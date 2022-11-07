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На борту упавшего в озеро в Танзании самолета не было россиян - РИА Новости, 07.11.2022
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На борту упавшего в озеро в Танзании самолета не было россиян
На борту упавшего в озеро в Танзании самолета не было россиян - РИА Новости, 07.11.2022
На борту упавшего в озеро в Танзании самолета не было россиян
Россиян не было на борту танзанийского самолёта, упавшего в озеро Виктория, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Додоме. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:03
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танзания
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россиян не было на борту танзанийского самолёта, упавшего в озеро Виктория, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Додоме."Росграждан на борту не было", - сказали в посольстве.Ранее сообщалось, что в воскресенье самолет местных авиалиний Precision Air, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, причиной крушения стали плохие погодные условия. В результате трагедии погибли 19 человек и пострадали по меньшей мере 26.
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танзания, в мире
Танзания, В мире
11:03 07.11.2022 (обновлено: 11:08 07.11.2022)
 
На борту упавшего в озеро в Танзании самолета не было россиян

На борту упавшего в озеро Виктория в Танзании самолета не было россиян

© Фото : Tanzania Business InsightСамолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании
Самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Tanzania Business Insight
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россиян не было на борту танзанийского самолёта, упавшего в озеро Виктория, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Додоме.
"Росграждан на борту не было", - сказали в посольстве.
Ранее сообщалось, что в воскресенье самолет местных авиалиний Precision Air, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, причиной крушения стали плохие погодные условия. В результате трагедии погибли 19 человек и пострадали по меньшей мере 26.
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
06:54
Летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Ташкенте
 
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