транспортных средств, в этом году запланировали - 530. Из них 330 автобусов уже выведены на линии, еще 200 поступят в ближайшее время", - приводятся слова губернатора Подмосковья.Как отметили в ведомстве, в ближайшее время ожидается поставка автобусов ЛиАЗ-4292, которые оснащены двигателем стандарта "Евро-5", системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и рассчитаны на 72 пассажиров.
https://ria.ru/20221107/transport-1829633259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), подольск, общество
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Подольск, Общество
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Еще 200 новых автобусов выйдут на маршруты Московской области до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
в рамках рабочего визита в городской округ Подольск
передал региональному перевозчику 110 современных автобусов.
"У нас большая программа по модернизации автопарка: в прошлом году обновили около 500 транспортных средств, в этом году запланировали - 530. Из них 330 автобусов уже выведены на линии, еще 200 поступят в ближайшее время", - приводятся слова губернатора Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, в ближайшее время ожидается поставка автобусов ЛиАЗ-4292, которые оснащены двигателем стандарта "Евро-5", системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и рассчитаны на 72 пассажиров.