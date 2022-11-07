https://ria.ru/20221107/spetsoperatsiya-1829819097.html

Спецоперация, 7 ноября: Путин призвал уделять внимание мобилизованным

Спецоперация, 7 ноября: Путин призвал уделять внимание мобилизованным - РИА Новости, 07.11.2022

Спецоперация, 7 ноября: Путин призвал уделять внимание мобилизованным

Президент России Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились - на полигонах, в зоне боевых РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T22:23

2022-11-07T22:23

2022-11-07T22:23

специальная военная операция на украине

хулуси акар

россия

запорожская область

сша

ростех

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились - на полигонах, в зоне боевых действий, он планирует лично обсудить с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных.По его словам, около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находится в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тысяч человек принимают участие в боевых действиях.Ход спецоперацииАртиллеристы из специальных структур России в ближайшие два месяца проведут на одном из полигонов эксперимент по применению экзоскелетов, которые способны облегчить погрузку снарядов, заявил РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика этой техники - Ekzo Solutions - Максим Скоков. При этом он не стал уточнять, идет ли речь о частных военных компаниях или каких-либо других подразделениях.По словам Скокова, пока экзоскелеты разработки его компании не применяется российскими военными в специальной военной операции, но так называемые "пассивные экзоскелеты", снижающие нагрузку их носителей, уже сегодня могли бы помочь военным инженерам и другим "небоевым" подразделениям, задействованным в СВО.Рано утром в понедельник здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 3.13 мск выпустили шесть "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка. Как передает корреспондент РИА Новости, повреждения получило здание управления железными дорогами по адресу улица Артема, 68. Там выбило стекла, начался пожар. По данным спасателей, пострадавших нет. Позже пожар потушили, сообщило МЧС ДНР.По сообщениям Минобороны, ВС РФ с начала специальной военной операции уничтожили 170 украинских военных вертолетов, 2458 беспилотных летательных аппаратов, 387 зенитных ракетных комплексов, 6421 танк и другие боевые бронированные машины, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7109 единиц специальной военной автомобильной техники.В ЛНР за сутки российская армия уничтожила около 220 украинских военных и иностранных наёмников, 5 танков, 7 бронированных машин и 10 автомобилей. В районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка (ДНР), Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области российские войска уничтожили за сутки семь пунктов управления, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 186 районах.Вместе с тем, российские военные отразили наступление украинской батальонной тактической группы на Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области, уничтожено более 110 украинских военных, 11 бронемашин и 13 автомобилей.Российская система ПВО за сутки сбила 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Новая Каховка, Отрадокаменка, Корсунка Херсонской области, Старогнатовка, Грузско-Ломовка в ДНР и города Донецк. В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожены в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Егоровка, Евгеновка и Валерьяновка Донецкой народной республики.Минобороны также сообщило, что за сутки вооруженные силы России уничтожили две украинские радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Краматорск ДНР и Вольнянск Запорожской области, самоходную огневую установку украинского комплекса ПВО "Бук-М1" в районе селе Новоселка в ДНР, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Галиуиново Николаевской области и два склада с вооружением в районах населенных пунктов Белогорье и Кущовое Запорожской области.Как отмечают в ведомстве, Киев в очередной раз обстрелял территорию промзоны Запорожской АЭС, выпустив семь крупнокалиберных артиллерийских снарядов из подконтрольного украинским войскам района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области, ответным огнем их батарея была подавлена, радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции остается в норме.При этом в оборонном ведомстве опровергли заявления ряда российских блогеров, сделанные якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), о "высоких бесполезных потерях в людях и технике". По их словам, подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на угледарском направлении против ВСУ и иностранных наемников. Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до 5 километров в глубину оборонительных позиций украинских войск. За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй.Как сообщают в Минобороны, соотношение украинских потерь к российским на участке боев 155-й бригады морпехов на угледарском направлении доходит до 9 к 1. По их словам, в данный момент бригада продолжает активное наступление в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи.Днем украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).К вечеру стало известно, что украинское командование планировало забросить диверсантов в три приграничные российские области для ударов по инфраструктуре на технике с российскими опознавательными знаками, рассказал журналистам взятый в плен сотрудниками "Группы Вагнера" военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.