https://ria.ru/20221107/tsentrobank-1829712212.html

В России могут разрешить выпуск фининструментов в виде ЦФА

В России могут разрешить выпуск фининструментов в виде ЦФА - РИА Новости, 07.11.2022

В России могут разрешить выпуск фининструментов в виде ЦФА

Банк России предлагает дать возможность выпуска в России в виде ЦФА биржевых инструментов, задолженности третьих лиц, токенов драгметаллов и NFT, говорится в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:25

2022-11-07T16:25

2022-11-07T16:25

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Банк России предлагает дать возможность выпуска в России в виде ЦФА биржевых инструментов, задолженности третьих лиц, токенов драгметаллов и NFT, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций."Предлагается проработать совместно с участниками рынка и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти возможность выпуска в виде цифровых прав следующих продуктов: традиционные финансовые инструменты (например, неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, в том числе облигации федеральных и субфедеральных займов, выпущенных сразу в виде цифровых активов и другие)", - говорится в докладе.Также предлагается дать возможность выпуска задолженности третьих лиц (выпуск и передача ЦФА, удостоверяющих права требования к эмитенту, обеспеченные задолженностью третьих лиц, в том числе токенизация кредитов, включая требования, обеспеченные ипотекой (цифровая секьюритизация).Еще одним типом ЦФА могут стать токенизированные драгоценные металлы и камни ("гибридные" цифровые права, позволяющие получить драгоценный металл/камень или эквивалент стоимости такого драгоценного металла/камня), а также "титульные" NFT (цифровые права, удостоверяющие принадлежность вещи или исключительного права, права использования результатов интеллектуальной деятельности определенному лицу с предоставлением возможности их выпуска и обращения через операторов информационных систем и операторов обмена цифровых финансовых активов)."При этом для случаев выпуска цифровых инструментов, неразрывно связанных с какими-либо базовыми активами, законодательство должно предусматривать требования, направленные на обеспечение сохранности и юридической связанности базовых активов с выпущенным в результате такой токенизации соответствующим цифровым инструментом", - считают эксперты ЦБ РФ.

https://ria.ru/20221107/tsentrobank-1829697678.html

https://ria.ru/20221014/sbp-1823950379.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)