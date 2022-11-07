https://ria.ru/20221107/sotrudniki-1829545161.html
СМИ: Twitter хочет вернуть часть уволенных сотрудников
СМИ: Twitter хочет вернуть часть уволенных сотрудников - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ: Twitter хочет вернуть часть уволенных сотрудников
Американская социальная сеть Twitter, купленная в октябре миллиардером Илоном Маском, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, объясняя их сокращение... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T00:25
2022-11-07T00:25
2022-11-07T00:25
в мире
технологии
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594056954_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_87ff3bcf3fa49716bd21a23f2c12caea.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американская социальная сеть Twitter, купленная в октябре миллиардером Илоном Маском, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, объясняя их сокращение "ошибкой", сообщает Блумберг со ссылкой на источники."Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке", - пишет издание, ссылаясь на данные близких к сокращениям собеседников.Кроме того, часть бывших работников пытаются вернуть, объясняя их увольнение тем, что кадровое решение было принято до осознания опыта работы и способностей сотрудников.Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет половину общей численности персонала, в попытке снизить расходы после ее покупки. При этом Twitter планировала оповестить сотрудников об увольнениях до вечера пятницы через электронные письма.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/twitter-1829448757.html
https://ria.ru/20221106/mask-1829415523.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594056954_279:0:2952:2005_1920x0_80_0_0_a3e8d221bcc6ba8572a7c3c7124c1aa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск
В мире, Технологии, Илон Маск
СМИ: Twitter хочет вернуть часть уволенных сотрудников
Блумберг: Twitter хочет вернуть часть сотрудников из-за увольнений по "ошибке"
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости.
Американская социальная сеть Twitter, купленная в октябре миллиардером Илоном Маском, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, объясняя их сокращение "ошибкой", сообщает
Блумберг со ссылкой на источники.
"Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке", - пишет издание, ссылаясь на данные близких к сокращениям собеседников.
Кроме того, часть бывших работников пытаются вернуть, объясняя их увольнение тем, что кадровое решение было принято до осознания опыта работы и способностей сотрудников.
Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет половину общей численности персонала, в попытке снизить расходы после ее покупки. При этом Twitter планировала оповестить сотрудников об увольнениях до вечера пятницы через электронные письма.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.