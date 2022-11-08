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В МИД рассказали о переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/aes-1829943829.html
В МИД рассказали о переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС
В МИД рассказали о переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.11.2022
В МИД рассказали о переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС
Переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:48
2022-11-08T14:04
специальная военная операция на украине
россия
андрей руденко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Переговоры пока продолжаются. У нас есть предложения со стороны МАГАТЭ, они изучаются нашими компетентными органами", - сказал Руденко.
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россия, андрей руденко, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Руденко, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
13:48 08.11.2022 (обновлено: 14:04 08.11.2022)
 
В МИД рассказали о переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Руденко: переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Переговоры пока продолжаются. У нас есть предложения со стороны МАГАТЭ, они изучаются нашими компетентными органами", - сказал Руденко.
Усиленная линия обороны вдоль Днепра - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 09:56Специальная военная операция на Украине
Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей РуденкоЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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