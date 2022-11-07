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Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин - РИА Новости, 07.11.2022
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Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин
Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин - РИА Новости, 07.11.2022
Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не вмешивается в выборы США и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:46
2022-11-07T08:46
политика
вячеслав володин
сша
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не вмешивается в выборы США и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела.По его словам, демократы в США "взялись за старое": ранее издание New York Times написало, что американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи заявили о якобы имеющих место попытках России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США."Неотъемлемая часть политики нашей страны: вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Мы не вмешиваемся и к нам не позволим. Новые обвинения — попытка демократов США оправдать своё поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра. (Президент США Джо) Байден и его товарищи по партии, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей. Народ США не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине", - написал Володин в своем Telegram-канале.Также он отметил, что нынешнее руководство США из последних сил "цепляется за власть".
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политика, вячеслав володин, сша, россия, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, США, Россия, Госдума РФ
08:46 07.11.2022
 
Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин

Спикер ГД Володин: Россия не вмешивается в выборы США и не даст вмешиваться в свои дела

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не вмешивается в выборы США и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела.
По его словам, демократы в США "взялись за старое": ранее издание New York Times написало, что американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи заявили о якобы имеющих место попытках России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США.
"Неотъемлемая часть политики нашей страны: вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Мы не вмешиваемся и к нам не позволим. Новые обвинения — попытка демократов США оправдать своё поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра. (Президент США Джо) Байден и его товарищи по партии, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей. Народ США не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что нынешнее руководство США из последних сил "цепляется за власть".
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