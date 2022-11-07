https://ria.ru/20221107/sportinventar-1829582420.html

Липецкие предприниматели передали спортинвентарь для школ ДНР

Липецкие предприниматели передали спортинвентарь для школ ДНР - РИА Новости, 07.11.2022

Липецкие предприниматели передали спортинвентарь для школ ДНР

Спортивный инвентарь отправили липецкие предприниматели в 16 школ Володарского района Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:21

2022-11-07T10:21

2022-11-07T10:21

липецкая область

игорь артамонов

володарский район

общество

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ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Спортивный инвентарь отправили липецкие предприниматели в 16 школ Володарского района Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в гуманитарную помощь вошли наборы для игры в бадминтон, скакалки, баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи, канаты для перетягивания. Еще для школьников приготовили спортивную форму, а также кубки и грамоты для будущих победителей соревнований.Артамонов отметил, что помощь подшефному району Липецкая область оказывает на регулярной основе. Каждую неделю на Донбасс отправляются машины с гумпомощью, в том числе с необходимым для ремонтных работ строительным оборудованием. "Спасибо неравнодушным гражданам за оказываемую Володарскому району поддержку, а находящимся там специалистам – за качественное и своевременное выполнение работ. Благодаря совместным усилиям мы поможем жителям района скорее вернуться к нормальной жизни и несмотря ни на что продолжим оказывать всю необходимую помощь в восстановлении освобождённых территорий", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221103/lipetsk-1828915759.html

володарский район

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Артем Смирнов

игорь артамонов, володарский район, общество