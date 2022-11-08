https://ria.ru/20221108/avariya-1830072811.html

Для поиска места посадки Ми-2 под Костромой задействовали вертолет и дрон

Для поиска места посадки Ми-2 под Костромой задействовали вертолет и дрон - РИА Новости, 08.11.2022

Для поиска места посадки Ми-2 под Костромой задействовали вертолет и дрон

Вертолет и дрон с тепловизором были подняты в воздух для поиска места аварийной посадки Ми-2 в Костромской области, позднее вертолет решено посадить на землю... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:47

2022-11-08T19:47

2022-11-08T21:05

происшествия

костромская область

кострома

северо-западная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

сергей ситников

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Вертолет и дрон с тепловизором были подняты в воздух для поиска места аварийной посадки Ми-2 в Костромской области, позднее вертолет решено посадить на землю из-за плохой погоды, сообщила администрация региона.Ранее администрация информировала, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы. В аэропорту "Сокеркино" развернут оперативный штаб по организации аварийно-спасательных работ. Его возглавляет губернатор Костромской области Сергей Ситников. Власти отмечали, что поиски совершившего аварийную посадку Ми-2 под Костромой продолжаются, с выжившим экипажем и медиками поддерживается связь.Позднее администрация уточнила, что вертолет из-за низкой облачности и плохой видимости решено посадить на землю. "Вместо него в небо подняты два мощных квадрокоптера с тепловизорами", - информируют власти.Ранее проверку случившегося начала Северо-Западная транспортная прокуратура. Свою проверку ведет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, сотрудники управления выехали на место жесткой посадки вертолета.

https://ria.ru/20220825/vertolet-1811974030.html

костромская область

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происшествия, костромская область, кострома, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), сергей ситников