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В Тоскане обнаружили одно из самых крупных хранилищ античных статуй - РИА Новости, 08.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221108/arkheologiya-1829974251.html
В Тоскане обнаружили одно из самых крупных хранилищ античных статуй
В Тоскане обнаружили одно из самых крупных хранилищ античных статуй - РИА Новости, 08.11.2022
В Тоскане обнаружили одно из самых крупных хранилищ античных статуй
Археологи обнаружили в водах термального источника тосканского города Сан-Кашано-деи-Баньи коллекцию бронзовых статуй, сообщается на сайте итальянского... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:48
2022-11-08T16:48
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Археологи обнаружили в водах термального источника тосканского города Сан-Кашано-деи-Баньи коллекцию бронзовых статуй, сообщается на сайте итальянского министерства культуры.Большинство находок датируется II веком до нашей эры — I веком нашей эры.Коллекцию назвали "крупнейшим хранилищем бронзовых статуй этрусского и римского периодов, когда-либо обнаруженном в древней Италии, и одним из самых значительных во всем Средиземноморье"."Оно не имеет себе равных прежде всего потому, что до сих пор из той эпохи были известны в основном терракотовые статуи", — говорится в сообщении.Бронзовые скульптуры из Сан-Кашано изображают божеств, почитаемых в святилище, а также органы и части тела, для которых запрашивалось врачебное вмешательство божества посредством термальных вод. Помимо 20 бронзовых статуй, в святилище найдены пять тысяч золотых, серебряных и бронзовых монет, подношения и предметы культа.
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новости культуры, археология, тоскана, италия, античность
Культура, Новости культуры, Археология, Тоскана, Италия, античность
16:48 08.11.2022
 
В Тоскане обнаружили одно из самых крупных хранилищ античных статуй

Археологи нашли в термальном источнике в Тоскане более 20 античных статуй и монеты

© Фото : Ministero della CulturaИтальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет
Итальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Ministero della Cultura
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Археологи обнаружили в водах термального источника тосканского города Сан-Кашано-деи-Баньи коллекцию бронзовых статуй, сообщается на сайте итальянского министерства культуры.
Большинство находок датируется II веком до нашей эры — I веком нашей эры.
© Фото : Ministero della CulturaИтальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет
Итальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет
1 из 4
Итальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет
© Фото : Ministero della Cultura
© Фото : Ministero della Cultura

Бронзовая статуя с археологических раскопок в Тоскане

Итальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет
2 из 4

Бронзовая статуя с археологических раскопок в Тоскане

© Фото : Ministero della Cultura
© Фото : Ministero della Cultura

Археологические раскопки в Тоскане

Итальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет
3 из 4

Археологические раскопки в Тоскане

© Фото : Ministero della Cultura
© Фото : Ministero della Cultura

Находка археологов

Итальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет
4 из 4

Находка археологов

© Фото : Ministero della Cultura
1 из 4
Итальянские археологи обнаружили в водах термального источника тосканского городка Сан-Кашано-деи-Баньи уникальную коллекцию бронзовых статуй и монет
© Фото : Ministero della Cultura
2 из 4

Бронзовая статуя с археологических раскопок в Тоскане

© Фото : Ministero della Cultura
3 из 4

Археологические раскопки в Тоскане

© Фото : Ministero della Cultura
4 из 4

Находка археологов

© Фото : Ministero della Cultura
Коллекцию назвали "крупнейшим хранилищем бронзовых статуй этрусского и римского периодов, когда-либо обнаруженном в древней Италии, и одним из самых значительных во всем Средиземноморье".
"Оно не имеет себе равных прежде всего потому, что до сих пор из той эпохи были известны в основном терракотовые статуи", — говорится в сообщении.
Бронзовые скульптуры из Сан-Кашано изображают божеств, почитаемых в святилище, а также органы и части тела, для которых запрашивалось врачебное вмешательство божества посредством термальных вод.
Помимо 20 бронзовых статуй, в святилище найдены пять тысяч золотых, серебряных и бронзовых монет, подношения и предметы культа.
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