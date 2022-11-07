https://ria.ru/20221107/verifikatsiya-1829554516.html

СМИ: Twitter отложил запуск платной верификации аккаунтов

СМИ: Twitter отложил запуск платной верификации аккаунтов - РИА Новости, 07.11.2022

СМИ: Twitter отложил запуск платной верификации аккаунтов

Американская социальная сеть Twitter, купленная в октябре миллиардером Илоном Маском, отложит введение платной системы верификации аккаунтов до завершения... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T06:08

2022-11-07T06:08

2022-11-07T06:08

в мире

технологии

илон маск

сша

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американская социальная сеть Twitter, купленная в октябре миллиардером Илоном Маском, отложит введение платной системы верификации аккаунтов до завершения промежуточных выборов в конгресс, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники."Twitter откладывает развертывание системы подписки для верификации пользователей за 7,99 долларов в месяц до завершения промежуточных выборов во вторник", - пишет издание.Ранее Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов социальной сети за 8 долларов в месяц.Отмечается, что поводом для переноса сроков введения платной системы верификации стали возражения пользователей и сотрудников Twitter, связанные с возможным злоупотреблением функцией в преддверии выборов."Пользователи смогут легко создавать верифицированные аккаунты, например, выдавая себя за президента Байдена, законодателей или новостные издания, и публиковать ложную информацию", - пишет газета со ссылкой на информацию своих собеседников.Также приводится сообщение одного из сотрудников Twitter из служебной переписки, где он задается вопросом о необходимости вводить "настолько рискованное изменение перед выборами, которое может привести к вмешательству в выборы". В результате соцсеть, как ожидается, запустит платную систему подтверждения личности 9 ноября, то есть на следующий день после единого дня голосования.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221105/bayden-1829313875.html

https://ria.ru/20221104/twitter-1829288471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, сша