https://ria.ru/20221107/sotspasport-1829634960.html

В Вологодской области составят "социальные паспорта" мобилизованных

В Вологодской области составят "социальные паспорта" мобилизованных - РИА Новости, 07.11.2022

В Вологодской области составят "социальные паспорта" мобилизованных

Власти Вологодской области составят "социальный паспорт" каждого мобилизованного из региона для контроля за оказанием мер социальной поддержки, сообщил... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:42

2022-11-07T12:42

2022-11-07T12:42

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

общество

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829632662_0:112:1200:787_1920x0_80_0_0_5696507d741034337432aaee078a7509.jpg

ВОЛОГДА, 7 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области составят "социальный паспорт" каждого мобилизованного из региона для контроля за оказанием мер социальной поддержки, сообщил представитель пресс-службы правительства региона."Необходимо усилить меры поддержки семей мобилизованных. Они должны быть действенными. Нам необходимо знать, в чем нуждаются семьи. Важно не только систематизировать меры поддержки, но и усилить их", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова на встрече со спецпредставителем Вологодской области по вопросам прохождения военной службы в условиях спецоперации Александром Ершовым.По словам Ершова, социальный паспорт оформляется с согласия мобилизованного и его семьи и включает контроль за оказанием региональных мер поддержки. В него включается информация о получении мобилизованным единовременной выплаты в 100 тысяч и ежемесячной в 10 тысяч рублей, о предоставлении семье социальных услуг, бесплатной юридической помощи, при необходимости технических средств реабилитации.Кроме того, глава региона сообщил о том, что регион гарантирует детям военнослужащих первоочередное предоставление мест в детских садах, бесплатные путевки в загородные лагеря и лагеря дневного пребывания, бесплатное проживание в общежитиях для студентов средних специальных учебных заведений.

https://ria.ru/20221021/vyplaty-1825617458.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, олег кувшинников, общество, частичная мобилизация в россии