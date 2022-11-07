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Дополнительные 700 мест появятся в ясельных группах детских садов МО
Дополнительные 700 мест появятся в ясельных группах детских садов МО - РИА Новости, 07.11.2022
Дополнительные 700 мест появятся в ясельных группах детских садов МО
В Подмосковье увеличится количество мест в ясельных группах 24 дошкольных учреждений региона. До конца 2022 года появится порядка 700 дополнительных мест в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:28
2022-11-07T19:28
2022-11-07T19:28
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Подмосковье увеличится количество мест в ясельных группах 24 дошкольных учреждений региона. До конца 2022 года появится порядка 700 дополнительных мест в яслях. Такой информацией, как сообщил телеканал "360", поделилась вице-губернатор области Ирина Каклюгина.Уже в следующем году количество мест увеличится на 115. Все сопутствующие работы проведут в рамках нацпроекта "Демография". Помимо этого в регионе построят новые детские сады.В этом году в МО выделят 86,8 миллиона рублей на увеличение количества мест. В следующем же году на эти цели направят 14,3 миллиона.
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