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В Вологодской области составят "социальные паспорта" мобилизованных
В Вологодской области составят "социальные паспорта" мобилизованных - РИА Новости, 07.11.2022
В Вологодской области составят "социальные паспорта" мобилизованных
Власти Вологодской области составят "социальный паспорт" каждого мобилизованного из региона для контроля за оказанием мер социальной поддержки, сообщил... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:42
2022-11-07T12:42
2022-11-07T12:42
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
общество
частичная мобилизация в россии
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ВОЛОГДА, 7 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области составят "социальный паспорт" каждого мобилизованного из региона для контроля за оказанием мер социальной поддержки, сообщил представитель пресс-службы правительства региона."Необходимо усилить меры поддержки семей мобилизованных. Они должны быть действенными. Нам необходимо знать, в чем нуждаются семьи. Важно не только систематизировать меры поддержки, но и усилить их", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова на встрече со спецпредставителем Вологодской области по вопросам прохождения военной службы в условиях спецоперации Александром Ершовым.По словам Ершова, социальный паспорт оформляется с согласия мобилизованного и его семьи и включает контроль за оказанием региональных мер поддержки. В него включается информация о получении мобилизованным единовременной выплаты в 100 тысяч и ежемесячной в 10 тысяч рублей, о предоставлении семье социальных услуг, бесплатной юридической помощи, при необходимости технических средств реабилитации.Кроме того, глава региона сообщил о том, что регион гарантирует детям военнослужащих первоочередное предоставление мест в детских садах, бесплатные путевки в загородные лагеря и лагеря дневного пребывания, бесплатное проживание в общежитиях для студентов средних специальных учебных заведений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, олег кувшинников, общество, частичная мобилизация в россии
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Общество, Частичная мобилизация в России
ВОЛОГДА, 7 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области составят "социальный паспорт" каждого мобилизованного из региона для контроля за оказанием мер социальной поддержки, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.
"Необходимо усилить меры поддержки семей мобилизованных. Они должны быть действенными. Нам необходимо знать, в чем нуждаются семьи. Важно не только систематизировать меры поддержки, но и усилить их", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова
на встрече со спецпредставителем Вологодской области по вопросам прохождения военной службы в условиях спецоперации Александром Ершовым.
По словам Ершова, социальный паспорт оформляется с согласия мобилизованного и его семьи и включает контроль за оказанием региональных мер поддержки. В него включается информация о получении мобилизованным единовременной выплаты в 100 тысяч и ежемесячной в 10 тысяч рублей, о предоставлении семье социальных услуг, бесплатной юридической помощи, при необходимости технических средств реабилитации.
Кроме того, глава региона сообщил о том, что регион гарантирует детям военнослужащих первоочередное предоставление мест в детских садах, бесплатные путевки в загородные лагеря и лагеря дневного пребывания, бесплатное проживание в общежитиях для студентов средних специальных учебных заведений.