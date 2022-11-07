https://ria.ru/20221107/sotrudniki-1829545161.html

СМИ: Twitter хочет вернуть часть уволенных сотрудников

СМИ: Twitter хочет вернуть часть уволенных сотрудников - РИА Новости, 07.11.2022

СМИ: Twitter хочет вернуть часть уволенных сотрудников

Американская социальная сеть Twitter, купленная в октябре миллиардером Илоном Маском, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, объясняя их сокращение... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T00:25

2022-11-07T00:25

2022-11-07T00:25

в мире

технологии

илон маск

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американская социальная сеть Twitter, купленная в октябре миллиардером Илоном Маском, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, объясняя их сокращение "ошибкой", сообщает Блумберг со ссылкой на источники."Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке", - пишет издание, ссылаясь на данные близких к сокращениям собеседников.Кроме того, часть бывших работников пытаются вернуть, объясняя их увольнение тем, что кадровое решение было принято до осознания опыта работы и способностей сотрудников.Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет половину общей численности персонала, в попытке снизить расходы после ее покупки. При этом Twitter планировала оповестить сотрудников об увольнениях до вечера пятницы через электронные письма.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/twitter-1829448757.html

https://ria.ru/20221106/mask-1829415523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, технологии, илон маск