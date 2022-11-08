https://ria.ru/20221108/aes-1829943829.html

В МИД рассказали о переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

В МИД рассказали о переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.11.2022

В МИД рассказали о переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:48

2022-11-08T13:48

2022-11-08T14:04

специальная военная операция на украине

россия

андрей руденко

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Переговоры пока продолжаются. У нас есть предложения со стороны МАГАТЭ, они изучаются нашими компетентными органами", - сказал Руденко.

https://ria.ru/20221107/mobilizovannye-1829577592.html

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россия, андрей руденко, запорожская аэс, магатэ