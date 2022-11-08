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МИД России не исключил визита президента Алжира - РИА Новости, 08.11.2022
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МИД России не исключил визита президента Алжира
МИД России не исключил визита президента Алжира - РИА Новости, 08.11.2022
МИД России не исключил визита президента Алжира
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун может нанести визит в Россию, сроки согласуются, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:08
2022-11-08T13:08
абдельмаджид теббун
россия
алжир (республика)
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун может нанести визит в Россию, сроки согласуются, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Может, конечно (нанести визит в Россию). У него есть приглашение от Владимира Владимировича Путина. Мы ждём пожелания наших алжирских друзей по срокам этого визита", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
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россия
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абдельмаджид теббун, россия, алжир (республика), политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов
Абдельмаджид Теббун, Россия, Алжир (республика), Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Михаил Богданов
13:08 08.11.2022
 
МИД России не исключил визита президента Алжира

Замглавы МИД Богданов считает, что президент Алжира Теббун может нанести визит в Россию

© AP Photo / Anis BelghoulПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Anis Belghoul
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун может нанести визит в Россию, сроки согласуются, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Может, конечно (нанести визит в Россию). У него есть приглашение от Владимира Владимировича Путина. Мы ждём пожелания наших алжирских друзей по срокам этого визита", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
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Абдельмаджид ТеббунРоссияАлжир (республика)ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил Богданов
 
 
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