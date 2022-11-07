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Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными - РИА Новости, 07.11.2022
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Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными
Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными - РИА Новости, 07.11.2022
Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными
Россия выразила неудовлетворение методами работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по сирийскому химдосье, заявил заместитель постоянного... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T21:11
2022-11-07T21:11
в мире
россия
сирия
организация по запрещению химического оружия
оон
совет безопасности оон
дмитрий полянский
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ООН, 7 ноя - РИА Новости. Россия выразила неудовлетворение методами работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по сирийскому химдосье, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он подчеркнул, что эти методы не только "неубедительны", но и "прямо нарушают (принципы) ОЗХО", он обвинил организацию в применении двойных стандартов, а также неэффективности "ретроспективных расследований".Представитель РФ подчеркнул, что по "без необходимой работы над ошибками деградация ОЗХО приобретет необратимый характер".В апреле 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.Запад также обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами.
https://ria.ru/20220429/arias-1786234081.html
https://ria.ru/20221102/ozkho-1828548597.html
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в мире, россия, сирия, организация по запрещению химического оружия, оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский
В мире, Россия, Сирия, Организация по запрещению химического оружия, ООН, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Полянский
21:11 07.11.2022
 
Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными

Полянский заявил о неудовлетворенности методами работы ОЗХО по "сирийскому химдосье"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 7 ноя - РИА Новости. Россия выразила неудовлетворение методами работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по сирийскому химдосье, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Нас по-прежнему категорически не устраивает методология работы технического секретариата ОЗХО, который в своих расследованиях опирается на информацию из ангажированных источников, оппозиционных сирийскому правительству, собирает их утверждения удаленно и на их основании делает выводы в стиле highly likely (очень вероятно), выдавая всю эту беллетристику за неопровержимые доказательства", - заявил Полянский в ходе заседания СБ ООН по Сирии.
Он подчеркнул, что эти методы не только "неубедительны", но и "прямо нарушают (принципы) ОЗХО", он обвинил организацию в применении двойных стандартов, а также неэффективности "ретроспективных расследований".
Представитель РФ подчеркнул, что по "без необходимой работы над ошибками деградация ОЗХО приобретет необратимый характер".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 18:51Война в Сирии
Небензя обратил внимание, что гендиректор ОЗХО ни разу не был в Сирии
В апреле 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
Запад также обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Россия призвала США предоставить ОЗХО данные о химобъектах в Сирии
 
В миреРоссияСирияОрганизация по запрещению химического оружияООНСовет Безопасности ООНДмитрий Полянский
 
 
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