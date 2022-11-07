https://ria.ru/20221107/vybory-1829563020.html

Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин

Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин - РИА Новости, 07.11.2022

Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не вмешивается в выборы США и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:46

2022-11-07T08:46

2022-11-07T08:46

политика

вячеслав володин

сша

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не вмешивается в выборы США и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела.По его словам, демократы в США "взялись за старое": ранее издание New York Times написало, что американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи заявили о якобы имеющих место попытках России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США."Неотъемлемая часть политики нашей страны: вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Мы не вмешиваемся и к нам не позволим. Новые обвинения — попытка демократов США оправдать своё поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра. (Президент США Джо) Байден и его товарищи по партии, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей. Народ США не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине", - написал Володин в своем Telegram-канале.Также он отметил, что нынешнее руководство США из последних сил "цепляется за власть".

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Влада Копылова

политика, вячеслав володин, сша, россия, госдума рф