https://ria.ru/20221108/alzhir-1829930238.html
МИД России не исключил визита президента Алжира
МИД России не исключил визита президента Алжира - РИА Новости, 08.11.2022
МИД России не исключил визита президента Алжира
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун может нанести визит в Россию, сроки согласуются, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:08
2022-11-08T13:08
2022-11-08T13:08
абдельмаджид теббун
россия
алжир (республика)
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун может нанести визит в Россию, сроки согласуются, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Может, конечно (нанести визит в Россию). У него есть приглашение от Владимира Владимировича Путина. Мы ждём пожелания наших алжирских друзей по срокам этого визита", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
https://ria.ru/20221107/briks-1829751362.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абдельмаджид теббун, россия, алжир (республика), политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов
Абдельмаджид Теббун, Россия, Алжир (республика), Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Михаил Богданов
МИД России не исключил визита президента Алжира
Замглавы МИД Богданов считает, что президент Алжира Теббун может нанести визит в Россию