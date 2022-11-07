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В Испании сотрудники транспортного сектора устроят бессрочную забастовку - РИА Новости, 07.11.2022
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В Испании сотрудники транспортного сектора устроят бессрочную забастовку
В Испании сотрудники транспортного сектора устроят бессрочную забастовку - РИА Новости, 07.11.2022
В Испании сотрудники транспортного сектора устроят бессрочную забастовку
Сотрудники сектора грузоперевозок Испании выйдут на бессрочную забастовку с 14 ноября, сообщило в понедельник новостное агентство RTVE. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:43
2022-11-07T20:43
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МАДРИД, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники сектора грузоперевозок Испании выйдут на бессрочную забастовку с 14 ноября, сообщило в понедельник новостное агентство RTVE.Эта акция организована Национальной платформой в защиту транспортного сектора, члены которой недовольны высокими ценами на топливо. Они уверяют, что за последние месяцы Министерство транспорта Испании не предпринимало действий по соблюдению закона, гарантирующего, что перевозчики не будут работать в убыток.Этот закон был согласован с правительством в марте этого года, после того, как грузоперевозчики страны объявили забастовку, продолжающуюся 20 дней. Эта акция протеста привела к сбоям в цепочке поставок по всей Испании.Цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордных цифр в июне этого года, в среднем превысив 2 евро за литр на большинстве испанских заправочных станциях. Несмотря на то, что этот показатель значительно снизился за последние несколько месяцев, высокие цены по-прежнему значительно сказываются на финансовом положении граждан королевства.С начала конфликта на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20221106/zabastovka-1829484705.html
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в мире, испания, украина, россия
В мире, Испания, Украина, Россия
20:43 07.11.2022
 
В Испании сотрудники транспортного сектора устроят бессрочную забастовку

В Испании с 14 ноября сотрудники транспортного сектора выйдут на бессрочную забастовку

© Flickr / SubtlePandaФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Flickr / SubtlePanda
Флаг Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники сектора грузоперевозок Испании выйдут на бессрочную забастовку с 14 ноября, сообщило в понедельник новостное агентство RTVE.
Эта акция организована Национальной платформой в защиту транспортного сектора, члены которой недовольны высокими ценами на топливо. Они уверяют, что за последние месяцы Министерство транспорта Испании не предпринимало действий по соблюдению закона, гарантирующего, что перевозчики не будут работать в убыток.
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Этот закон был согласован с правительством в марте этого года, после того, как грузоперевозчики страны объявили забастовку, продолжающуюся 20 дней. Эта акция протеста привела к сбоям в цепочке поставок по всей Испании.
Цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордных цифр в июне этого года, в среднем превысив 2 евро за литр на большинстве испанских заправочных станциях. Несмотря на то, что этот показатель значительно снизился за последние несколько месяцев, высокие цены по-прежнему значительно сказываются на финансовом положении граждан королевства.
С начала конфликта на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
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