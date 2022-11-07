https://ria.ru/20221107/sokraschenie-1829545798.html

СМИ: Meta Platforms* планирует начать масштабное сокращение персонала

СМИ: Meta Platforms* планирует начать масштабное сокращение персонала - РИА Новости, 07.11.2022

СМИ: Meta Platforms* планирует начать масштабное сокращение персонала

Американская технологическая корпорация Meta Platforms* (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует со следующей недели начать полномасштабное... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T00:34

2022-11-07T00:34

2022-11-07T00:39

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153008/57/1530085744_0:91:1500:935_1920x0_80_0_0_9f74fe3b5aaa164c3fdcd85c22343bc8.jpg

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Meta Platforms* (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует со следующей недели начать полномасштабное сокращение персонала, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники."Meta Platforms* планирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, согласно знакомым с ситуации людям, которое может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии", - указано в сообщении.Пока не известно, сколько человек из общей численности в более чем 87 тысяч сотрудников останутся без работы, но собеседники издания говорят о тысячах потенциальных сокращенных. Объявление о сокращениях запланировано на среду.В Meta* информацию о возможных увольнениях газете комментировать отказались.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221026/shtraf-1826831348.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия