https://ria.ru/20221107/skoraya-1829688896.html

Запорожская область получила 69 машин скорой помощи

Запорожская область получила 69 машин скорой помощи - РИА Новости, 07.11.2022

Запорожская область получила 69 машин скорой помощи

Служба скорой помощи Запорожской области получила по государственной программе РФ 69 машин скорой помощи, ее полностью укомплектовали всеми медицинскими... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:28

2022-11-07T15:28

2022-11-07T15:28

запорожская область

здоровье - общество

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Служба скорой помощи Запорожской области получила по государственной программе РФ 69 машин скорой помощи, ее полностью укомплектовали всеми медицинскими препаратами и расходными материалами, заявил РИА Новости главный врач Мелитопольского областного центра скорой медицинской помощи Юрий Резниченко."В настоящее время получено 69 автомобилей скорой помощи. Из них 60 марки УАЗ и девять на базе Газель NEXT, по государственной программе РФ. Машины в Мелитополе и районе проходят процедуру регистрации ГИБДД и в ближайшее время выйдут на линии для работы по назначению", - сказал Резниченко.По словам главы центра, ранее в области находилось 95 машин скорой помощи, однако 80% из них списаны в связи с большим износом."Списанные автомобили тоже никуда не деваются. Они займут свою нишу в рамках технического обеспечения, доставки кислородных баллонов и подвозки консультантов. Но непосредственно в работе с перевозкой пациентов они задействованы не будут", - пояснил Резниченко.Говоря об обеспечении областного центра скорой помощи медикаментами, собеседник агентства рассказал, что лекарственные препараты и расходные материалы передаются по двум линиям: государственное аптечное предприятие, склады которого находятся в Мелитополе и Кирилловке, и гуманитарная помощь, которая аккумулируется в Мелитопольской областной больнице и после распределяется. "На сегодняшний день служба скорой помощи укомплектована медицинскими препаратами и перевязочными материалами в полном объеме", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221107/grivna-1829616362.html

https://ria.ru/20221107/pomosch-1829684120.html

запорожская область

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, здоровье - общество, мелитополь