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Липецкие предприниматели передали спортинвентарь для школ ДНР - РИА Новости, 07.11.2022
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Липецкая область
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Липецкие предприниматели передали спортинвентарь для школ ДНР
Липецкие предприниматели передали спортинвентарь для школ ДНР - РИА Новости, 07.11.2022
Липецкие предприниматели передали спортинвентарь для школ ДНР
Спортивный инвентарь отправили липецкие предприниматели в 16 школ Володарского района Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:21
2022-11-07T10:21
липецкая область
игорь артамонов
володарский район
общество
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ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Спортивный инвентарь отправили липецкие предприниматели в 16 школ Володарского района Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в гуманитарную помощь вошли наборы для игры в бадминтон, скакалки, баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи, канаты для перетягивания. Еще для школьников приготовили спортивную форму, а также кубки и грамоты для будущих победителей соревнований.Артамонов отметил, что помощь подшефному району Липецкая область оказывает на регулярной основе. Каждую неделю на Донбасс отправляются машины с гумпомощью, в том числе с необходимым для ремонтных работ строительным оборудованием. "Спасибо неравнодушным гражданам за оказываемую Володарскому району поддержку, а находящимся там специалистам – за качественное и своевременное выполнение работ. Благодаря совместным усилиям мы поможем жителям района скорее вернуться к нормальной жизни и несмотря ни на что продолжим оказывать всю необходимую помощь в восстановлении освобождённых территорий", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, володарский район, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Володарский район, Общество
10:21 07.11.2022
 

Липецкие предприниматели передали спортинвентарь для школ ДНР

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
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ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Спортивный инвентарь отправили липецкие предприниматели в 16 школ Володарского района Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в гуманитарную помощь вошли наборы для игры в бадминтон, скакалки, баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи, канаты для перетягивания. Еще для школьников приготовили спортивную форму, а также кубки и грамоты для будущих победителей соревнований.
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Артамонов отметил, что помощь подшефному району Липецкая область оказывает на регулярной основе. Каждую неделю на Донбасс отправляются машины с гумпомощью, в том числе с необходимым для ремонтных работ строительным оборудованием.
"Спасибо неравнодушным гражданам за оказываемую Володарскому району поддержку, а находящимся там специалистам – за качественное и своевременное выполнение работ. Благодаря совместным усилиям мы поможем жителям района скорее вернуться к нормальной жизни и несмотря ни на что продолжим оказывать всю необходимую помощь в восстановлении освобождённых территорий", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновВолодарский районОбщество
 
 
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