19:47 08.11.2022 (обновлено: 21:05 08.11.2022)
Для поиска места посадки Ми-2 под Костромой задействовали вертолет и дрон
Для поиска места посадки Ми-2 под Костромой задействовали вертолет и дрон с тепловизором
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Вертолет и дрон с тепловизором были подняты в воздух для поиска места аварийной посадки Ми-2 в Костромской области, позднее вертолет решено посадить на землю из-за плохой погоды, сообщила администрация региона.
Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы. В аэропорту "Сокеркино" развернут оперативный штаб по организации аварийно-спасательных работ. Его возглавляет губернатор Костромской области Сергей Ситников. Власти отмечали, что поиски совершившего аварийную посадку Ми-2 под Костромой продолжаются, с выжившим экипажем и медиками поддерживается связь.
"По поручению главы региона Сергея Ситникова в воздух поднят дополнительный вертолет авиапредприятия для поиска места аварийной посадки Ми-2 и квадрокоптер с тепловизором. К предполагаемому месту происшествия прибыли четыре пожарные цистерны", - заявляют власти.
Позднее администрация уточнила, что вертолет из-за низкой облачности и плохой видимости решено посадить на землю. "Вместо него в небо подняты два мощных квадрокоптера с тепловизорами", - информируют власти.
Ранее проверку случившегося начала Северо-Западная транспортная прокуратура. Свою проверку ведет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, сотрудники управления выехали на место жесткой посадки вертолета.
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