Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными
Полянский заявил о неудовлетворенности методами работы ОЗХО по "сирийскому химдосье"
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 7 ноя - РИА Новости. Россия выразила неудовлетворение методами работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по сирийскому химдосье, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Нас по-прежнему категорически не устраивает методология работы технического секретариата ОЗХО, который в своих расследованиях опирается на информацию из ангажированных источников, оппозиционных сирийскому правительству, собирает их утверждения удаленно и на их основании делает выводы в стиле highly likely (очень вероятно), выдавая всю эту беллетристику за неопровержимые доказательства", - заявил Полянский в ходе заседания СБ ООН по Сирии.
Он подчеркнул, что эти методы не только "неубедительны", но и "прямо нарушают (принципы) ОЗХО", он обвинил организацию в применении двойных стандартов, а также неэффективности "ретроспективных расследований".
Представитель РФ подчеркнул, что по "без необходимой работы над ошибками деградация ОЗХО приобретет необратимый характер".
В апреле 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
Запад также обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами.