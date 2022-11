https://ria.ru/20221107/tunberg-1829507567.html

Борьбу против капитализма поручили Грете Тунберг

У носителей радикальной левой идеи на Западе появляется новый лидер с хорошо известным именем, которое уже начали подзабывать, — Грета Тунберг. Одной из обсуждаемых новостей минувшей недели стала лондонская презентация "Климатической книги", на обложке которой красуется имя 19-летней экоактивистки. Правда, назвать этот сборник книгой Греты можно с большой натяжкой. Как отметил автор литературного обзора в газете The Sunday Times, "самое лучшее в новой книге Греты Тунберг — это то, что большая ее часть написана не Гретой Тунберг". На самом деле это — антология эссе известных климатических активистов и экспертов.Но шум вызвала не книга, а именно выступление Греты, которую после этого уже начали называть "новым Лениным" — настолько радикальными и масштабными выглядят идеи, озвученные шведской "революционеркой". В своем лондонском зажигательном спиче, традиционно зачитанном по кем-то написанной бумажке, она обвинила капитализм в климатическом кризисе и вообще во всех бедах человечества. Диагноз, поставленный юным оратором нынешним элитам, хлесток и категоричен: "Эта система, определяемая колониализмом, империализмом, угнетением и геноцидом со стороны так называемого глобального Севера, созданная для накопления богатств, до сих пор формирует нынешний мировой порядок". Соответственно, только разрушение капитализма, по мнению новоявленного идеолога левых, может спасти планету от вымирания.Идеи-то давно известны и отнюдь не оригинальны. Но сложно не заметить признаки резкой трансформации самой шведской активистки. Их довольно точно подметил редактор британского полемического сайта UnHerd Николас Харрис: "Раньше она продавала себя в качестве полутораметрового человеческого будильника, климатической Кассандры. Ее роль заключалась в том, чтобы предупреждать, а не наставлять. Ее самые раскрученные моменты были связаны с тем, что она ругала политических лидеров, а не пыталась их вытеснить… Но теперь, на сцене и в этой книге, она встала на свои политические ноги, а именно — на левацкую идеологию антикапитализма". То есть на левом идеологическом фронте появляется новый, но уже хорошо раскрученный лидер.А ведь шведскую активистку, признаться честно, многие уже списали со счетов. Вопрос "где Грета?" издевательски звучал в различных СМИ на протяжении последнего года. В разгар энергетического кризиса, когда европейские "зеленые" попрали все свои идеологические устои, согласившись на возвращение угля и атомных станций, вчерашние лозунги экологических борцов выглядели наивными и неактуальными. "Грета и ее детский крестовый поход: с этим покончено", — писали одни. "Куда подевались все эти климатические активисты?" — вопрошали другие.И ведь все это происходило в условиях рекордной жары, испепелявшей Европу. "Это палящее, засушливое лето должно было стать идеальной стартовой площадкой для проекта Грета 2.0. Но Грета выполнила свою задачу, раскачав общественное мнение, так что теперь от нее можно отказаться", — утверждал не так давно, в конце этого лета, Washington Examiner. Американское издание явно погорячилось. Как по заказу, проект "Грета 2.0" представлен публике в новом обличье — в виде духовного лидера радикальных левых борцов против капитализма и колониализма.Казалось бы, леваки всего мира должны обрадоваться! У них появляется новый идол, в раскрутку которого и вкладываться даже не надо. Но вот на что обращает внимание американский режиссер и блогер Питер Коффин: "Скажите мне, а это нормально, что капиталистические СМИ продвигают персону, которая на самом деле подрывает их? Она — инфлюенсер, которую они взращивали всю ее жизнь".