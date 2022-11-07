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В Вологодской области составят "социальные паспорта" мобилизованных - РИА Новости, 07.11.2022
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В Вологодской области составят "социальные паспорта" мобилизованных
В Вологодской области составят "социальные паспорта" мобилизованных - РИА Новости, 07.11.2022
В Вологодской области составят "социальные паспорта" мобилизованных
Власти Вологодской области составят "социальный паспорт" каждого мобилизованного из региона для контроля за оказанием мер социальной поддержки, сообщил... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:42
2022-11-07T12:42
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
общество
частичная мобилизация в россии
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ВОЛОГДА, 7 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области составят "социальный паспорт" каждого мобилизованного из региона для контроля за оказанием мер социальной поддержки, сообщил представитель пресс-службы правительства региона."Необходимо усилить меры поддержки семей мобилизованных. Они должны быть действенными. Нам необходимо знать, в чем нуждаются семьи. Важно не только систематизировать меры поддержки, но и усилить их", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова на встрече со спецпредставителем Вологодской области по вопросам прохождения военной службы в условиях спецоперации Александром Ершовым.По словам Ершова, социальный паспорт оформляется с согласия мобилизованного и его семьи и включает контроль за оказанием региональных мер поддержки. В него включается информация о получении мобилизованным единовременной выплаты в 100 тысяч и ежемесячной в 10 тысяч рублей, о предоставлении семье социальных услуг, бесплатной юридической помощи, при необходимости технических средств реабилитации.Кроме того, глава региона сообщил о том, что регион гарантирует детям военнослужащих первоочередное предоставление мест в детских садах, бесплатные путевки в загородные лагеря и лагеря дневного пребывания, бесплатное проживание в общежитиях для студентов средних специальных учебных заведений.
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вологодская область, олег кувшинников, общество, частичная мобилизация в россии
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Общество, Частичная мобилизация в России
12:42 07.11.2022
 

В Вологодской области составят "социальные паспорта" мобилизованных

© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на встрече со спецпредставителем Александром Ершовым
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на встрече со спецпредставителем Александром Ершовым - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на встрече со спецпредставителем Александром Ершовым
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 7 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области составят "социальный паспорт" каждого мобилизованного из региона для контроля за оказанием мер социальной поддержки, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.
"Необходимо усилить меры поддержки семей мобилизованных. Они должны быть действенными. Нам необходимо знать, в чем нуждаются семьи. Важно не только систематизировать меры поддержки, но и усилить их", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова на встрече со спецпредставителем Вологодской области по вопросам прохождения военной службы в условиях спецоперации Александром Ершовым.
По словам Ершова, социальный паспорт оформляется с согласия мобилизованного и его семьи и включает контроль за оказанием региональных мер поддержки. В него включается информация о получении мобилизованным единовременной выплаты в 100 тысяч и ежемесячной в 10 тысяч рублей, о предоставлении семье социальных услуг, бесплатной юридической помощи, при необходимости технических средств реабилитации.
Кроме того, глава региона сообщил о том, что регион гарантирует детям военнослужащих первоочередное предоставление мест в детских садах, бесплатные путевки в загородные лагеря и лагеря дневного пребывания, бесплатное проживание в общежитиях для студентов средних специальных учебных заведений.
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Вологодская областьВологодская областьОлег КувшинниковОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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