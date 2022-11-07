https://ria.ru/20221107/zdorove-1829560089.html

В Москве в двух центрах амбулаторной онкопомощи появились посты записи

В Москве в двух центрах амбулаторной онкопомощи появились посты записи - РИА Новости, 07.11.2022

В Москве в двух центрах амбулаторной онкопомощи появились посты записи

Посты записи появились в двух центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Москве, это позволяет пациентам быстрее записываться на исследования,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:07

2022-11-07T08:07

2022-11-07T08:07

общество

москва

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Посты записи появились в двух центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Москве, это позволяет пациентам быстрее записываться на исследования, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."Онкология — первое направление, в котором внедряется ценностно ориентированный подход, то есть система, сфокусированная на пациенте. Еще одним шагом такого подхода стала реализация пилотного проекта по созданию постов записи в двух центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Сервис дает возможность пациенту единовременно записаться на инструментальные и лабораторные методы исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации специалистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в дальнейшем опыт будет расширен на все центры амбулаторной онкопомощи Москвы.По словам замруководителя столичного депздрава Саиды Гаджиевой, сотрудники поста имеют полный администрированный доступ. Благодаря этому можно единовременно видеть свободные даты и время для записи как к врачам, так и на диагностику."Посты записи пользуются большой популярностью, так как теперь пациент получает качественный сервис. В настоящее время более 50% записей осуществляется именно на них. Кроме того, благодаря новому инструменту врачи могут также сэкономить время на приеме, уделив его медицинским, а не административным вопросам, а также общению с пациентом", - добавила Гаджиева.

https://ria.ru/20211227/medpomosch-1765591830.html

https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754646722.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва