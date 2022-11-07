https://ria.ru/20221107/shveytsariya-1829697045.html

Посол Швейцарии в Киеве заявил, что страна неравнодушна к Украине

Посол Швейцарии в Киеве заявил, что страна неравнодушна к Украине - РИА Новости, 07.11.2022

Посол Швейцарии в Киеве заявил, что страна неравнодушна к Украине

Посол Швейцарии на Украине Клод Вильд заявил, что позиция нейтралитета страны не означает равнодушия по отношению к Киеву. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:53

2022-11-07T15:53

2022-11-07T15:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Посол Швейцарии на Украине Клод Вильд заявил, что позиция нейтралитета страны не означает равнодушия по отношению к Киеву.Ранее Швейцария ввиду позиции нейтралитета отклонила запрос Германии о реэскпорте на Украину боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Лидер крупнейшей партии швейцарского парламента "Демократический союз центра" (UDC) Марко Кьеза заявил РИА Новости, что Германия больше не уважает нейтралитет Швейцарии, вмешиваясь в ее политику, в то время как нейтралитет страны является источником ее безопасности."Швейцария придерживается принципа нейтралитета, который запрещает ей посылать оружие воюющим сторонам, даже если они жертвы военной агрессии. Нужно постоянно это объяснять украинцам, приоритет которых не в том, чтобы обсуждать исторические идеи Швейцарии", - отметил Вильд в интервью изданию Nouvelliste.Он добавил, что на Украине швейцарцев часто подвергают критике за их позицию. Но посол считает нормальным то, что украинцы по-другому воспринимают нейтралитет. "Вопреки тому, что многие думают, нейтралитет не означает равнодушия. Никто не может оставаться на одинаковом расстоянии между агрессором и жертвой. Мы можем вводить санкции, соблюдая при этом право на нейтралитет", - добавил Вильд. По словам посла, политика нейтралитета связана с интересами и ценностями Швейцарии, а поддержка Украины соответствует ее интересам. Однако эта поддержка представляет собой гуманитарную помощь.Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка. В МИД РФ заявили, что Швейцария утратила нейтральный статус.В июне из-за нейтралитета Швейцария отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20 боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации. До этого Берн заблокировал два запроса властей Германии о реэкспорте на Украину произведенных в Швейцарии боеприпасов, которые используются для немецких боевых машин пехоты (БМП) типа Marder и зенитных самоходных установок Gepard.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221103/gepard-1829020954.html

https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828731332.html

https://ria.ru/20221020/kassis-1825495470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, швейцария, ситуация в днр и лнр