https://ria.ru/20221107/siriya-1829808646.html

Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными

Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными - РИА Новости, 07.11.2022

Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными

Россия выразила неудовлетворение методами работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по сирийскому химдосье, заявил заместитель постоянного... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T21:11

2022-11-07T21:11

2022-11-07T21:11

в мире

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дмитрий полянский

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ООН, 7 ноя - РИА Новости. Россия выразила неудовлетворение методами работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по сирийскому химдосье, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он подчеркнул, что эти методы не только "неубедительны", но и "прямо нарушают (принципы) ОЗХО", он обвинил организацию в применении двойных стандартов, а также неэффективности "ретроспективных расследований".Представитель РФ подчеркнул, что по "без необходимой работы над ошибками деградация ОЗХО приобретет необратимый характер".В апреле 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.Запад также обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами.

https://ria.ru/20220429/arias-1786234081.html

https://ria.ru/20221102/ozkho-1828548597.html

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в мире, россия, сирия, организация по запрещению химического оружия, оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский