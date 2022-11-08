https://ria.ru/20221108/avtobusy-1829944753.html

Воробьев: еще 200 новых автобусов поставят в Подмосковье до конца года

Воробьев: еще 200 новых автобусов поставят в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 08.11.2022

Воробьев: еще 200 новых автобусов поставят в Подмосковье до конца года

Еще 200 новых автобусов выйдут на маршруты Московской области до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:51

2022-11-08T13:51

2022-11-08T13:51

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

подольск

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Еще 200 новых автобусов выйдут на маршруты Московской области до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в городской округ Подольск передал региональному перевозчику 110 современных автобусов."У нас большая программа по модернизации автопарка: в прошлом году обновили около 500 транспортных средств, в этом году запланировали - 530. Из них 330 автобусов уже выведены на линии, еще 200 поступят в ближайшее время", - приводятся слова губернатора Подмосковья.Как отметили в ведомстве, в ближайшее время ожидается поставка автобусов ЛиАЗ-4292, которые оснащены двигателем стандарта "Евро-5", системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и рассчитаны на 72 пассажиров.

https://ria.ru/20221107/transport-1829633259.html

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Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье), подольск, общество