Зерновая сделкаШесть судов с зерном покинули украинские порты в рамках восстановленной работы зерновой сделки, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Количество судов, вышедших из портов, составило 426, а количество перевезенного зерна превысило 9,7 млн тонн. Он также отметил, что Анкара предложит продлить действие продуктовой сделки на год.Глава Бюро фермеров турецкой партии "Родина" Ченгиз Чакыр заявил в понедельник, что цель зернового соглашения не была достигнута из-за жадности Запада: зерно поступает в богатые страны, а не страдающим от голода. По его словам, "источник проблемы - не нехватка зерна, а жадность Запада и крупных европейских корпораций, которые забирают все зерно себе, а излишки оставляют на своих складах".Изменения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областяхПредседатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что бивалютная зона в Запорожской области прекратит функционировать с 1 января 2023 года, единственной официальной валютой останется российский рубль.Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал в понедельник приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Уточняется, что приказ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур. Реализацией мероприятий, связанных с образованием новых прокуратур в системе прокуратуры РФ, займутся специально образованные комиссии. Проведены организационные мероприятия по замещению вакантных должностей руководителей образованных прокуратур.Диалог с ЗападомРоссия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжить нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, комментируя статью о переговорах США с Киевом для побуждения к диалогу с Россией, что не знает, так ли это, есть и правдивые сообщения, но больше всего спекуляций. Комментируя же информацию в зарубежных СМИ о якобы имевших место переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и помощника президента России Юрия Ушакова, Песков заявил, что в западных газетах публикуют много "уток".Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко заявил, что на восстановление отношений с Западом может потребоваться 20-30 лет, но отношение к России на Западе рано или поздно изменится в лучшую сторону. Он напомнил, что уже несколько лет, особенно после начала спецоперации, на партнеров корпорации за рубежом осуществляют давление, заставляя отказаться от сотрудничества, даже если это им не выгодно. В результате западные компании прекратили поставки комплектующих, важной для российской промышленности продукции. По словам исполнительного директора, сейчас активно идет импортозамещение, есть успехи, но важно понимать, что по ряду позиций полной технологической независимости в современном мире не может быть. Евтушенко добавил, что "Ростех" в результате не сворачивает международное сотрудничество, а, наоборот, усиливает работу.Президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая на открытии курсов по национальной обороне, заявил, что страна не планирует размещать на своей территории ядерное оружие. Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический альянс, которые одобрили 28 стран из 30 за исключением Венгрии и Турции. Ранее власти Швеции также заявляли, что не намерены размещать ядерное оружие на своей территории.Поддержка мобилизованных в РФПрезидент России Владимир Путин планирует лично обсудить с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. Во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей, которая состоялась при посещении региона, глава государства выслушал информацию в том числе о выплатах мобилизованным. Президент обратил на это особое внимание и отметил, что нужно напрямую общаться с людьми на эту тему. Путин также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Он обратил внимание, что важно собрать "массив материалов и вопросов, которые подлежат решению".Он сообщил, что около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находятся в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тысяч человек принимают участие в боевых действиях. Также президент призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились - на полигонах, в зоне боевых действий.Банк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг поддержать мобилизованных клиентов - отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, которые были мобилизованы, списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии, говорится в сообщении регулятора. Рекомендации, направленные профучастникам рынка ценных бумаг, также касаются инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с частичной мобилизацией.Клиенты должны получить возможность обратиться за такой поддержкой до конца 2023 года, говорится в сообщении. Она может быть оказана на период мобилизации плюс 30 дней. ЦБ РФ также рекомендовал профучастникам информировать всех клиентов о том, как следует действовать в случае мобилизации, чтобы минимизировать возможные убытки по инвестиционным счетам. Клиринговым организациям рекомендовано вернуть комиссии участникам торгов, действующим в интересах мобилизованных клиентов.Госдума РФ 8 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект, предлагающий установить статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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россия

запорожская область

сша

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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