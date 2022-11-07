https://ria.ru/20221107/sokraschenie-1829545798.html
СМИ: Meta Platforms* планирует начать масштабное сокращение персонала
СМИ: Meta Platforms* планирует начать масштабное сокращение персонала - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ: Meta Platforms* планирует начать масштабное сокращение персонала
Американская технологическая корпорация Meta Platforms* (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует со следующей недели начать полномасштабное... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T00:34
2022-11-07T00:34
2022-11-07T00:39
технологии
россия
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Meta Platforms* (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует со следующей недели начать полномасштабное сокращение персонала, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники."Meta Platforms* планирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, согласно знакомым с ситуации людям, которое может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии", - указано в сообщении.Пока не известно, сколько человек из общей численности в более чем 87 тысяч сотрудников останутся без работы, но собеседники издания говорят о тысячах потенциальных сокращенных. Объявление о сокращениях запланировано на среду.В Meta* информацию о возможных увольнениях газете комментировать отказались.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, россия
00:34 07.11.2022 (обновлено: 00:39 07.11.2022)
СМИ: Meta Platforms* планирует начать масштабное сокращение персонала
WSJ: американская корпорация Meta Platforms* планирует сократить тысячи сотрудников
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости.
Американская технологическая корпорация Meta Platforms* (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует со следующей недели начать полномасштабное сокращение персонала, пишет
Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Meta Platforms* планирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, согласно знакомым с ситуации людям, которое может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии", - указано в сообщении.
Пока не известно, сколько человек из общей численности в более чем 87 тысяч сотрудников останутся без работы, но собеседники издания говорят о тысячах потенциальных сокращенных. Объявление о сокращениях запланировано на среду.
В Meta* информацию о возможных увольнениях газете комментировать отказались.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.