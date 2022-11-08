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Ухудшение ситуации в Афганистане повлияет на регион, заявили в АТЦ СНГ - РИА Новости, 08.11.2022
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Ухудшение ситуации в Афганистане повлияет на регион, заявили в АТЦ СНГ
Ухудшение ситуации в Афганистане повлияет на регион, заявили в АТЦ СНГ - РИА Новости, 08.11.2022
Ухудшение ситуации в Афганистане повлияет на регион, заявили в АТЦ СНГ
Ухудшение ситуации в Афганистане увеличивает опасность дестабилизации обстановки в Центральной Азии, высока вероятность экспорта нестабильности в страны СНГ и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:08
2022-11-08T10:08
евгений сысоев
афганистан
центральная азия
ташкент
снг
шос
талибан
в мире
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ТАШКЕНТ, 8 ноя - РИА Новости. Ухудшение ситуации в Афганистане увеличивает опасность дестабилизации обстановки в Центральной Азии, высока вероятность экспорта нестабильности в страны СНГ и ШОС, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.В Ташкенте во вторник открылась восьмая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) "Современная безопасность: вызовы и решения"."Ухудшающаяся социально-экономическая ситуация, фиксируемый массовый отток афганцев за рубеж, усиливающиеся этнические и конфессиональные противоречия, процветающая трансграничная преступность и наркотрафик &lt;...&gt; многократно увеличивают опасность дестабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе", - сказал Сысоев, выступая на конференции.Глава АТЦ, ссылаясь на авторитетные экспертные оценки, отметил, что в случае неспособности правительства талибов (движение "Талибан"*) эффективно управлять страной значительная часть Афганистана будет охвачена боевыми действиями и откажется под контролем местных джихадистов и международных террористических организаций. "В этой связи высока и вероятность экспорта нестабильности на пространство Содружества и ШОС", - добавил Сысоев.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221014/afganistan-1824006253.html
https://ria.ru/20220929/terroristy-1820412865.html
афганистан
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евгений сысоев, афганистан, центральная азия, ташкент, снг, шос, талибан, в мире
Евгений Сысоев, Афганистан, Центральная Азия, Ташкент, СНГ, ШОС, Талибан, В мире
10:08 08.11.2022
 
Ухудшение ситуации в Афганистане повлияет на регион, заявили в АТЦ СНГ

Глава АТЦ СНГ Сысоев: ухудшение ситуации в Афганистане осложнит обстановку в регионе

© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана* в Кабуле
Боец Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана* в Кабуле. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 8 ноя - РИА Новости. Ухудшение ситуации в Афганистане увеличивает опасность дестабилизации обстановки в Центральной Азии, высока вероятность экспорта нестабильности в страны СНГ и ШОС, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.
В Ташкенте во вторник открылась восьмая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) "Современная безопасность: вызовы и решения".
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"Ухудшающаяся социально-экономическая ситуация, фиксируемый массовый отток афганцев за рубеж, усиливающиеся этнические и конфессиональные противоречия, процветающая трансграничная преступность и наркотрафик <...> многократно увеличивают опасность дестабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе", - сказал Сысоев, выступая на конференции.
Глава АТЦ, ссылаясь на авторитетные экспертные оценки, отметил, что в случае неспособности правительства талибов (движение "Талибан"*) эффективно управлять страной значительная часть Афганистана будет охвачена боевыми действиями и откажется под контролем местных джихадистов и международных террористических организаций. "В этой связи высока и вероятность экспорта нестабильности на пространство Содружества и ШОС", - добавил Сысоев.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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Евгений СысоевАфганистанЦентральная АзияТашкентСНГШОСТалибанВ мире
 
 
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