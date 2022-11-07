https://ria.ru/20221107/sevastopol-1829618737.html

Глава Севастополя объяснил встревожившие горожан звуки учениями

Глава Севастополя объяснил встревожившие горожан звуки учениями - РИА Новости, 07.11.2022

Глава Севастополя объяснил встревожившие горожан звуки учениями

Причиной громких звуков утром в понедельник в Севастополе стали учения и стрельбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:00

2022-11-07T12:00

2022-11-07T12:00

михаил развожаев

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Причиной громких звуков утром в понедельник в Севастополе стали учения и стрельбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы", - написал Разожаев в своем Telegram-канале.Он попросил граждан сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20221031/ucheniya-1828125057.html

севастополь

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил развожаев, севастополь, общество