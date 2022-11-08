https://ria.ru/20221108/afganistan-1829866312.html

Ухудшение ситуации в Афганистане повлияет на регион, заявили в АТЦ СНГ

Ухудшение ситуации в Афганистане повлияет на регион, заявили в АТЦ СНГ - РИА Новости, 08.11.2022

Ухудшение ситуации в Афганистане повлияет на регион, заявили в АТЦ СНГ

Ухудшение ситуации в Афганистане увеличивает опасность дестабилизации обстановки в Центральной Азии, высока вероятность экспорта нестабильности в страны СНГ и... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:08

2022-11-08T10:08

2022-11-08T10:08

евгений сысоев

афганистан

центральная азия

ташкент

снг

шос

талибан

в мире

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ТАШКЕНТ, 8 ноя - РИА Новости. Ухудшение ситуации в Афганистане увеличивает опасность дестабилизации обстановки в Центральной Азии, высока вероятность экспорта нестабильности в страны СНГ и ШОС, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.В Ташкенте во вторник открылась восьмая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) "Современная безопасность: вызовы и решения"."Ухудшающаяся социально-экономическая ситуация, фиксируемый массовый отток афганцев за рубеж, усиливающиеся этнические и конфессиональные противоречия, процветающая трансграничная преступность и наркотрафик <...> многократно увеличивают опасность дестабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе", - сказал Сысоев, выступая на конференции.Глава АТЦ, ссылаясь на авторитетные экспертные оценки, отметил, что в случае неспособности правительства талибов (движение "Талибан"*) эффективно управлять страной значительная часть Афганистана будет охвачена боевыми действиями и откажется под контролем местных джихадистов и международных террористических организаций. "В этой связи высока и вероятность экспорта нестабильности на пространство Содружества и ШОС", - добавил Сысоев.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221014/afganistan-1824006253.html

https://ria.ru/20220929/terroristy-1820412865.html

афганистан

центральная азия

ташкент

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгений сысоев, афганистан, центральная азия, ташкент, снг, шос, талибан, в мире