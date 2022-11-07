https://ria.ru/20221107/zakupki-1829643483.html

В КМСП назвали самые частые лоты закупок малого объема

В КМСП назвали самые частые лоты закупок малого объема - РИА Новости, 07.11.2022

В КМСП назвали самые частые лоты закупок малого объема

Оргтехнику и услуги по ремонту оборудования чаще всего приобретают госкомпании при проведении закупок малого объема (до 500 тысяч рублей), свидетельствуют... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:07

2022-11-07T13:07

2022-11-07T13:07

корпорация мсп

россия

экономика

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Оргтехнику и услуги по ремонту оборудования чаще всего приобретают госкомпании при проведении закупок малого объема (до 500 тысяч рублей), свидетельствуют данные сервиса-агрегатора "Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ" на Цифровой платформе МСП.РФ.Также госкомпаниями востребованы услуги в области архитектуры, проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, профессиональное обучение, спецоборудование и инструмент, а также лицензионное программное обеспечение, говорится в сообщении Корпорации МСП (КМСП), являющейся оператором платформы МСП.РФ.По данным КМСП, за полгода работы сервиса-агрегатора около 230 представителей малого и среднего бизнеса заключили с госкомпаниями более 700 договоров на поставку продукции и оказание услуг на сумму около 1,2 миллиарда рублей.Сейчас на Цифровой платформе уже представлена информация о закупках малого объема от более 600 заказчиков. Данные аккумулируются из 30 источников, включая электронные торговые площадки (ЭТП), их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков."Для предпринимателей, особенно представителей микробизнеса, сервис "Витрина закупок малого объема" — простой и короткий путь к стабильному рынку сбыта. Это особенно важно в условиях санкций, когда возможности бизнеса для реализации продукции и услуг ограничены. Кроме того, малые закупки — это полезный опыт для тех, кто планирует заниматься поставками по 223-ФЗ. Они проходят без торгов и других долгих процессов", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Требования к участникам закупок малого объема минимальны, поэтому выполнить их под силу даже поставщикам-новичкам, сказал Исаевич, добавив, что на МСП.РФ всегда готовы проконсультировать предпринимателей, помочь с документами и подбором подходящих закупок через сервис "Гид по закупкам".В числе тех, кто воспользовался возможностями Цифровой платформы МСП.РФ и стал поставщиком в рамках закупок малого объема, компания из Уфы, заключившая договоры более чем на 36 миллионов рублей на поставку измерительных приборов, преобразователей давления и другого оборудования. В свою очередь, фирма из Москвы договорилась о поставках бумаги на 26 миллионов рублей.Сервис "Витрина закупок малого объема" был запущен на МСП.РФ в апреле. По данным Корпорации МСП, чаще всего пришедшие с Цифровой платформы предприниматели пользовались электронной торговой площадкой ГПБ (около 370 договоров), площадкой "Росэлторг" (более 200), АГЗРТ (51), "ТЭК-Торг" (40) и "Сбер-АСТ" (39).В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП должен составить 5 триллионов рублей к 2024 году.

https://ria.ru/20221101/kredity-1828328941.html

https://ria.ru/20221028/podderzhka-1827441425.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, россия, экономика