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В Киеве украинские ПВО назвали оружием прошлого тысячелетия - РИА Новости, 07.11.2022
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В Киеве украинские ПВО назвали оружием прошлого тысячелетия
В Киеве украинские ПВО назвали оружием прошлого тысячелетия - РИА Новости, 07.11.2022
В Киеве украинские ПВО назвали оружием прошлого тысячелетия
Украинской системе ПВО сложно выявить российские крылатые ракеты, поскольку Киев использует оружие "прошлого тысячелетия", при этом велик риск человеческой... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:29
2022-11-07T17:29
в мире
владимир зеленский
киев
украина
киевская область
вооруженные силы рф
министерство обороны украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинской системе ПВО сложно выявить российские крылатые ракеты, поскольку Киев использует оружие "прошлого тысячелетия", при этом велик риск человеческой ошибки, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.Еще в феврале в соцсетях начала распространяться информация о якобы российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве. Однако источник в российском минобороны заявил РИА Новости, что этот дом поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса "Бук". При этом в конце октября даже украинская полиция сообщила, что из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди и повреждены здания.По словам Игната, Киев использует оружие "прошлого тысячелетия", в то время как против него применяется средства, произведенное пару лет назад. С помощью украинских радаров нелегко отслеживать крылатые ракеты, а ЗРК "Бук-М1" "чертовски сложно" управлять.По информации представителя главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, в октябре Киев смог перехватить лишь примерно 12% ракет комплекса "Искандер".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.
https://ria.ru/20221103/ukraina-1828892837.html
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в мире, владимир зеленский, киев, украина, киевская область, вооруженные силы рф, министерство обороны украины, бук (зенитный ракетный комплекс)
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны Украины, Бук (зенитный ракетный комплекс)
17:29 07.11.2022
 
В Киеве украинские ПВО назвали оружием прошлого тысячелетия

Представитель воздушных сил Украины Игнат назвал отечественные ПВО устаревшими

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинской системе ПВО сложно выявить российские крылатые ракеты, поскольку Киев использует оружие "прошлого тысячелетия", при этом велик риск человеческой ошибки, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Еще в феврале в соцсетях начала распространяться информация о якобы российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве. Однако источник в российском минобороны заявил РИА Новости, что этот дом поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса "Бук". При этом в конце октября даже украинская полиция сообщила, что из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди и повреждены здания.
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По словам Игната, Киев использует оружие "прошлого тысячелетия", в то время как против него применяется средства, произведенное пару лет назад. С помощью украинских радаров нелегко отслеживать крылатые ракеты, а ЗРК "Бук-М1" "чертовски сложно" управлять.
"У вас есть старые индикаторы, мониторы, сотни кнопок и экранов. Риск человеческой ошибки высок", - отметил Игнат в интервью изданию Economist.
По информации представителя главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, в октябре Киев смог перехватить лишь примерно 12% ракет комплекса "Искандер".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.
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В миреВладимир ЗеленскийКиевУкраинаКиевская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны УкраиныБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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