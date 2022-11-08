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Для поиска места посадки Ми-2 под Костромой задействовали вертолет и дрон - РИА Новости, 08.11.2022
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Для поиска места посадки Ми-2 под Костромой задействовали вертолет и дрон
Для поиска места посадки Ми-2 под Костромой задействовали вертолет и дрон - РИА Новости, 08.11.2022
Для поиска места посадки Ми-2 под Костромой задействовали вертолет и дрон
Вертолет и дрон с тепловизором были подняты в воздух для поиска места аварийной посадки Ми-2 в Костромской области, позднее вертолет решено посадить на землю... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:47
2022-11-08T21:05
происшествия
костромская область
кострома
северо-западная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
сергей ситников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Вертолет и дрон с тепловизором были подняты в воздух для поиска места аварийной посадки Ми-2 в Костромской области, позднее вертолет решено посадить на землю из-за плохой погоды, сообщила администрация региона.Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы. В аэропорту "Сокеркино" развернут оперативный штаб по организации аварийно-спасательных работ. Его возглавляет губернатор Костромской области Сергей Ситников. Власти отмечали, что поиски совершившего аварийную посадку Ми-2 под Костромой продолжаются, с выжившим экипажем и медиками поддерживается связь.Позднее администрация уточнила, что вертолет из-за низкой облачности и плохой видимости решено посадить на землю. "Вместо него в небо подняты два мощных квадрокоптера с тепловизорами", - информируют власти.Ранее проверку случившегося начала Северо-Западная транспортная прокуратура. Свою проверку ведет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, сотрудники управления выехали на место жесткой посадки вертолета.
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происшествия, костромская область, кострома, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), сергей ситников
Происшествия, Костромская область, Кострома, Северо-Западная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Ситников
19:47 08.11.2022 (обновлено: 21:05 08.11.2022)
 
Для поиска места посадки Ми-2 под Костромой задействовали вертолет и дрон

Для поиска места посадки Ми-2 под Костромой задействовали вертолет и дрон с тепловизором

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Вертолет и дрон с тепловизором были подняты в воздух для поиска места аварийной посадки Ми-2 в Костромской области, позднее вертолет решено посадить на землю из-за плохой погоды, сообщила администрация региона.
Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы. В аэропорту "Сокеркино" развернут оперативный штаб по организации аварийно-спасательных работ. Его возглавляет губернатор Костромской области Сергей Ситников. Власти отмечали, что поиски совершившего аварийную посадку Ми-2 под Костромой продолжаются, с выжившим экипажем и медиками поддерживается связь.
"По поручению главы региона Сергея Ситникова в воздух поднят дополнительный вертолет авиапредприятия для поиска места аварийной посадки Ми-2 и квадрокоптер с тепловизором. К предполагаемому месту происшествия прибыли четыре пожарные цистерны", - заявляют власти.
Позднее администрация уточнила, что вертолет из-за низкой облачности и плохой видимости решено посадить на землю. "Вместо него в небо подняты два мощных квадрокоптера с тепловизорами", - информируют власти.
Ранее проверку случившегося начала Северо-Западная транспортная прокуратура. Свою проверку ведет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, сотрудники управления выехали на место жесткой посадки вертолета.
Представитель следственного комитета на месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в природном парке Налычево в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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ПроисшествияКостромская областьКостромаСеверо-Западная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)Сергей Ситников
 
 
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