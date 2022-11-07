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СМИ: Twitter хочет вернуть часть уволенных сотрудников - РИА Новости, 07.11.2022
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СМИ: Twitter хочет вернуть часть уволенных сотрудников
СМИ: Twitter хочет вернуть часть уволенных сотрудников - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ: Twitter хочет вернуть часть уволенных сотрудников
Американская социальная сеть Twitter, купленная в октябре миллиардером Илоном Маском, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, объясняя их сокращение... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T00:25
2022-11-07T00:25
в мире
технологии
илон маск
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американская социальная сеть Twitter, купленная в октябре миллиардером Илоном Маском, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, объясняя их сокращение "ошибкой", сообщает Блумберг со ссылкой на источники."Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке", - пишет издание, ссылаясь на данные близких к сокращениям собеседников.Кроме того, часть бывших работников пытаются вернуть, объясняя их увольнение тем, что кадровое решение было принято до осознания опыта работы и способностей сотрудников.Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет половину общей численности персонала, в попытке снизить расходы после ее покупки. При этом Twitter планировала оповестить сотрудников об увольнениях до вечера пятницы через электронные письма.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/twitter-1829448757.html
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в мире, технологии, илон маск
В мире, Технологии, Илон Маск
00:25 07.11.2022
 
СМИ: Twitter хочет вернуть часть уволенных сотрудников

Блумберг: Twitter хочет вернуть часть сотрудников из-за увольнений по "ошибке"

© AP Photo / Richard DrewЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Richard Drew
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американская социальная сеть Twitter, купленная в октябре миллиардером Илоном Маском, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, объясняя их сокращение "ошибкой", сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке", - пишет издание, ссылаясь на данные близких к сокращениям собеседников.
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Кроме того, часть бывших работников пытаются вернуть, объясняя их увольнение тем, что кадровое решение было принято до осознания опыта работы и способностей сотрудников.
Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет половину общей численности персонала, в попытке снизить расходы после ее покупки. При этом Twitter планировала оповестить сотрудников об увольнениях до вечера пятницы через электронные письма.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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