https://ria.ru/20221107/vybory-1829563020.html
Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин
Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин - РИА Новости, 07.11.2022
Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не вмешивается в выборы США и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:46
2022-11-07T08:46
2022-11-07T08:46
политика
вячеслав володин
сша
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не вмешивается в выборы США и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела.По его словам, демократы в США "взялись за старое": ранее издание New York Times написало, что американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи заявили о якобы имеющих место попытках России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США."Неотъемлемая часть политики нашей страны: вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Мы не вмешиваемся и к нам не позволим. Новые обвинения — попытка демократов США оправдать своё поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра. (Президент США Джо) Байден и его товарищи по партии, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей. Народ США не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине", - написал Володин в своем Telegram-канале.Также он отметил, что нынешнее руководство США из последних сил "цепляется за власть".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, вячеслав володин, сша, россия, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, США, Россия, Госдума РФ
Россия не вмешивается в выборы США, заявил Володин
Спикер ГД Володин: Россия не вмешивается в выборы США и не даст вмешиваться в свои дела