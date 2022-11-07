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Дополнительные 700 мест появятся в ясельных группах детских садов МО

Дополнительные 700 мест появятся в ясельных группах детских садов МО - РИА Новости, 07.11.2022

Дополнительные 700 мест появятся в ясельных группах детских садов МО

В Подмосковье увеличится количество мест в ясельных группах 24 дошкольных учреждений региона. До конца 2022 года появится порядка 700 дополнительных мест в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:28

2022-11-07T19:28

2022-11-07T19:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Подмосковье увеличится количество мест в ясельных группах 24 дошкольных учреждений региона. До конца 2022 года появится порядка 700 дополнительных мест в яслях. Такой информацией, как сообщил телеканал "360", поделилась вице-губернатор области Ирина Каклюгина.Уже в следующем году количество мест увеличится на 115. Все сопутствующие работы проведут в рамках нацпроекта "Демография". Помимо этого в регионе построят новые детские сады.В этом году в МО выделят 86,8 миллиона рублей на увеличение количества мест. В следующем же году на эти цели направят 14,3 миллиона.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)