Липецкие предприниматели передали спортинвентарь для школ ДНР
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Спортивный инвентарь отправили липецкие предприниматели в 16 школ Володарского района Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в гуманитарную помощь вошли наборы для игры в бадминтон, скакалки, баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи, канаты для перетягивания. Еще для школьников приготовили спортивную форму, а также кубки и грамоты для будущих победителей соревнований.
Артамонов отметил, что помощь подшефному району Липецкая область оказывает на регулярной основе. Каждую неделю на Донбасс отправляются машины с гумпомощью, в том числе с необходимым для ремонтных работ строительным оборудованием.
"Спасибо неравнодушным гражданам за оказываемую Володарскому району поддержку, а находящимся там специалистам – за качественное и своевременное выполнение работ. Благодаря совместным усилиям мы поможем жителям района скорее вернуться к нормальной жизни и несмотря ни на что продолжим оказывать всю необходимую помощь в восстановлении освобождённых территорий", – сказал Артамонов.
"Спасибо неравнодушным гражданам за оказываемую Володарскому району поддержку, а находящимся там специалистам – за качественное и своевременное выполнение работ. Благодаря совместным усилиям мы поможем жителям района скорее вернуться к нормальной жизни и несмотря ни на что продолжим оказывать всю необходимую помощь в восстановлении освобождённых территорий", – сказал Артамонов.