Ухудшение ситуации в Афганистане повлияет на регион, заявили в АТЦ СНГ
Глава АТЦ СНГ Сысоев: ухудшение ситуации в Афганистане осложнит обстановку в регионе
© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана* в Кабуле. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 8 ноя - РИА Новости. Ухудшение ситуации в Афганистане увеличивает опасность дестабилизации обстановки в Центральной Азии, высока вероятность экспорта нестабильности в страны СНГ и ШОС, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.
В Ташкенте во вторник открылась восьмая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) "Современная безопасность: вызовы и решения".
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"Ухудшающаяся социально-экономическая ситуация, фиксируемый массовый отток афганцев за рубеж, усиливающиеся этнические и конфессиональные противоречия, процветающая трансграничная преступность и наркотрафик <...> многократно увеличивают опасность дестабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе", - сказал Сысоев, выступая на конференции.
Глава АТЦ, ссылаясь на авторитетные экспертные оценки, отметил, что в случае неспособности правительства талибов (движение "Талибан"*) эффективно управлять страной значительная часть Афганистана будет охвачена боевыми действиями и откажется под контролем местных джихадистов и международных террористических организаций. "В этой связи высока и вероятность экспорта нестабильности на пространство Содружества и ШОС", - добавил Сысоев.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.