https://ria.ru/20221107/udmurtiya-1829699675.html

В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов по нацпроекту

В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов по нацпроекту - РИА Новости, 07.11.2022

В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов по нацпроекту

В 2023 году в Удмуртии по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 80 дорожных объектов, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:00

2022-11-07T16:00

2022-11-07T16:00

удмуртская республика

общество

владимир путин

завьяловский район

россия

удмуртская республика (удмуртия)

жкх

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УФА, 7 ноя – РИА Новости. В 2023 году в Удмуртии по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 80 дорожных объектов, сообщили в пресс-службе главы республики."В дорожном сезоне 2023 года в Удмуртской Республике будет отремонтировано 80 дорожных объектов в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), инициированного президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.В пресс-службе руководителя региона уточнили, что общая протяженность дорожного ремонта в рамках нацпроекта составит 118,5 километра. Наиболее протяженными будут работы на региональных трассах. Всего обновят 76,2 километра таких дорог."Продолжится ремонт трасс Сарапул-Воткинск в Завьяловском районе и Ижевск-Ува в Увинском районе. Также запланированы работы на участках автодорог Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области в Сюмсинском районе и Ижевск-Якшур-Бодья в Завьяловском районе. Также продолжатся работы по реконструкции трёх региональных автодорог - это Якшур-Бодья – Красногорское, Костино – Камбарка и Ижевск – Сарапул", - рассказали в пресс-службе.По данным властей, кроме того, в республике обновят дорожные объекты муниципального значения. Так, в перечень ремонта вошли объекты 12 районов и 4 городов республики."На сегодняшний день все муниципалитеты уже заключили контракты на ремонт своих дорожных объектов. Завершается контрактация и по участкам республиканских трасс. То есть подрядчики уже сейчас могут начинать подготовку, закупать строительные материалы. Зимой на всех асфальтобетонных заводах будет идти разработка рецептуры асфальтобетонных смесей. Они должны, во-первых, соответствовать новым ГОСТам, а во-вторых, пройти согласование с лабораторией при Миндортрансе до начала дорожного сезона", - приводятся слова председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.По его данным, работы на дорогах начнутся весной.

https://ria.ru/20221026/opk-1826982152.html

https://ria.ru/20221027/udmurtiya-1827253674.html

завьяловский район

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, владимир путин, завьяловский район, россия, удмуртская республика (удмуртия), жкх