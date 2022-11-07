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В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов по нацпроекту - РИА Новости, 07.11.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20221107/udmurtiya-1829699675.html
В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов по нацпроекту
В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов по нацпроекту - РИА Новости, 07.11.2022
В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов по нацпроекту
В 2023 году в Удмуртии по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 80 дорожных объектов, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:00
2022-11-07T16:00
удмуртская республика
общество
владимир путин
завьяловский район
россия
удмуртская республика (удмуртия)
жкх
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УФА, 7 ноя – РИА Новости. В 2023 году в Удмуртии по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 80 дорожных объектов, сообщили в пресс-службе главы республики."В дорожном сезоне 2023 года в Удмуртской Республике будет отремонтировано 80 дорожных объектов в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), инициированного президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.В пресс-службе руководителя региона уточнили, что общая протяженность дорожного ремонта в рамках нацпроекта составит 118,5 километра. Наиболее протяженными будут работы на региональных трассах. Всего обновят 76,2 километра таких дорог."Продолжится ремонт трасс Сарапул-Воткинск в Завьяловском районе и Ижевск-Ува в Увинском районе. Также запланированы работы на участках автодорог Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области в Сюмсинском районе и Ижевск-Якшур-Бодья в Завьяловском районе. Также продолжатся работы по реконструкции трёх региональных автодорог - это Якшур-Бодья – Красногорское, Костино – Камбарка и Ижевск – Сарапул", - рассказали в пресс-службе.По данным властей, кроме того, в республике обновят дорожные объекты муниципального значения. Так, в перечень ремонта вошли объекты 12 районов и 4 городов республики."На сегодняшний день все муниципалитеты уже заключили контракты на ремонт своих дорожных объектов. Завершается контрактация и по участкам республиканских трасс. То есть подрядчики уже сейчас могут начинать подготовку, закупать строительные материалы. Зимой на всех асфальтобетонных заводах будет идти разработка рецептуры асфальтобетонных смесей. Они должны, во-первых, соответствовать новым ГОСТам, а во-вторых, пройти согласование с лабораторией при Миндортрансе до начала дорожного сезона", - приводятся слова председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.По его данным, работы на дорогах начнутся весной.
https://ria.ru/20221026/opk-1826982152.html
https://ria.ru/20221027/udmurtiya-1827253674.html
завьяловский район
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, владимир путин, завьяловский район, россия, удмуртская республика (удмуртия), жкх
Удмуртская Республика, Общество, Владимир Путин, Завьяловский район, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), ЖКХ
16:00 07.11.2022
 
В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов по нацпроекту

В Удмуртии в 2023 году отремонтируют 80 дорожных объектов по нацпроекту

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Вид на набережную Зодчего Дудина в ИжевскеОктябрьский район Ижевска
Октябрьский район Ижевска - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Вид на набережную Зодчего Дудина в Ижевске
Октябрьский район Ижевска. Архивное фото
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УФА, 7 ноя – РИА Новости. В 2023 году в Удмуртии по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 80 дорожных объектов, сообщили в пресс-службе главы республики.
"В дорожном сезоне 2023 года в Удмуртской Республике будет отремонтировано 80 дорожных объектов в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), инициированного президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
В пресс-службе руководителя региона уточнили, что общая протяженность дорожного ремонта в рамках нацпроекта составит 118,5 километра. Наиболее протяженными будут работы на региональных трассах. Всего обновят 76,2 километра таких дорог.
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"Продолжится ремонт трасс Сарапул-Воткинск в Завьяловском районе и Ижевск-Ува в Увинском районе. Также запланированы работы на участках автодорог Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области в Сюмсинском районе и Ижевск-Якшур-Бодья в Завьяловском районе. Также продолжатся работы по реконструкции трёх региональных автодорог - это Якшур-Бодья – Красногорское, Костино – Камбарка и Ижевск – Сарапул", - рассказали в пресс-службе.
По данным властей, кроме того, в республике обновят дорожные объекты муниципального значения. Так, в перечень ремонта вошли объекты 12 районов и 4 городов республики.
"На сегодняшний день все муниципалитеты уже заключили контракты на ремонт своих дорожных объектов. Завершается контрактация и по участкам республиканских трасс. То есть подрядчики уже сейчас могут начинать подготовку, закупать строительные материалы. Зимой на всех асфальтобетонных заводах будет идти разработка рецептуры асфальтобетонных смесей. Они должны, во-первых, соответствовать новым ГОСТам, а во-вторых, пройти согласование с лабораторией при Миндортрансе до начала дорожного сезона", - приводятся слова председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.
По его данным, работы на дорогах начнутся весной.
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Удмуртская РеспубликаОбществоВладимир ПутинЗавьяловский районРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)ЖКХ
 
 
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