И действительно, следует отметить, что на "антиимпериалистическую" речь Греты более живо откликнулись правые СМИ, представляющие ее как "опасную радикальную левацкую антикапиталистическую платформу, которую нельзя игнорировать". "Если бы все двигалось по пути, начертанному нашей современной юной Жанной д’Арк, наши жизни снова стали бы отвратительными, брутальными и короткими", — пишет колумнистка The Sunday Telegraph Зои Стримпел. "Риши Сунак может быть единственным человеком, который спасет планету от антикапиталистической системы Греты", — уверяет редактор журнала The Spectator Фрейзер Нельсон.Читаешь все это — и складывается устойчивое впечатление, что именно бизнес-издания раскручивают Тунберг в качестве опасного лидера леворадикального движения всего мира. А вот со стороны левацких изданий, которые, по идее, должны бы радостно ухватиться за такую раскрученную фигуру, появившуюся на их идеологическом фланге, чувствуется неловкость и замешательство. Видимо, там понимают, что "Грета 2.0" — скорее попытка финансовых элит, всегда стоявших за этим успешным пиар-проектом, перехватить повестку радикальных левых и направить в нужное русло. Ведь давно известно: лучший способ подавить бунт — это возглавить его.А элитам есть чего опасаться. По мере небывалого скачка инфляции и вызванного этим нарастания социального кризиса ширятся и социальные протесты на Западе. В Европе постепенно набирает обороты серьезное забастовочное движение, какового там не было с 80-х годов. Глобальные элиты всерьез опасаются голодных бунтов в подконтрольных им странах "глобального Юга" (неслучайно Грета заговорила о тирании "глобального Севера"). После победы Лулы да Силвы в Бразилии только ленивый не пишет о новой "розовой волне" в Южной Америке, где теперь уже практически во всех основных странах у власти оказались левые, а то и леворадикальные политические силы. Случайно ли в этих условиях на данном фланге появляется новый идеологический "гуру", давно уже поднаторевший в том, что хорошо читает написанные своими закулисными спонсорами речи и прославляет радикальную воинственную некомпетентность?Показательна в этом смысле оценка новой ипостаси Греты Тунберг, прозвучавшая из уст Сергея Миронова, лидера думской фракции "Справедливая Россия — За правду": "Ну социалистка! Даже марксистка-ленинистка, не меньше! Так и хочется встать под ее знамена и идти крушить... А вот кого крушить, узнаем позже. Прекрасно осознаю, что Грета — это технология". Уж кто-кто, а Миронов прекрасно разбирается в технологиях по созданию левых политических проектов для отъема голосов избирателей у идеологических конкурентов.Таким образом, можно с большой долей уверенности предполагать, что из Греты Тунберг пытаются в срочном порядке слепить проект не "нового Ленина" глобальных левых, а скорее "попа Гапона", чья задача будет заключаться в том, чтобы вывести толпы протестующих на позиции, наиболее удобные для их показательного расстрела.Причем, обратите внимание, шведская экоактивистка, решившая стать иконой леваков всего мира, почему-то не проявляет особого интереса к внутриполитической жизни собственной страны, где происходят тектонические изменения, свидетельствующие о резком крене традиционно социал-демократического общества вправо. Всего два месяца назад там состоялись выборы, на которых впервые "Шведские демократы", которых либеральные СМИ называют не иначе как ультраправыми, впервые в истории заняли второе место и напрямую влияют на формирование нового правительства.А шведские "зеленые", еще недавно (в эпоху "до Греты") занимавшие на парламентских выборах третье-четвертое места и входившие в правительственные коалиции, на этот раз оказались седьмыми с унизительным для себя результатом. Причем многие аналитики сходятся в одном: основной проблемой шведских "зеленых" стало то, что они внезапно для себя в своей родной стране попали в тень Греты Тунберг. Не та же задача теперь поставлена перед взрослеющей "Жанной д’Арк" в более глобальном масштабе?Так что левым есть чего опасаться. Кто-то же написал Грете "ее" книгу и "ее" пламенную антикапиталистическую речь. Все ведь понимают, что не она является автором — отсутствие образования помешало бы. А опыт минувших трех лет доказал: если Грету зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.

