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Минниханов посетил пункты сбора и подготовки мобилизованных в Татарстане - РИА Новости, 07.11.2022
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https://ria.ru/20221107/tatarstan-1829747456.html
Минниханов посетил пункты сбора и подготовки мобилизованных в Татарстане
Минниханов посетил пункты сбора и подготовки мобилизованных в Татарстане - РИА Новости, 07.11.2022
Минниханов посетил пункты сбора и подготовки мобилизованных в Татарстане
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил танковый полигон, где проходят слаживание жители республики, призваные в рамках частичной мобилизации, и... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:49
2022-11-07T17:49
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
россия
частичная мобилизация в россии
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КАЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил танковый полигон, где проходят слаживание жители республики, призваные в рамках частичной мобилизации, и палаточной лагерь, где они размещаются, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором военнослужащие в грубой форме разговаривают с руководством в палаточном пункте сбора мобилизованных на территории Казанского высшего танкового командного училища, требуя нормальных бытовых условий. В частности, они жаловались на сырые дрова, недостаточное количество мест для зарядки телефонов, отсутствие стиральных машин и другие бытовые проблемы.В ходе совместного заседания оперативного штаба и призывной комиссии республики по мобилизации граждан Минниханов поручил навести порядок в вопросе создания нормальных бытовых условий для мобилизованных. По его словам, это очень важный момент, все вопросы должны решаться, везде должна быть четкая слаженная работа."Президент Республики Татарстан посетил танковый полигон, где проходят слаживание татарстанцы, призваные в рамках частичной мобилизации. Рустам Минниханов осмотрел войсковое стрельбище, палаточный лагерь, тактические поля", - говорится в сообщении.Начальник Казанского высшего танкового командного училища Денис Кулаков рассказал про особенности учебного процесса. Президент республики поговорил с призывниками об условиях проживания и организации боевого слаживания. Мобилизованные рассказали про график пребывания на полигоне, отметили хорошую организацию боевой подготовки и поблагодарили инструкторов за занятия."Президент посетил палаточной лагерь, проверил бытовые условия, на месте поручил оперативно реагировать на возникающие вопросы и в случае необходимости обращаться в адрес правительства для их решения", - отмечает пресс-служба.Также Минниханов посетил пункт сбора мобилизованных в международном выставочном центре "Казань Экспо", побывал в штабе, пункте питания, тренированных классах.
https://ria.ru/20221103/arest-1828953865.html
https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829741030.html
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), россия, частичная мобилизация в россии
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Частичная мобилизация в России
17:49 07.11.2022
 

Минниханов посетил пункты сбора и подготовки мобилизованных в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил танковый полигон, где проходят слаживание жители республики, призваные в рамках частичной мобилизации, и палаточной лагерь, где они размещаются, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором военнослужащие в грубой форме разговаривают с руководством в палаточном пункте сбора мобилизованных на территории Казанского высшего танкового командного училища, требуя нормальных бытовых условий. В частности, они жаловались на сырые дрова, недостаточное количество мест для зарядки телефонов, отсутствие стиральных машин и другие бытовые проблемы.
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В ходе совместного заседания оперативного штаба и призывной комиссии республики по мобилизации граждан Минниханов поручил навести порядок в вопросе создания нормальных бытовых условий для мобилизованных. По его словам, это очень важный момент, все вопросы должны решаться, везде должна быть четкая слаженная работа.
"Президент Республики Татарстан посетил танковый полигон, где проходят слаживание татарстанцы, призваные в рамках частичной мобилизации. Рустам Минниханов осмотрел войсковое стрельбище, палаточный лагерь, тактические поля", - говорится в сообщении.
Начальник Казанского высшего танкового командного училища Денис Кулаков рассказал про особенности учебного процесса. Президент республики поговорил с призывниками об условиях проживания и организации боевого слаживания. Мобилизованные рассказали про график пребывания на полигоне, отметили хорошую организацию боевой подготовки и поблагодарили инструкторов за занятия.
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"Президент посетил палаточной лагерь, проверил бытовые условия, на месте поручил оперативно реагировать на возникающие вопросы и в случае необходимости обращаться в адрес правительства для их решения", - отмечает пресс-служба.
Также Минниханов посетил пункт сбора мобилизованных в международном выставочном центре "Казань Экспо", побывал в штабе, пункте питания, тренированных классах.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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