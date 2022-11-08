https://ria.ru/20221108/alzhir-1829930238.html

МИД России не исключил визита президента Алжира

МИД России не исключил визита президента Алжира - РИА Новости, 08.11.2022

МИД России не исключил визита президента Алжира

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун может нанести визит в Россию, сроки согласуются, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:08

2022-11-08T13:08

2022-11-08T13:08

абдельмаджид теббун

россия

алжир (республика)

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил богданов

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун может нанести визит в Россию, сроки согласуются, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Может, конечно (нанести визит в Россию). У него есть приглашение от Владимира Владимировича Путина. Мы ждём пожелания наших алжирских друзей по срокам этого визита", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20221107/briks-1829751362.html

россия

алжир (республика)

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

абдельмаджид теббун, россия, алжир (республика), политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов