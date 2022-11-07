https://ria.ru/20221107/samolet-1829593800.html
На борту упавшего в озеро в Танзании самолета не было россиян
На борту упавшего в озеро в Танзании самолета не было россиян - РИА Новости, 07.11.2022
На борту упавшего в озеро в Танзании самолета не было россиян
Россиян не было на борту танзанийского самолёта, упавшего в озеро Виктория, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Додоме. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:03
2022-11-07T11:03
2022-11-07T11:08
танзания
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россиян не было на борту танзанийского самолёта, упавшего в озеро Виктория, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Додоме."Росграждан на борту не было", - сказали в посольстве.Ранее сообщалось, что в воскресенье самолет местных авиалиний Precision Air, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, причиной крушения стали плохие погодные условия. В результате трагедии погибли 19 человек и пострадали по меньшей мере 26.
https://ria.ru/20221107/veter-1829556040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
танзания, в мире
11:03 07.11.2022 (обновлено: 11:08 07.11.2022)
На борту упавшего в озеро в Танзании самолета не было россиян
На борту упавшего в озеро Виктория в Танзании самолета не было россиян