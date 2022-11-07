https://ria.ru/20221107/ukraina-1829735696.html

В Киеве украинские ПВО назвали оружием прошлого тысячелетия

В Киеве украинские ПВО назвали оружием прошлого тысячелетия - РИА Новости, 07.11.2022

В Киеве украинские ПВО назвали оружием прошлого тысячелетия

Украинской системе ПВО сложно выявить российские крылатые ракеты, поскольку Киев использует оружие "прошлого тысячелетия", при этом велик риск человеческой... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:29

2022-11-07T17:29

2022-11-07T17:29

в мире

владимир зеленский

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министерство обороны украины

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинской системе ПВО сложно выявить российские крылатые ракеты, поскольку Киев использует оружие "прошлого тысячелетия", при этом велик риск человеческой ошибки, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.Еще в феврале в соцсетях начала распространяться информация о якобы российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве. Однако источник в российском минобороны заявил РИА Новости, что этот дом поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса "Бук". При этом в конце октября даже украинская полиция сообщила, что из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди и повреждены здания.По словам Игната, Киев использует оружие "прошлого тысячелетия", в то время как против него применяется средства, произведенное пару лет назад. С помощью украинских радаров нелегко отслеживать крылатые ракеты, а ЗРК "Бук-М1" "чертовски сложно" управлять.По информации представителя главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, в октябре Киев смог перехватить лишь примерно 12% ракет комплекса "Искандер".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.

https://ria.ru/20221103/ukraina-1828892837.html

https://ria.ru/20221107/nasams-1829662586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, киев, украина, киевская область, вооруженные силы рф, министерство обороны украины, бук (зенитный ракетный комплекс)