https://ria.ru/20221107/samolet-1829593800.html

На борту упавшего в озеро в Танзании самолета не было россиян

На борту упавшего в озеро в Танзании самолета не было россиян - РИА Новости, 07.11.2022

На борту упавшего в озеро в Танзании самолета не было россиян

Россиян не было на борту танзанийского самолёта, упавшего в озеро Виктория, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Додоме. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:03

2022-11-07T11:03

2022-11-07T11:08

танзания

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россиян не было на борту танзанийского самолёта, упавшего в озеро Виктория, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Додоме."Росграждан на борту не было", - сказали в посольстве.Ранее сообщалось, что в воскресенье самолет местных авиалиний Precision Air, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, причиной крушения стали плохие погодные условия. В результате трагедии погибли 19 человек и пострадали по меньшей мере 26.

https://ria.ru/20221107/veter-1829556040.html

танзания

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

танзания, в мире