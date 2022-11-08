https://ria.ru/20221108/arkheologiya-1829974251.html

В Тоскане обнаружили одно из самых крупных хранилищ античных статуй

В Тоскане обнаружили одно из самых крупных хранилищ античных статуй - РИА Новости, 08.11.2022

В Тоскане обнаружили одно из самых крупных хранилищ античных статуй

Археологи обнаружили в водах термального источника тосканского города Сан-Кашано-деи-Баньи коллекцию бронзовых статуй, сообщается на сайте итальянского... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:48

2022-11-08T16:48

2022-11-08T16:48

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Археологи обнаружили в водах термального источника тосканского города Сан-Кашано-деи-Баньи коллекцию бронзовых статуй, сообщается на сайте итальянского министерства культуры.Большинство находок датируется II веком до нашей эры — I веком нашей эры.Коллекцию назвали "крупнейшим хранилищем бронзовых статуй этрусского и римского периодов, когда-либо обнаруженном в древней Италии, и одним из самых значительных во всем Средиземноморье"."Оно не имеет себе равных прежде всего потому, что до сих пор из той эпохи были известны в основном терракотовые статуи", — говорится в сообщении.Бронзовые скульптуры из Сан-Кашано изображают божеств, почитаемых в святилище, а также органы и части тела, для которых запрашивалось врачебное вмешательство божества посредством термальных вод. Помимо 20 бронзовых статуй, в святилище найдены пять тысяч золотых, серебряных и бронзовых монет, подношения и предметы культа.

https://ria.ru/20221107/arkheologiya-1829664616.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, тоскана, италия, античность