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Дополнительные 700 мест появятся в ясельных группах детских садов МО - РИА Новости, 07.11.2022
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Новости Подмосковья
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Дополнительные 700 мест появятся в ясельных группах детских садов МО
Дополнительные 700 мест появятся в ясельных группах детских садов МО - РИА Новости, 07.11.2022
Дополнительные 700 мест появятся в ясельных группах детских садов МО
В Подмосковье увеличится количество мест в ясельных группах 24 дошкольных учреждений региона. До конца 2022 года появится порядка 700 дополнительных мест в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:28
2022-11-07T19:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Подмосковье увеличится количество мест в ясельных группах 24 дошкольных учреждений региона. До конца 2022 года появится порядка 700 дополнительных мест в яслях. Такой информацией, как сообщил телеканал "360", поделилась вице-губернатор области Ирина Каклюгина.Уже в следующем году количество мест увеличится на 115. Все сопутствующие работы проведут в рамках нацпроекта "Демография". Помимо этого в регионе построят новые детские сады.В этом году в МО выделят 86,8 миллиона рублей на увеличение количества мест. В следующем же году на эти цели направят 14,3 миллиона.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:28 07.11.2022
 

Дополнительные 700 мест появятся в ясельных группах детских садов МО

© РИА Новости / РИА НовостиВоспитатель с детьми
Воспитатель с детьми - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Подмосковье увеличится количество мест в ясельных группах 24 дошкольных учреждений региона. До конца 2022 года появится порядка 700 дополнительных мест в яслях. Такой информацией, как сообщил телеканал "360", поделилась вице-губернатор области Ирина Каклюгина.
"Уже открыто 565 мест в 20 организациях, а до конца года мы откроем 695 мест в 24 организациях. Это места для детей от полутора до трех лет", — отметила политик.
Уже в следующем году количество мест увеличится на 115. Все сопутствующие работы проведут в рамках нацпроекта "Демография". Помимо этого в регионе построят новые детские сады.
В этом году в МО выделят 86,8 миллиона рублей на увеличение количества мест. В следующем же году на эти цели направят 14,3 миллиона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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