https://ria.ru/20221107/zerno-1829558554.html

В Турции объяснили, из-за чего не была достигнута цель зерновой сделки

В Турции объяснили, из-за чего не была достигнута цель зерновой сделки - РИА Новости, 07.11.2022

В Турции объяснили, из-за чего не была достигнута цель зерновой сделки

Цель зернового соглашения не была достигнута из-за жадности Запада: зерно поступает в богатые страны, а не страдающим от голода, заявил глава Бюро фермеров... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T07:49

2022-11-07T07:49

2022-11-07T08:27

владимир путин

василий небензя

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

европа

турция

оон

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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Цель зернового соглашения не была достигнута из-за жадности Запада: зерно поступает в богатые страны, а не страдающим от голода, заявил глава Бюро фермеров турецкой партии "Родина", профессор Эгейского университета в Измире Ченгиз Чакыр.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ."Очевидно, что зерно не доходит по назначению. Об этом также заявляют многие официальные лица. Зерно ушло в европейские страны, где больше денег, и хранится там на складах. Но зерно не идет в страны, страдающие от голода. В этом отношении цель соглашения не была достигнута. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, более 50 стран Северной Африки, Западной и Центральной Азии нуждаются в зерне и его транспортировке через Черное море. Это все бедные страны, страдающие от нехватки продовольствия. Некоторые из них, такие как Ливан и Йемен, на 80-100 процентов зависят от этого зерна", - приводит слова Чакыра газета Aydınlık.По его словам, "источник проблемы - не нехватка зерна, а жадность Запада и крупных европейских корпораций, которые забирают все зерно себе, а излишки оставляют на своих складах"."Как может Запад, который постоянно говорит о правах человека, поступать так беспринципно, когда в мире миллионы людей ждут зерна? Зерна, которое используют для животных в Европе, слишком много для людей в других частях света. Где Европа Дантона, Франция Робеспьера, которая была примером для всего мира? Мы видим, что государства с большими достижениями в своей истории не способны выработать иную политику, кроме как быть в плену у США. То же самое можно сказать и о Германии. Более того, эти диверсии наносят ущерб и собственной экономике Европы. Зависимость Европы от США не только ставит их в унизительное положение, но и заставляет саботировать собственную экономику", - подчеркнул он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября. Возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, заявлял в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20221102/zerno-1828732768.html

https://ria.ru/20221104/zerno-1829161115.html

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владимир путин, василий небензя, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, европа, турция, оон