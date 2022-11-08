В Тоскане обнаружили одно из самых крупных хранилищ античных статуй
Археологи нашли в термальном источнике в Тоскане более 20 античных статуй и монеты
© Фото : Ministero della CulturaИтальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет
© Фото : Ministero della Cultura
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Археологи обнаружили в водах термального источника тосканского города Сан-Кашано-деи-Баньи коллекцию бронзовых статуй, сообщается на сайте итальянского министерства культуры.
Большинство находок датируется II веком до нашей эры — I веком нашей эры.
© Фото : Ministero della CulturaИтальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет
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Итальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет
© Фото : Ministero della Cultura
© Фото : Ministero della Cultura
Бронзовая статуя с археологических раскопок в Тоскане
2 из 4
Бронзовая статуя с археологических раскопок в Тоскане
© Фото : Ministero della Cultura
© Фото : Ministero della Cultura
Археологические раскопки в Тоскане
3 из 4
Археологические раскопки в Тоскане
© Фото : Ministero della Cultura
© Фото : Ministero della Cultura
Находка археологов
4 из 4
Находка археологов
© Фото : Ministero della Cultura
1 из 4
Итальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет
© Фото : Ministero della Cultura
2 из 4
Бронзовая статуя с археологических раскопок в Тоскане
© Фото : Ministero della Cultura
3 из 4
Археологические раскопки в Тоскане
© Фото : Ministero della Cultura
4 из 4
Находка археологов
© Фото : Ministero della Cultura
Коллекцию назвали "крупнейшим хранилищем бронзовых статуй этрусского и римского периодов, когда-либо обнаруженном в древней Италии, и одним из самых значительных во всем Средиземноморье".
"Оно не имеет себе равных прежде всего потому, что до сих пор из той эпохи были известны в основном терракотовые статуи", — говорится в сообщении.
Бронзовые скульптуры из Сан-Кашано изображают божеств, почитаемых в святилище, а также органы и части тела, для которых запрашивалось врачебное вмешательство божества посредством термальных вод.
Помимо 20 бронзовых статуй, в святилище найдены пять тысяч золотых, серебряных и бронзовых монет, подношения и предметы культа.