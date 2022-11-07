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На Дальнем Востоке 8 ноября увидят полное лунное затмение - РИА Новости, 07.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221107/zatmenie-1829697984.html
На Дальнем Востоке 8 ноября увидят полное лунное затмение
На Дальнем Востоке 8 ноября увидят полное лунное затмение - РИА Новости, 07.11.2022
На Дальнем Востоке 8 ноября увидят полное лунное затмение
Полное лунное затмение произойдет 8 ноября, кроме того, Луна закроет собой Уран, однако в России астрономическое явление будет видно только на Дальнем Востоке и РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:57
2022-11-07T15:57
наука
космос - риа наука
луна
земля
дальний восток
московский планетарий
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Полное лунное затмение произойдет 8 ноября, кроме того, Луна закроет собой Уран, однако в России астрономическое явление будет видно только на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, рассказали в Московском планетарии."8 ноября 2022 года произойдет полное затмение Луны с максимальной фазой (1,36) в 13.59 мск, видимое из восточных регионов России. Это будет второе лунное затмение 2022 года, после затмения 16 мая. С 13.17 до 14.42 по московскому времени Луна пройдёт через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок", - говорится в сообщении.Астрономы рассказали, что Луна коснется земной полутени в 11.01 мск. В начале полутеневое затмение сложно заметить невооруженным глазом, но по мере приближения Луны к краю земной тени, потемнение спутника будет становиться заметнее. В 12.09 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени, в этот момент начнется её частное затмение.Полностью погрузиться в земную тень Луна должна в 13.16 мск, а максимальная фаза затмения наступит в 13.59 мск. Выходить из земной тени Луна начнет в 14.42 и будет становиться ярче. В 15.49 мск Луна полностью выйдет из земной тени, полное затмение перейдет в полутеневое. В 16.56 Луна выйдет из полутени Земли и засияет в полную силу.Полностью затмение будет видно на востоке России – на всем Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири, а также в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии. В Москве Луна покажется над горизонтом всего на полчаса к концу полутеневых фаз затмения."В Центральной Сибири Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения, а в Западной Сибири – уже после его середины. Лишь самые заключительные фазы затмения можно будет увидеть на востоке, Крайнем Севере и в Европейской части России", - уточнили в планетарии.В этот раз во время затмения Луна покроет планету Уран, что будет заметно от Камчатки и до Урала. Луна и Уран будут располагаться в созвездии Овен, недалеко (в 13 градусах к юго-западу, то есть правее) от звездного скопления Плеяды.Не так давно жители Земли стали свидетелями другого астрономического явления – частного солнечного затмения, прошедшего 25 октября. Как уточнили в планетарии, в год могут произойти от двух до пяти Затмений Солнца и от двух до четырех затмений Луны.Так как плоскости орбит Земли и Луны не совпадают, не каждое из них бывает полным. Иногда только часть Луны проходит в тени Земли, а явление в таком случае называется частным теневым затмением. Если Луна проходит лишь через полутень Земли, затмение называется полутеневым или частным полутеневым.
https://ria.ru/20221025/zatmenie-1826650269.html
https://ria.ru/20220516/zatmenie-1788767085.html
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космос - риа наука, луна, земля, дальний восток, московский планетарий
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Дальний Восток, Московский планетарий
15:57 07.11.2022
 
На Дальнем Востоке 8 ноября увидят полное лунное затмение

На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 8 ноября увидят полное лунное затмение

© Фото : космонавт Роскосмоса Петр ДубровМаксимальная фаза частного лунного затмения
Максимальная фаза частного лунного затмения - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : космонавт Роскосмоса Петр Дубров
Максимальная фаза частного лунного затмения. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Полное лунное затмение произойдет 8 ноября, кроме того, Луна закроет собой Уран, однако в России астрономическое явление будет видно только на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, рассказали в Московском планетарии.
"8 ноября 2022 года произойдет полное затмение Луны с максимальной фазой (1,36) в 13.59 мск, видимое из восточных регионов России. Это будет второе лунное затмение 2022 года, после затмения 16 мая. С 13.17 до 14.42 по московскому времени Луна пройдёт через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок", - говорится в сообщении.
Астрономы рассказали, что Луна коснется земной полутени в 11.01 мск. В начале полутеневое затмение сложно заметить невооруженным глазом, но по мере приближения Луны к краю земной тени, потемнение спутника будет становиться заметнее. В 12.09 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени, в этот момент начнется её частное затмение.
Полностью погрузиться в земную тень Луна должна в 13.16 мск, а максимальная фаза затмения наступит в 13.59 мск. Выходить из земной тени Луна начнет в 14.42 и будет становиться ярче. В 15.49 мск Луна полностью выйдет из земной тени, полное затмение перейдет в полутеневое. В 16.56 Луна выйдет из полутени Земли и засияет в полную силу.
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25 октября, 16:42Туризм
Это было зрелищно: солнечное затмение над разными городами
Полностью затмение будет видно на востоке России – на всем Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири, а также в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии. В Москве Луна покажется над горизонтом всего на полчаса к концу полутеневых фаз затмения.
"В Центральной Сибири Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения, а в Западной Сибири – уже после его середины. Лишь самые заключительные фазы затмения можно будет увидеть на востоке, Крайнем Севере и в Европейской части России", - уточнили в планетарии.
В этот раз во время затмения Луна покроет планету Уран, что будет заметно от Камчатки и до Урала. Луна и Уран будут располагаться в созвездии Овен, недалеко (в 13 градусах к юго-западу, то есть правее) от звездного скопления Плеяды.
Не так давно жители Земли стали свидетелями другого астрономического явления – частного солнечного затмения, прошедшего 25 октября. Как уточнили в планетарии, в год могут произойти от двух до пяти Затмений Солнца и от двух до четырех затмений Луны.
Так как плоскости орбит Земли и Луны не совпадают, не каждое из них бывает полным. Иногда только часть Луны проходит в тени Земли, а явление в таком случае называется частным теневым затмением. Если Луна проходит лишь через полутень Земли, затмение называется полутеневым или частным полутеневым.
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