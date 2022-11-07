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Глава Севастополя объяснил встревожившие горожан звуки учениями - РИА Новости, 07.11.2022
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Глава Севастополя объяснил встревожившие горожан звуки учениями
Глава Севастополя объяснил встревожившие горожан звуки учениями - РИА Новости, 07.11.2022
Глава Севастополя объяснил встревожившие горожан звуки учениями
Причиной громких звуков утром в понедельник в Севастополе стали учения и стрельбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:00
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михаил развожаев
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Причиной громких звуков утром в понедельник в Севастополе стали учения и стрельбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы", - написал Разожаев в своем Telegram-канале.Он попросил граждан сохранять спокойствие.
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михаил развожаев, севастополь, общество
Михаил Развожаев, Севастополь, Общество
12:00 07.11.2022
 
Глава Севастополя объяснил встревожившие горожан звуки учениями

Глава Севастополя объяснил встревожившие горожан звуки учениями мобилизованных

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Причиной громких звуков утром в понедельник в Севастополе стали учения и стрельбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы", - написал Разожаев в своем Telegram-канале.
Он попросил граждан сохранять спокойствие.
Вид на Волгоград - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 14:49
В Волгоградской области пройдут учения по гражданской обороне
 
Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
 
 
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