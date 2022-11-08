https://ria.ru/20221108/aes-1829943829.html
В МИД рассказали о переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС
В МИД рассказали о переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.11.2022
В МИД рассказали о переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС
Переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:48
2022-11-08T13:48
2022-11-08T14:04
специальная военная операция на украине
россия
андрей руденко
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Переговоры пока продолжаются. У нас есть предложения со стороны МАГАТЭ, они изучаются нашими компетентными органами", - сказал Руденко.
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россия, андрей руденко, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Руденко, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
13:48 08.11.2022 (обновлено: 14:04 08.11.2022)
В МИД рассказали о переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС
Руденко: переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются