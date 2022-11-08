https://ria.ru/20221108/akkuyu-1829924529.html

В Минэнерго Турции рассказали о строительстве АЭС "Аккую"

В Минэнерго Турции рассказали о строительстве АЭС "Аккую" - РИА Новости, 08.11.2022

В Минэнерго Турции рассказали о строительстве АЭС "Аккую"

Работы по строительству АЭС "Аккую" идут активно, над проектом работают 25 тысяч человек, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:47

2022-11-08T12:47

2022-11-08T12:56

турция

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аэс "аккую"

в мире

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Работы по строительству АЭС "Аккую" идут активно, над проектом работают 25 тысяч человек, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запуск АЭС "Аккую" запланирован на конец 2023 - начало 2024 года, по его словам, Анкара намерена работать с Москвой по строительству как минимум еще двух АЭС."Работы там (в АЭС "Аккую") идут очень активно, там 25 тысяч человек занимаются этим", - сообщил Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20221106/kozloduy-1829455339.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

турция, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аэс "аккую", в мире