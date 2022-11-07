Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Meta Platforms* планирует начать масштабное сокращение персонала - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/sokraschenie-1829545798.html
СМИ: Meta Platforms* планирует начать масштабное сокращение персонала
СМИ: Meta Platforms* планирует начать масштабное сокращение персонала - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ: Meta Platforms* планирует начать масштабное сокращение персонала
Американская технологическая корпорация Meta Platforms* (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует со следующей недели начать полномасштабное... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T00:34
2022-11-07T00:39
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153008/57/1530085744_0:91:1500:935_1920x0_80_0_0_9f74fe3b5aaa164c3fdcd85c22343bc8.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Meta Platforms* (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует со следующей недели начать полномасштабное сокращение персонала, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники."Meta Platforms* планирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, согласно знакомым с ситуации людям, которое может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии", - указано в сообщении.Пока не известно, сколько человек из общей численности в более чем 87 тысяч сотрудников останутся без работы, но собеседники издания говорят о тысячах потенциальных сокращенных. Объявление о сокращениях запланировано на среду.В Meta* информацию о возможных увольнениях газете комментировать отказались.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221026/shtraf-1826831348.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153008/57/1530085744_67:0:1434:1025_1920x0_80_0_0_1e1b90ba5953f89c495df186fe3d404a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
Технологии, Россия
00:34 07.11.2022 (обновлено: 00:39 07.11.2022)
 
СМИ: Meta Platforms* планирует начать масштабное сокращение персонала

WSJ: американская корпорация Meta Platforms* планирует сократить тысячи сотрудников

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном
Молодой человек с телефоном - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Meta Platforms* (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует со следующей недели начать полномасштабное сокращение персонала, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Meta Platforms* планирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, согласно знакомым с ситуации людям, которое может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии", - указано в сообщении.
Пока не известно, сколько человек из общей численности в более чем 87 тысяч сотрудников останутся без работы, но собеседники издания говорят о тысячах потенциальных сокращенных. Объявление о сокращениях запланировано на среду.
В Meta* информацию о возможных увольнениях газете комментировать отказались.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 10:18
Турция оштрафовала Meta* на 18 миллионов долларов
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала