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ЕС и США подтвердили намерение снижать энергетическую зависимость от России

ЕС и США подтвердили намерение снижать энергетическую зависимость от России - РИА Новости, 07.11.2022

ЕС и США подтвердили намерение снижать энергетическую зависимость от России

Евросоюз сохраняет решительный настрой на диверсификацию источников природного газа, а США по-прежнему готовы замещать Россию собственным экспортом, заявили обе РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:52

2022-11-07T16:52

2022-11-07T16:52

цены на нефть

россия

сша

украина

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Евросоюз сохраняет решительный настрой на диверсификацию источников природного газа, а США по-прежнему готовы замещать Россию собственным экспортом, заявили обе стороны по итогам заседания рабочей группы по энергетической безопасности."Решимость ЕС диверсифицировать поставки природного газа и снижать общее его потребление... безоговорочна. Тесное партнерство между ЕС и США в сфере энергетики открывает возможности для ускорения перехода обеих сторон к чистой энергетике, а также сокращения российских энергетических доходов, которые используются для финансирования неспровоцированной и неоправданной войны", - сказано в совместном заявлении, который распространил в понедельник Белый дом.Встреча рабочей группы состоялась в Вашингтоне в прошлый четверг, 3 ноября.Стороны сообщили, что с января по октябрь США экспортировали в ЕС 48 миллиардов кубометров сжиженного природного газа – на 26 миллиардов больше, чем за весь 2021 год. В 2023 году объем поставок по-прежнему планируется нарастить на 50 миллиардов кубометров к 2021 году, сказано в заявлении.США и Евросоюз обсудили также роль рабочей группы в приведение цен на сырье в соответствие с "фундаментальными экономическими показателями"."Эти усилия будут дополнительно поддержаны созданием энергетической платформы ЕС как инструмента агрегированного спроса и совместных закупок газа" - сказано в заявлении.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, президент РФ ранее заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Москва неоднократно опровергала заявления о том, что использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а препятствия чинят страны ЕС, Канада, США и Великобритания, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа.

https://ria.ru/20221106/tseny-1829533785.html

https://ria.ru/20221106/gaz-1829509478.html

https://ria.ru/20221107/proizvodstvo-1829707177.html

https://ria.ru/20221105/vybor-1829263083.html

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цены на нефть, россия, сша, украина, евросоюз